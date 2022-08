Hindu temple in UAE: मुस्लिम देश में बनकर तैयार हुआ भव्य हिन्दू मंदिर, तस्वीरों में देखें खूबसूरत कारीगरी

Hindu temple in Dubai: भारत में हिन्दुओं की बड़ी आबादी रहती है और यहां देश के कोने-कोन में मंदिर स्थित हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) के दुबई में बनकर तैयार हिन्दू मंदिर की चर्चा जोरों पर है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं. इस मंदिर में 16 देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं और आने वाले दिनों में यह मंदिर यूएई में आयोजित होने वाले हिन्दू कार्यक्रमों का केंद्र साबित होगा. इस मंदिर (Hindu temple) में सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है और भारत के ही किसी मंदिर की तरह खूबसूरत नक्काशी से सजाया गया है. दुबई का यह भव्य मंदिर 5 अक्टूबर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

दशहरे पर खुल जाएगा मंदिर

'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में एक कम्युनिटी सेंटर, धर्मशाला और लाइब्रेरी स्थित है. सिंधु गुरु दरबार मंदिर के ट्रस्टी राजू श्रॉफ ने बताया कि मंदिर 5 अक्टूबर को मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्योहार दशहरा के दिन आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया जाएगा. यह हिंदू मंदिर दुबई के जेबेल अली में बनकर तैयार हो चुका है. इस इलाके में पहले से ही सिख गुरुद्वारा, एक हिंदू मंदिर और कई ईसाई चर्च मौजूद हैं. मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहने वाले हैं. साथ ही उस दिन धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने का भी प्लान है.

मंदिर समिति के सदस्य अशोक कुमार ओधरानी ने कहा पहले फेज में मंदिर खुलने के बाद दूसरे फेज में मकर संक्रांति के दिन जनता के लिए मंदिर के नॉलिज रूम और कम्युनिटी सेंटर को खोला जाएगा. इसके अलावा, मंदिर के श्रद्धालु यहां शादी, हवन और निजी कार्यक्रमों का भी आयोजन कर सकते हैं. ओधरानी ने कहा कि मंदिर में आम तौर पर हजार से 1,200 श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. हालांकि, महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों के दौरान संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अबू धाबी के लोग भी वीकेंड पर यहां आएंगे. मंदिर में सुरक्षा के लिए लिहाज से क्यूआर कोड आधारित सिस्टम लगाया गया है और सितंबर से मंदिर दर्शन के लिए बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी.

Exclusive first look at interiors of a new Hindu temple in Jebel Ali, Dubai.

Doors will open to public on 5 October 2022. pic.twitter.com/IWqgOLoiOS

— حسن سجواني Hassan Sajwani (@HSajwanization) August 8, 2022