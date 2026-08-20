'हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है', कौन है कट्टरपंथ की फैक्टरी से निकला हारून इजहार? बांग्लादेश में कई बार फैला चुका है हिंसा

Bangladesh: बांग्लादेश में अल-कायदा के एक कट्टरपंथी नेता ने हिंदुओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया है. हारून इजहार नाम के कट्टरपंथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है.
यह वीडियो एक समारोह का है, जो बांग्लादेश के चटगांव का बताया जा रहा है. इसमें इजहार यह कहते सुना जा सकता है कि उसे खुद ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके समर्थक ही इसके लिए काफी हैं.
जब से शेख हसीना से हाथ से बांग्लादेश की सत्ता गई है, तब से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार और हमले बढ़ गए हैं.
हारून इजहार बांग्लादेश के चटगांव का एक कट्टरपंथी इस्लामी नेता है और हिफाजत-ए-इस्लाम से जुड़ा है. उसके पिता, मुफ्ती इजहारुल इस्लाम भी चटगांव में एक प्रमुख इस्लामी नेता और मदरसा डायरेक्टर थे.
हारून का नाम लंबे समय से कट्टरपंथ और हिंसक गतिविधियों से जुड़े मामलों में चर्चा में रहा है. 2013 में, चटगांव के लालखान बाजार के एक मदरसे में धमाका हुआ था. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी.
जांच के दौरान, पुलिस ने विस्फोटक बनाने का सामान, एसिड और बिना फटे ग्रेनेड जब्त किए. इस मामले में हारून और उसके पिता समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
हारून इजहार पर जिहादी नेटवर्क और अल-कायदा से लिंक के आरोप पुराने हैं.
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने उसके पिता के मदरसे के तार प्रतिबंधित संस्था हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े बताए हैं.
ऐसा भी दावा है कि उसके पिता के ओसामा बिन लादेन और तालिबान के नेता मुल्ला उमर से थे.
रिपोर्ट्स में हारून इजहार को कट्टरपंथी संस्था हिफाजत-ए-इस्लाम का सीनियर नेता बताया गया है. साथ ही कहा गया कि उसके कथित तौर पर अंतराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क्स से रिश्ते हैं.
पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध में मार्च 2021 में बांग्लादेश के चटगांव के अलावा अन्य इलाकों में हिंसा फैल गई थी. हारून को हिंसा के मामलों में गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस के मुताबिक, उसने पूछताछ के दौरान यह कबूला था कि हिंसा में उसका हाथ था.उसने उन लोगों का भी नाम बताया था, जो हिंसा भड़काने में शामिल थे. ढाका, चटगांव और राजशाही में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं.
साल 2025 में हारून इजहार को चटगांव सेंट्रल जेल से बेल पर छोड़ा गया. पुलिस के मुताबिक, उसे 11 मामलों में जमानत मिली थी. पुलिस ने कहा था कि उसे सर्विलांस पर रखा जाएगा.
साल 2025 में हारून का नाम दिसंबर में हुए हिंसक भारत-विरोधी प्रदर्शन के दौरान सामने आया था.रिपोर्ट्स के मुताबिक, चटगांव में उसने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था.
इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया. वहां,उसे भारतीय राजनयिक मिशन पर हुए हमले के आरोपियों के मामले में दखल देते हुए देखा गया था.
10 अगस्त को यूएनएससी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (AQIS) अब क्षेत्र में आतंकी नेटवर्क को बड़ा करने जुटा हुआ है.
कहा गया कि ऑर्गनाइजेशन ने अपना लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क बना लिया है और अब वह छोटे और स्वतंत्र इकाइयों के बजाए बड़े ग्रुप में काम कर रही है.
रिपोर्ट में कहा गया कि AQIS बांग्लादेश में आतंकी गुट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. इस रिपोर्ट में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी.