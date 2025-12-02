Advertisement
सिर्फ 515 वोटों का फर्क... होंडुरास की राष्ट्रपति चुनाव में हुआ 'technical tie'; ट्रंप ने यहां भी दिया विवादित बयान

Honduras Presidential Election 2025: होंडुरास के राष्ट्रपति चुनाव में दो मुख्य उम्मीदवार केवल 515 वोटों से आगे-पीछे हैं और मतगणना अभी जारी है. चुनाव में देरी और तनाव के बीच लोग शांतिपूर्ण परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:30 AM IST
सिर्फ 515 वोटों का फर्क... होंडुरास की राष्ट्रपति चुनाव में हुआ 'technical tie'; ट्रंप ने यहां भी दिया विवादित बयान

Honduras Presidential Election 2025: होंडुरास में राष्ट्रपति चुनाव में शुरुआती नतीजे सामने आए हैं और देश की चुनाव आयोग ने बताया कि दो मुख्य उम्मीदवार अब तक technical tie में हैं. राइट-विंग उम्मीदवार नास्री आसफुरा, पूर्व टीवी होस्ट साल्वाडोर नसराला से केवल 515 वोटों से आगे हैं.

राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने किया धैर्य और संयम रखने की अपील
राष्ट्रीय चुनाव आयोग (CNE) की अध्यक्ष आना पौला हॉल ने X पर कहा कि मतों की मैनुअल गिनती अभी जारी है. उन्होंने जनता से धैर्य और संयम रखने की अपील की है. इस चुनाव में देरी से नतीजे आने और चुनाव आयोग की वेबसाइट का ठप हो जाना लोगों में चिंता बढ़ा रहा है. इससे मतगणना में कोई समस्या होने का डर पैदा हुआ है.

असफुरा को मिला है डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन 
असफुरा को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन मिला है. ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर उनका पसंदीदा उम्मीदवार जीतता नहीं है तो अमेरिका आर्थिक मदद बंद कर सकता है. वर्तमान राष्ट्रपति जिओमारा कास्त्रो, जो लेफ्ट-विंग लिब्रे पार्टी की हैं, संविधान के कारण दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती थीं. उन्होंने रिक्सी मोनकाडा का समर्थन किया था.

वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण एरर
देश में लगभग 65 लाख पंजीकृत मतदाता हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस बार मतदाता भागीदारी अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. मतदाता पहले ही जानते थे कि यह चुनाव आसान नहीं होगा, लेकिन इतनी करीबी टाई किसी ने सोची नहीं थी. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण एरर आ गया, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

हर्नांडेज को करेंगे माफ
इस बीच, ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर विवादित रूप से कहा कि वे हर्नांडेज को माफ करने का वादा किया है, जो अमेरिका में ड्रग्स और हथियार तस्करी के लिए 45 साल की जेल काट रहे हैं. मतगणना जारी है और होंडुरास में तनाव बढ़ता जा रहा है. लोग 2017 के चुनाव की याद से डर रहे हैं, जब मतगणना विवाद के कारण सड़कों पर हिंसा हुई थी और 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

honduras presidential election 2025

