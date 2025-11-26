Advertisement
'एक छोटा सा सुराग और बड़ा खुलासा...', 1922 में उठा था सदियों पुराने राज से पर्दा, काफी दिलचस्प है तूतनखामेन की कब्र की कहानी

History of 26 November: 26 नवंबर 1922 को तूतनखामेन की कब्र को खोला गया था, जैसे ही कब्र का द्वार खुला लोगों के होश उड़ गए. इसके बाद ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने दुनिया को प्राचीन मिस्र की अनमोल विरासत से रूबरू कराया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 26, 2025, 09:04 AM IST
History of Tutankhamun Tomb: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया. जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो ऐसे कई राज से पर्दा उठता है जो सालों से रहस्य बने हुए थे. इतिहास में एक अद्भुत और रोमांचक अध्याय के रूप में 26 नवंबर 1922 का दिन दर्ज है. इसी दिन ब्रिटिश पुरातत्वविद् हावर्ड कार्टर ने मिस्र के युवा फराओ तूतनखामेन की कब्र का मुख्य कक्ष पहली बार खोला और दुनिया को प्राचीन मिस्र की अनमोल विरासत से रूबरू कराया. आखिर तूतनखामन की कब्र क्यों इतनी ऐतिहासिक थी जिसके खुलने का लोगों को इंतजार था? आइए जानते हैं 

दरवाजा खोलते ही उड़े होश
सालों का संघर्ष एक नया इतिहास लिखने के लिए बेताब था. हालांकि कई सालों तक घाटी में खुदाई करने के बाद कार्टर लगभग हार मान चुके थे, उन्हें लगता था कि अब संघर्ष करना बेकार है, खुदाई रोकने का वो पूरा मन बना चुके थे और इसे रोकने से ठीक पहले उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला, ये जमीन के भीतर जाती सीढ़ियां थीं. धीरे-धीरे रास्ता साफ हुआ और कार्टर तथा उनके वित्तीय सहयोगी लॉर्ड कार्नावॉन उस प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां हजारों वर्ष पुराना रहस्य छिपा था. जब दरवाजे को खोलते समय एक साथी ने पूछा कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो कार्टर ने उत्साह से भरी आवाज में कहा कि यहां पर काफी ज्यादा अद्भुत चीजें हैं.

सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक
तूतनखामेन मिस्र के 18वें राजवंश के फराओ थे. तूतनखामेन ने कम उम्र में सिंहासन संभाला और लगभग 19 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई. उनकी कब्र सदियों तक लगभग सुरक्षित रही, इसी वजह से उनका अंतिम विश्राम स्थल आज तक की सबसे महत्वपूर्ण और संरक्षित पुरातात्विक खोज माना जाता है. कब्र के अंदर सोने से बना प्रसिद्ध मुखौटा, आभूषण, अनुष्ठानों में प्रयुक्त वस्तुएं, हथियार, सिंहासन, रथ और स्वयं फराओ के ममीकृत अवशेष सहित पांच हजार से अधिक वस्तुएं मिलीं. इस खोज ने न केवल मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दी बल्कि पूरी दुनिया में मिस्री सभ्यता के प्रति जिज्ञासा और अध्ययन का दरवाजा खोल दिया.

अफवाहों को मिला बल
कब्र खुलने के बाद लॉर्ड कार्नावॉन की अचानक मृत्यु ने “ममी का श्राप” जैसी कहानियों को जन्म दिया. कई लोगों ने यह मान लिया कि जो भी फराओ की शांति भंग करेगा, उसका अंत दुखद होगा. हालांकि वैज्ञानिक इसे संयोग और अंधविश्वास बताते हैं, मगर यह रहस्य आज भी लोगों की कल्पना को रोमांचित करता है. 26 नवंबर 1922 की यह घटना मानव इतिहास की उन उपलब्धियों में गिनी जाती है, जिसने संस्कृति, इतिहास और पर्यटन की दिशा बदल दी और तुतनखामन को अमर प्रसिद्धि दिला दी.

रहस्य का विषय रहे तूतनखामेन 
तूतनखामेन हमेशा से ही रहस्य का विषय रहें, तूतनखामेन को 9 साल की उम्र में राजा क्यों बनाया गया? वो 9 साल तक ही राजपाट क्यों कर सका. वो इन 9 सालों में क्या किया, इस विषय पर रहस्य आज भी कायम है. अगर उसके कब्र की खुदाई न की गई होती तो उस नाबालिग राजा से दुनिया अनजान रह जाती, इसे लेकर ये भी कहा जाता है तूतनखामेन की मौत से पहले ही उसकी कब्र को बनवा दिया गया था. (आईएएनएस)

