Advertisement
trendingNow13034240
Hindi Newsदुनिया

1824 का अयाकूचो... एक जंग जिसने साम्राज्य चकनाचूर कर दिए और नए सिरे से लिख दी महाद्वीप की किस्मत

9 दिसंबर 1824 को पेरू के अंडियन मैदानों में लड़ी गई अयाकूचो की जंग दक्षिण अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का वह मोड़ था, जहां उपनिवेशवादी स्पेनिश शासन की आखिरी पकड़ भी कमजोर होने लगी.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1824 का अयाकूचो... एक जंग जिसने साम्राज्य चकनाचूर कर दिए और नए सिरे से लिख दी महाद्वीप की किस्मत

अयाकूचो का युद्ध दक्षिण अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का वह मोड़ था, जहां उपनिवेशवादी स्पेनिश शासन की आखिरी पकड़ भी कमजोर होने लगी. 9 दिसंबर 1824 को पेरू के अंडियन मैदानों में लड़ी गई यह लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, बल्कि लंबे संघर्ष, असंतोष और आजादी की आकांक्षाओं का वह संगम थी जिसने पूरे महाद्वीप के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया.

वर्षों की कोशिशों, रणनीतियों और लोगों के संघर्ष का परिणाम

दक्षिण अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह जंग वैसे ही निर्णायक थी, जैसे किसी राष्ट्र के भाग्य का अंतिम दरवाजा खोल देने वाला लम्हा. जनरल एंतोनियो होसे दे सूक्रे के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने स्पेनिश जनरल जोस दे कांतर्लाक के नेतृत्व वाली रॉयलिस्ट सेना को परास्त किया. यह जीत अचानक नहीं हुई थी; यह उन वर्षों की कोशिशों, रणनीतियों और लोगों के संघर्ष का परिणाम थी जो स्पेनिश शासन की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे.

स्पेन ने जंग से सीखा बड़ा सबक

इस जंग के मैदान पर मौजूद हर सैनिक सिर्फ अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा था बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका की मुक्ति की उम्मद लेकर खड़ा था. पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और वेनेज़ुएला जैसे देशों के स्वतंत्रता अभियान आपस में जुड़े हुए थे और अयाकूचो की विजय ने इन अभियानों को निर्णायक ऊर्जा प्रदान की. स्पेनिश साम्राज्य पहले ही कई मोर्चों पर कमजोर पड़ चुका था लेकिन अयाकूचो की हार ने उसकी अंतिम प्रशासनिक और सैन्य शक्ति को भी खत्म कर दिया. इसी लड़ाई के बाद स्पेन को समझ में आ गया कि महाद्वीप पर उसकी सत्ता अब लौटने वाली नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहला शहर... आज वहां पसरा है सन्नाटा! जानें 6000 साल पुराने उरुक की चौंकाने वाली कहानी!

इस जंग की खास बात यह थी कि यह सिर्फ हथियारों से जीता गया संघर्ष नहीं था; इसमें स्थानीय समुदायों का जुनून, क्रांतिकारियों की निष्ठा और स्वतंत्रता नेताओं का सुविचारित नेतृत्व शामिल था. युद्ध के तुरंत बाद स्पेनिश सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया और पेरू की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप मिला. आगे चलकर बोलीविया जैसे देशों की स्वतंत्रता में भी अयाकूचो की गूंज सुनाई दी, क्योंकि इस विजय ने पूरे क्षेत्र के लिए यह साफ संदेश दिया कि औपनिवेशिक शासन अब अतीत बनने वाला है.

दक्षिण अमेरिका में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का नया दौर

दक्षिण अमेरिका में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का नया दौर यहीं से शुरू हुआ. अयाकूचो आज भी पेरू और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में साहस, एकता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है. यह जंग इतिहास का वह लम्हा थी जब एक साम्राज्य का अंत हुआ और कई नए राष्ट्रों का भविष्य आकार लेने लगा.

5 प्वाइंट्स में पूरी खबर

 
1

स्पेन बनाम दक्षिण अमेरिका की आजादी

स्पेन कई सौ साल से पेरू, बोलीविया और दूसरे देशों पर राज कर रहा था. लोग आजाद होना चाहते थे.

2

आजादी के सेनानी

इनका नेतृत्व किया जनरल एंतोनियो होसे दे सूक्रे ने (जो सिमोन बोलिवार के साथी थे).

3

स्पेन के वफादार सैनिक

इनकी कमान जनरल कांतर्लाक के हाथ में थी.

4

निर्णायक लड़ाई

इसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने स्पेनिश सेना को पूरी तरह हरा दिया. युद्ध के तुरंत बाद स्पेनिश कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया.

5

स्पेन का शासन खत्म

यह जीत सिर्फ पेरू की नहीं थी, बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका के लिए आजादी का दरवाजा खोलने वाली थी और बोलीविया जैसे देशों के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का रास्ता साफ हो गया.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Ayacucho

Trending news

Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार