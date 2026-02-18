जूतों से दुश्मनों को पीटने वाली रस्म… इस देश में निभाई जाती है अनोखी परंपरा; हर साल हजारों लोग लेते हैं हिस्सा

हांगकांग में एक ऐसी रस्म निभाई जाती है, जो अपने आप में काफी अनोखी और अलग है. इसको दुष्ट को मारने की परंपरा के नाम से जाना जाता है. हर साल मार्च के महीने में इसको निभाया जाता है, इसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं.
Hong Kong Bizarre Ritual: दुनिया के तमाम देशों में कई पुरानी और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है. लेकिन आज हम आपको हांगकांग की एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में अनोखी के साथ हैरान करने वाली भी है. इस चीनी लोक परंपरा को "दुष्ट को मारना" कहा जाता है. यह आज भी लोगों के मन में कौतूहल पैदा करती है और कई लोग इसको देखने के लिए अलग-अलग स्थानों से भी आते हैं.
दरअसल, कैंटोनीज़ में दा सिउ यान कहलाने वाली इस प्रथा में, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कागज की एक पुतली को जूते से पीटा जाता है. मुख्य रूप से ये प्रथा हांगकांग और ग्वांगडोंग प्रांत में प्रचलित है और खलनायक को मारने की प्रथा लोगों को अपना गुस्सा व्यक्त करने का अवसर देती है.
खलनायक को मारने की क्या है प्रक्रिया?
इस पंरपरा के अनुसार, प्रतिभागी कागज की एक आकृति बनाते हैं जो एक खलनायक का प्रतिनिधित्व करती है; यह कोई परेशान करने वाला सहकर्मी, पूर्व साथी या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है. इसके बाद एक अनुष्ठानकर्ता हानिकारक आत्माओं को भगाने की लिए प्रार्थना करते हुए इस कागज को जूते से पीटते हैं. इसके बाद इस कागज की आकृति को जला दिया जाता है. यह व्यक्ति के विनाश का सूचक माना जाता है.
कब लोग निभाते हैं ये परंपरा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, आमतौर पर यह परंपरा आम तौर पर जिंग्ज़े के दौरान लोकप्रिय है, पारंपरिक चीनी पंचांग के 24 सौर कालखंडों में से एक है. यह आम तौर पर मार्च की शुरुआत में ही पड़ता है. स दिन, कुछ लोग सफेद बाघ को भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे दुर्भाग्य को दूर भगाने वाला एक प्रतीकात्मक संरक्षक माना जाता है. हांगकांग में इस परंपरा को मानने वाले लोग अक्सर कॉजवे बे में कैनाल रोड फ्लाईओवर के नीचे पाए जा सकते हैं, जहां पर ये परंपरा एक आध्यात्मिक अभ्यास और एक सांस्कृतिक आकर्षण दोनों बन गई है.
