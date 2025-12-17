Advertisement
हॉलीवुड का सबसे काला अध्याय: मशहूर निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी की चाकू घोपकर की गई हत्या, बेटे निक रेनर पर लगे आरोप

हॉलीवुड का सबसे काला अध्याय: मशहूर निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी की चाकू घोपकर की गई हत्या, बेटे निक रेनर पर लगे आरोप

Rob Reiner Murder Case: अमेरिका के Los Angeles में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे हॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक को झकझोर कर रख दिया है. प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर की उनके ही घर में हत्या कर दी गई. इस मामले में उनका 32 वर्षीय बेटा निक रेनर मुख्य आरोपी बनाया गया है.

Dec 17, 2025, 11:40 AM IST
Rob Reiner Murder Case: हॉलीवुड से एक बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक मामला सामने आया है. जिसमें मशहूर फिल्म निर्देशक Rob Reiner और उनकी पत्नी Michele Singer Reiner की हत्या के आरोप में उनके ही बेटे Nick Reiner पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. लॉस एंजेलिस के अभियोजकों ने इस मामले को दोहरे हत्याकांड के रूप में पेश किया है.

बता दें कि अधिकारियों के अनुसार रॉब रेनर और मिशेल रेनर के शव कैलिफोर्निया के ब्रेंटवुड इलाके में मौजूद उनके ही घर से बरामद किए गए थे. दोनों के शरीर पर कई बार चाकू से वार किए गए. यह घटना सामने आने के दो दिन बाद अभियोजकों ने औपचारिक रूप से हत्या के आरोप दर्ज किए.

निक रेनर पर आरोप
लॉस एंजेलिस के जिला अटॉर्नी Nathan Hochman ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निक रेनर पर First Degree की दो हत्याओं का आरोप लगाया गया है. इसमें मल्टीपल मर्डर की विशेष परिस्थिति भी जोड़ी गई है, जो सजा को और गंभीर बना देती है. इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि हत्या में एक खतरनाक हथियार चाकू का इस्तेमाल किया गया.

बता दें, अगर अदालत में निक रेनर दोषी साबित होते हैं तो उन्हें पैरोल के बिना उम्रकैद या फिर मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है. हालांकि अभियोजकों ने अभी यह तय नहीं किया है कि वे मौत की सजा की मांग करेंगे या फिर नहीं.

अदालत में पेशी कब?
अभियोजकों के अनुसार निक रेनर को मेडिकल क्लीयरेंस मिलने के बाद अदालत में पेश किया जाने वाला है. पहले उन्हें उसी दिन पेश किया जाना था लेकिन बाद में बताया गया कि उनकी अराइन्मेंट सुनवाई की तारीख आगे तय की जाएगी. जहां पर वो औपचारिक रूप से आरोपों का सामना करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे.

लॉस एंजेलिस पुलिस चीफ Jim McDonnell ने इस घटना को बेहद दिल दहला देने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ रेनर परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए भावनात्मक रूप से बहुत भारी है और साथ ही उन्होंने सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
अधिकारियों का कहना है किअभी पोस्टमार्टम के प्रोसेस को पूरा होने में समय बाकी है. इसी रिपोर्ट से मौत का सही कारण तरीका और समय सही तरीके से पता चल पाएगा. हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी से जुड़ी जानकारी भी अदालत में सामने लाई जाएगी.

रॉब रेनर ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी थीं, जिनमें This Is Spinal Tap, Misery और A Few Good Men जैसी फेमस फिल्में शामिल हैं. वहीं मिशेल सिंगर रेनर एक अभिनेत्री, फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर थीं और उन्होंने Reiner Light नाम से एक फोटोग्राफी और प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की थी.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

