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Hindi Newsदुनियाहोंडुरास में खूनी खेल, बंदूकधारियों ने 19 को उतारा मौत के घाट; पुलिसकर्मियों-मजदूरों पर क्यों हुआ हमला?

होंडुरास में खूनी खेल, बंदूकधारियों ने 19 को उतारा मौत के घाट; पुलिसकर्मियों-मजदूरों पर क्यों हुआ हमला?

Honduras Shooting: होंडुरास में खतरनाक गोलीबारी में 19 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी भी थे, यह इलाका लंबे समय से जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विवादों से प्रभावित रहा है.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 22, 2026, 07:34 AM IST
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होंडुरास में खूनी खेल, बंदूकधारियों ने 19 को उतारा मौत के घाट; पुलिसकर्मियों-मजदूरों पर क्यों हुआ हमला?

Honduras Shooting: सेंट्रल अमेरिकी देश होंडुरास में दो अलग- अलग गोलीबारी में छह पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 19 लोग मारे गए. ये हमला ट्रूजिलो म्युनिसिपैलिटी के एक प्लांटेशन में हुआ, जहां पर करीब 10 मजदूरों को गोली मार दी, यह इलाका लंबे समय से जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विवादों से प्रभावित रहा है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यहां पर्यावरण और जमीन के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को लगातार धमकियां मिलती रही हैं.

नेशनल पुलिस के प्रवक्ता एडगार्डो बाराहोना ने कहा कि पहला हमला ट्रूजिलो म्युनिसिपैलिटी के एक प्लांटेशन में हुआ, जहां कम से कम 10 मजदूरों को गोली मार दी गई. यह इलाका जमीन विवाद से जुड़ा रहा है. साल 2024 में पर्यावरण एक्टिविस्ट जुआन लोपेज की हत्या ने होंडुरास में पर्यावरण रक्षकों के सामने आने वाले खतरों की ओर दुनिया का ध्यान खींचा, जो एक्टिविस्ट के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है. नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन ग्लोबल विटनेस के मुताबिक, होंडुरास में 2024 में पांच एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट मारे गए और और साल 2025 में ये संख्या बढ़कर 18 हो गई.

अधिकारियों ने हाल ही में लोपेज की हत्या की साजिश रचने के आरोप में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो एक ऐसे देश में जवाबदेही का एक दुर्लभ उदाहरण है जो सजा से बचने के लिए जाना जाता है. दूसरे हमले में, हथियारबंद हमलावरों ने कोर्टेस डिपार्टमेंट में ग्वाटेमाला बॉर्डर के पास ओमोआ म्युनिसिपैलिटी में पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया. 

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पुलिस ने कहा कि एक सीनियर कमांडर समेत छह अधिकारी, एंटी-गैंग ऑपरेशन के तहत राजधानी तेगुसिगाल्पा से ओमोआ जाते समय हुए हमले में मारे गए. सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि नेशनल पुलिस और आर्म्ड फोर्स दोनों हमलों का जवाब देंगे. अधिकारियों ने फोरेंसिक एक्सपर्ट और प्रॉसिक्यूटर समेत स्पेशल जांच टीमें भी बनाईं. होंडुरास लंबे समय से गैंग हिंसा और ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े क्राइम से जूझ रहा है, हालांकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, 2011 में हर 100,000 लोगों पर 83 मर्डर के पीक पर पहुंचने के बाद से होमिसाइड रेट में काफी कमी आई है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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