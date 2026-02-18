Advertisement
trendingNow13114592
Hindi Newsदुनियाजूतों से दुश्मनों को पीटने वाली रस्म… इस देश में निभाई जाती है अनोखी परंपरा; हर साल हजारों लोग लेते हैं हिस्सा

जूतों से दुश्मनों को पीटने वाली रस्म… इस देश में निभाई जाती है अनोखी परंपरा; हर साल हजारों लोग लेते हैं हिस्सा

हांगकांग में एक ऐसी रस्म निभाई जाती है, जो अपने आप में काफी अनोखी और अलग है. इसको दुष्ट को मारने की परंपरा के नाम से जाना जाता है. हर साल मार्च के महीने में इसको निभाया जाता है, इसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जूतों से दुश्मनों को पीटने वाली रस्म… इस देश में निभाई जाती है अनोखी परंपरा; हर साल हजारों लोग लेते हैं हिस्सा

Hong Kong Bizarre Ritual: दुनिया के तमाम देशों में कई पुरानी और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है. लेकिन आज हम आपको हांगकांग की एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में अनोखी के साथ हैरान करने वाली भी है. इस चीनी लोक परंपरा को "दुष्ट को मारना" कहा जाता है. यह आज भी लोगों के मन में कौतूहल पैदा करती है और कई लोग इसको देखने के लिए अलग-अलग स्थानों से भी आते हैं. 

दरअसल, कैंटोनीज़ में दा सिउ यान कहलाने वाली इस प्रथा में, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कागज की एक पुतली को जूते से पीटा जाता है. मुख्य रूप से ये प्रथा हांगकांग और ग्वांगडोंग प्रांत में प्रचलित है और खलनायक को मारने की प्रथा लोगों को अपना गुस्सा व्यक्त करने का अवसर देती है. 

खलनायक को मारने की क्या है प्रक्रिया? 

Add Zee News as a Preferred Source

इस पंरपरा के अनुसार, प्रतिभागी कागज की एक आकृति बनाते हैं जो एक खलनायक का प्रतिनिधित्व करती है; यह कोई परेशान करने वाला सहकर्मी, पूर्व साथी या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है. इसके बाद एक अनुष्ठानकर्ता हानिकारक आत्माओं को भगाने की लिए प्रार्थना करते हुए इस कागज को जूते से पीटते हैं. इसके बाद इस कागज की आकृति को जला दिया जाता है. यह व्यक्ति के विनाश का सूचक माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: पाताल में समा रही धरती! इंडोनेशिया में दिखा खतरनाक 'सिंकहोल', क्यों धीरे-धीरे धंसती जा रही जमीन?

कब लोग निभाते हैं ये परंपरा? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, आमतौर पर यह परंपरा आम तौर पर जिंग्ज़े के दौरान लोकप्रिय है, पारंपरिक चीनी पंचांग के 24 सौर कालखंडों में से एक है. यह आम तौर पर मार्च की शुरुआत में ही पड़ता है. स दिन, कुछ लोग सफेद बाघ को भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे दुर्भाग्य को दूर भगाने वाला एक प्रतीकात्मक संरक्षक माना जाता है. हांगकांग में इस परंपरा को मानने वाले लोग अक्सर कॉजवे बे में कैनाल रोड फ्लाईओवर के नीचे पाए जा सकते हैं, जहां पर ये परंपरा एक आध्यात्मिक अभ्यास और एक सांस्कृतिक आकर्षण दोनों बन गई है.

यह भी पढ़ें: हसीना के कट्टर आलोचक, वकालत की डिग्री...एकलौते हिंदू नेता; जिन्हें तारिक कैबिनेट में मिली जगह? कौन हैं निताई रॉय चौधरी

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Hong Kong

Trending news

AI समिट में किरकिरी के बाद महुआ मोइत्रा का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
AI समिट में किरकिरी के बाद महुआ मोइत्रा का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
Punjab news
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'