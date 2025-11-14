हिटलर सेक्सुअल जेनेटिक डिसऑर्डर का था शिकार, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा खुलासा

German dictator Adolf Hitler: जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक डीएनए एनलिसिस के मुताबिक जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर का प्राइवेट पार्ट बेहद छोटा था शायद इसलिए वो संभवतः सिज़ोफ्रेनिया या ऑटिज्म से पीड़ित था. एक डॉक्यूमेंट्री में बहुत जल्द ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसमें उसकी जिंदगी के तमाम राज खुलकर सामने आ रहे हैं. खून से सने सोफे के कपड़े से निकाले गए डीएनए के एनलिसिस को लेकर ये दावा किया जा रहा है.

'राजनीति में इतनी गहराई में उतरा और तानाशाह बन गया'

जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर एक जेनेटिकल विकार यानी आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित था. इस वजह से उसके प्राइवेट पार्ट का विकास प्रभावित हुआ. जिसके चलते उसे यौन संबंध बनाने में कठिनाई हुई. यह बात चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्री 'हिटलर्स डीएनए: ब्लूप्रिंट ऑफ़ अ डिक्टेटर' में उजागर होगी, जिसे पिछले महीने ही कमीशन किया गया था.

कल्मन सिंड्रोम

उसके डीएनए एनलिसिस से पता चलता है कि उसे कल्मन सिंड्रोम था, जिसका अर्थ है कि हिटलर का यौवन अपूर्ण था. उसका यौन जीवन असामान्य होने और संभवतः उसका प्राइवेट पार्ट एकदम छोटा होने के चलते वो मनोविकार से पीड़ित था. एनलिसिस से यह भी पता चलता है कि हिटलर एक या एक से अधिक न्यूरोडाइवर्स यानी मेंटल सस्याओं से पीड़ित था. यह विश्लेषण इस थ्योरी को भी खारिज करता है कि वो यहूदी वंश का था.

कैसे हुई सैंपलिंग

हिटलर का डीएनए प्रोफाइल एक सोफे के कपड़े से निकाला गया था. जिस पर 1945 में हिटलर द्वारा आत्महत्या करने के बाद उसके खून के धब्बे लगे थे. प्रमुख आनुवंशिकीविद्, प्रोफेसर टूरी किंग ने डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं को बताया कि अगर हिटलर अपने आनुवंशिक परिणामों को देखता तो लगभग निश्चित रूप से उसने खुद को गैस चैंबर में भेज दिया होता. इस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर वीकेंड यानी शनिवार रात यूनाइटेड किंगडम में होगा. इससे जुड़ी खास रिपोर्ट अभी लंदन के 'द टाइम्स' में प्रकाशित हुई. जिसमें उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई दावे किए गए हैं.

हिटलर के डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि उसका प्राइवेट पार्ट बहुत छोटा था. एक अन्य रिसर्चर ने डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से बताया है कि उसके अविकसित जननांगों के कारण उसकी यौन समस्याओं ने ही उसे राजनीति में इतने जोश से आगे बढ़ने में मदद की. वहीं उसके जुड़े कुछ पहले के अभिलेखों से पता चलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, हिटलर को उसके छोटे प्राइवेट पार्ट के लिए परेशान किया जाता था, क्योंकि उसकी आनुवंशिक स्थिति के कारण संभवतः उसका लिंग छोटा था.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1923 में हिटलर ने एक फुल बॉडी मेडिकल चेकअप कराया था. जिसकी सीक्रेट रिपोर्ट साल 2015 में सामने आई. उससे ये भी पता चला कि उसके टेस्टिकल्स में भी दिक्कत थी. पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी के इतिहासकार एलेक्स जे के ने कहा, 'अन्य वरिष्ठ नाजियों की पत्नियां, बच्चे, यहां तक कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी विवाहेतर संबंध भी थे, लेकिन हिटलर पूरे नाजी साम्राज्य में इलकौता शख्स था जिसके आस-पास पास माहौल नहीं था.'

हिटलर को संभवतः कई न्यूरोडायवर्सिटी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं. डॉक्यूड्रामा के मुताबिक, हिटलर को ऑटिज़्म, सिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना सबसे ज़्यादा थी. हालांकि, शोधकर्ता पूरे भरोसे के साथ ये नहीं बता पाए कि वो इनमें से किस बीमारी से पीड़ित था.

शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि हिटलर की मेंटल हेल्थ से जुड़े खुलासे का इस्तेमाल हिटलर के बुरे कामों के आधार पर दूसरों को कलंकित करने के लिए नहीं होना चाहिए. ब्रिटिश यहूदी मनोवैज्ञानिक साइमन बैरन-कोहेन ने कहा, 'हिटलर का इतनी अत्यधिक क्रूरता को इन बीमारियों से पीड़ित लोगों से जोड़ने से उन्हें बदनाम करने का जोखिम है, क्योंकि ऐसी बीमारियों से पीड़ित अधिकांश लोग न तो हिंसक होते हैं और न ही क्रूर, क्योंकि वो अपनी यौन कुंठाओं के चलते बेहद शांत और गुमसुम रहते हैं.'