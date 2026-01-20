Advertisement
हादसा या साजिश... नदी में मिला बांग्लादेश में हिंदू छात्र का शव; 9 दिन पहले घर से हुआ था लापता

बांग्लादेश में एक हिंदू छात्र का शव नदी में मिला है. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. जिस छात्र का शव मिला है, वह एक सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाई करता था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:50 PM IST
Bangladesh News: बांग्लादेश में पिछले कुछ समय में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार बढे हैं. वहां पर कई हिंदू नागरिकों की हत्या की भी खबरें सामने आई हैं, इस बीच एक और दुखद खबर बांग्लादेश से सामने आई है. जानकारी के अनुसार, शनिवार को बांग्लादेश के नौगांव जिले में एक कॉलेज स्टूडेंट की लाश नदी से मिली. इस बात की पुष्टि स्थानीय मीडिया ने की है. 

स्थानीय पोर्टल द डेली अग्रजात्रा प्रतिदिन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र की लाश शनिवार को नौगांव शहर में कालीतला श्मशान घाट के पास एक नदी में मिली. लाश मिलने के कुछ समय तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी. हालांकि, बाद में लाश की पहचान जिले के एक सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट 'अभि' के तौर पर हुई. बताया जाता है कि वह अपने घर से 11 जनवरी को लापता हुआ था. 

मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के छात्र का शव मिला 

स्थानीय रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र एक सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाई करता था. वह  अपने ऑनर्स कोर्स के चौथे साल में पढ़ रहा था. बताया जा रहा है कि अभि, बोगुरा जिले के आदमदिघी उपजिला के संथार के रहने वाले रमेश चंद्र का बेटा था. वह 9 दिन पहले घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया था. 

सोशल मीडिया से फैली खबर 

अभि की बॉडी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खबर फैली. इसके बाद अभि के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार पिछले कई दिनों से अपने बच्चे की तलाश कर रहा था. शव की जानकारी होते ही परिवार के सदस्य नदी किनारे पहुंचे और उन्होंने कपड़ों के रंग की मदद से शव को पहचाना. 

किस कारण हुई छात्र की मौत? 

अभि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने लोगों को हैरान कर के रख दिया है. छात्र के मौत की वजह क्या इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है. हालांकि, परिवार वालों और आस-पास के लोगों ने सवाल उठाए हैं कि मौत एक्सीडेंटल थी या इसमें कोई फाउल प्ले था. मृतक छात्र के पिता का कहना है कि परिवार को जब अभि का पता नहीं चला, तो आदमदिघी पुलिस स्टेशन में जनरल डायरी फाइल करने से पहले रिश्तेदारों के घरों में जाकर पूछताछ की. 

पुलिस ने क्या कहा? 

वहीं, इस मामले में पुलिस ने बताया कि बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. द डेली अग्रजात्रा प्रतिदिन के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मौत की वजह ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी. गौरतलब है कि ये घटना ऐसे समय पर हुई है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं. 

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

Bangladesh newshindu killed

