Advertisement
trendingNow12950669
Hindi Newsदुनिया

1200 से ज्यादा मौतें, 250 बंधक, जब इजरायल में मचा था कत्लेआम, क्यों तारीख भूलना चाहते हैं लोग?

History of 7 October: हर दिन का अपना कोई न कोई इतिहास होता है. ऐसे ही हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं 7 अक्टूबर के इतिहास से, इस दिन इजरायल में भीषण कत्लेआम हुआ था जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 06, 2025, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1200 से ज्यादा मौतें, 250 बंधक, जब इजरायल में मचा था कत्लेआम, क्यों तारीख भूलना चाहते हैं लोग?

7 October History: हर दिन का अपना कोई न कोई इतिहास होता है. हमारा इतिहास काफी ज्यादा समृद्धशाली है. ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं 7 अक्टूबर के इतिहास के बारे में, 7 अक्टूबर का दिन इतिहास में खूनी संघर्ष और युद्ध के लिए याद रखा गया है. इस दिन कई ऐसे घटनाक्रम हुए, जिसने न केवल स्थानीय जनता पर असर डाला बल्कि पूरे भूगोल और राजनीति को नया आकार दे दिया. इस दिन ही इजराइल पर भी हमला हुआ था.

सबसे पहले बात 16वीं सदी में हुए एक युद्ध की. 1571 में लेपैंटो की नौसैनिक लड़ाई बड़ा बदलाव लेकर आई, यह लड़ाई यूरोप और ओटोमन साम्राज्य के बीच समुद्री शक्ति के लिए हुई थी. स्पेन और उसके सहयोगियों ने ओटोमन नौसेना को हराया, लेकिन इसमें हजारों सैनिक और नाविक अपनी जान गंवा बैठे, युद्ध के बाद भूमध्यसागर का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया और यह यूरोपीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया.

दसवीं शताब्दी के बाद 7 अक्टूबर 2001 को आधुनिक इतिहास में भी यह दिन कुछ याद दिला गया. 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ 'ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम' शुरू किया, यह दिन अफगानिस्तान में एक बड़े युद्ध की शुरुआत का प्रतीक बना, जिसमें हजारों सैनिकों और नागरिकों की जान गई और मध्य एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

अब हाल की घटना 7 अक्टूबर 2023 की है इजरायल पर हमास का घातक हमला हुआ, गाजा पट्टी से आए हथियारबंद हमलावरों ने इजरायल के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया, इस हमले में 1,200 से अधिक लोग मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए. यह हमला इजरायल के इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला माना गया और इसे मध्य पूर्व संघर्ष के इतिहास में एक घातक मोड़ के रूप में दर्ज किया गया. तो इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि 7 अक्टूबर ऐसे दिन के रूप में याद रखा जाता है जब राजनीति, धर्म और शक्ति की महत्वाकांक्षा ने हजारों निर्दोषों की जिंदगी लील ली. चाहे वह समुद्री युद्ध हो, आधुनिक सैन्य अभियान हो या आतंकी हमला, इस दिन की घटनाएं हमेशा इतिहास के पन्नों में खून और संघर्ष की कहानी के रूप में अंकित हैं. (आईएएनएस)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

History of 7 October

Trending news

बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार