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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज के पास ब्रिटिश न्यूक्लियर पनडुब्बी की तैनाती, स्ट्रेट में बढ़ा सैन्य दबाव; जापान भी कर सकता है अपनी फोर्स तैनात

होर्मुज के पास ब्रिटिश न्यूक्लियर पनडुब्बी की तैनाती, स्ट्रेट में बढ़ा सैन्य दबाव; जापान भी कर सकता है अपनी फोर्स तैनात

Iran-US War: होर्मुज स्ट्रेट के पास ब्रिटिश पनडुब्बी एचएमएस एंसन (HMS Anson) की तैनाती से पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव बढ़ गया है. अमेरिका को ब्रिटिश ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है. इसी बीच, जापान ने संभावित युद्धविराम के बाद माइन क्लीयरेंस के लिए अपने बल तैनात करने के संकेत दिए हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:38 PM IST
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HMS Anson Deployment Arabian Sea: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ती दिख रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टोमाहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी HMS Anson होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अरब सागर में रणनीतिक तैनाती पर पहुंच गई है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है.

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पनडुब्बी 6 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से रवाना हुई थी और अब उत्तरी अरब सागर में तैनात है. इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस बताया जा रहा है, जिनमें लंबी दूरी की टॉमहॉक ब्लॉक-IV मिसाइलें और स्पीयरफिश टॉरपीडो शामिल हैं. इस तैनाती को क्षेत्र में पश्चिमी नौसैनिक उपस्थिति में बड़ी बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है.

ब्रिटेन ने US को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की दी अनुमति

इसी बीच, ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन ठिकानों का उपयोग ईरान से जुड़े मिसाइल ठिकानों और क्षमताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है. हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने साफ किया है कि उसका उद्देश्य केवल रक्षात्मक कार्रवाई तक सीमित है और वह व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होना चाहती.

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इस फैसले पर ब्रिटेन के भीतर भी राजनीतिक विवाद उभर आया है. विपक्षी नेताओं ने सरकार के रुख में बदलाव की आलोचना की है, जबकि तेहरान ने चेतावनी दी है कि ऐसे कदमों को आक्रामकता में भागीदारी माना जाएगा.

दूसरी ओर, जापान ने संभावित युद्धविराम की स्थिति में होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए अपने बलों (SDF) की तैनाती पर विचार करने के संकेत दिए हैं. जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा कि यदि संघर्षविराम होता है और समुद्री मार्ग बाधित होते हैं, तो जापान अपनी उन्नत माइन-क्लीयरिंग तकनीक का उपयोग कर सकता है.

ये भी पढ़ें: खेलने की उम्र में 'जंग' की ट्रेनिंग: जैश-लश्कर का नया चेहरा बेनकाब; 7-13 के बच्चों को बना रहे जिहादी

 28 फरवरी से जारी है जंग

विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह पूरी तरह हालात पर निर्भर करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है, ऐसे में किसी भी सैन्य या समुद्री बाधा का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. गौरतलब है कि 28 फरवरी से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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