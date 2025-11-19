Haiti World first Black republic: 'मेरे इलाके में आए तो जिंदा नहीं जाओगे...', एक तरफ जीत का मन रहा था जश्न, दूसरी तरफ गिरने लगी लाशें!

Haitian celebrates world first Black republic: हैती ने मंगलवार को 1804 की वर्टिएरेस की लड़ाई की 222वीं सालगिरह मनाई. यह वही लड़ाई थी जिसने हैती को दुनिया का पहला आजाद अश्वेत गणराज्य बनाया. पूरा देश जश्न में डूबा होना चाहिए था, लेकिन इस उस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हैती का एक शहर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में व्यस्त था. कभी शांतिपूर्ण तटीय शहर अर्काहे, जो हैती के झंडे का जन्मस्थान था वहां के निवासियों ने मंगलवार को पुलिस के साथ मिलकर अपने समुदाय पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे भारी हथियारों से लैस गिरोहों को खदेड़ दिया. मेयर जीन एडनर गिल्स ने एसोसिएटेड प्रेस को फोन पर बताया, "हम फिलहाल उन्हें रोक रहे हैं." सोमवार से शुरू हुए और अब भी जारी इस हमले में एक पुलिस अधिकारी के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई.

मेयर ने क्या बताया?

हैती की राष्ट्रीय पुलिस ने "आतंकवादी गिरोहों" को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. गिल्स ने कहा कि कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन वह कोई आंकड़ा नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है. उन्होंने इस मौके पर कहा कि समुदाय के अपने भाइयों और बहनों के लिए मेरा संदेश है कि वे सच्चे योद्धाओं की तरह सतर्क रहें, और अगर गिरोह हमारे समुदाय में घुसपैठ करना जारी रखना चाहते हैं, तो उनके दिन गिने-चुने हैं.यह हैती की राजधानी के उत्तर में एक क्षेत्र में हुआ नवीनतम हमला है, जहां गिरोह अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, जबकि कम कर्मचारियों और संसाधनों की कमी वाला पुलिस विभाग उनसे लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है.

सितंबर में, गिरोहों ने आर्काहेई के दक्षिण में लैबोड्री में कम से कम 42 लोगों की हत्या कर दी थी.पीड़ितों में एक 4 साल का बच्चा और उसका परिवार शामिल है.पिछले हफ्ते जारी हुई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से सितंबर तक हैती में 1,240 से अधिक लोग मारे गए हैं और 710 अन्य घायल हुए हैं क्योंकि गिरोह पुलिस और आत्मरक्षा समूहों के साथ संघर्ष करते रहे हैं.इनमें से लगभग 20% घटनाएं आर्टिबोनाइट के केंद्रीय विभाग में में हुईं, जहां गिरोह घुसपैठ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोग अब खुद हथियार उठा रहे हैं

पुलिस पर भरोसा कम होने की वजह से अब आम लोग खुद ही “आत्मरक्षा समूह” बना रहे हैं.अर्काहे में भी यही हुआ जब पुलिस पीछे हटने लगी तो मोहल्ले के लोग, युवा, बुजुर्ग सब मैदान में कूद पड़े. मेयर गिल्स ने तभी तो लोगों से कहा, “सच्चे वीरों की तरह सतर्क रहो.ये वही ज़मीन है जिसने 200 साल पहले दुनिया को आज़ादी का मतलब सिखाया था.हम फिर हार नहीं मानेंगे.”