Advertisement
trendingNow13025031
Hindi Newsदुनिया

राख में तब्दील हुआ घर पर रखा सारा सामान... हॉन्ग कॉन्ग की लपटें बुझते ही सामने आई खौफनाक तस्वीरें, मलबे में दबा लोगों का शव

Police Releases Photo Of Hong Kong Building Fire: हॉन्ग कॉन्ग में बीते दिनों एक रिहायशी कॉम्प्लैक्स लगी भीषण आग के बाद अब पुलिस ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 01, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राख में तब्दील हुआ घर पर रखा सारा सामान... हॉन्ग कॉन्ग की लपटें बुझते ही सामने आई खौफनाक तस्वीरें, मलबे में दबा लोगों का शव

Hong Kong Building Fire: हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो जिले में बीते दिनों एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी थी. इन भयानक लपटों में जलकर कुल 146 लोगों की मौत हो गई है. बता दें कि यह आग वांग फुक कोर्ट नाम के 2000 फ्लैट वाले हाउसिंग कॉम्पलैक्स में लगी थी. इस कॉम्लैक्स में कुल 8 इमारतें थी, जिनमें हर बिल्डिंग में 35 मंजिलें थीं. यह भयानक आग कुछ ही देर में 8-7 इमारतों में फैल गई थी, जिससे पूरे इलाके में हाहाकार मच गया था. हॉन्ग कॉन्ग पुलिस ने इस भीषण आग के बाद की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.  

पुलिस ने शेयर की तस्वीरें

पुलिस की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में घरों को पूरा राख से सना हुआ और इंटीरियर भी पूरा जर्जर दिख रहा है. घर के अंदर जले हुए AC, सामानें को पुर्जे और कई सामान पड़े हुए नजर आ रहे हैं.

इसके अलावा तस्वीर में अधिकारी मलबा साफ करते और शवों की तलाश करते हुए भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि हॉन्ग कॉन्ग में 75 साल बाद ऐसी भीषण आग लगी है. शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को आग पर काबू पा लिया गया था.  

ये भी पढ़ें- तुर्की ने बढ़ाई भारत की टेंशन... इस घातक हथियार के दम पर करेगा नाक में दम, पाकिस्तान की मौज आई 

 

कैसे लगी आग 

बताया जा रहा है कि पिछले साल से ही इन इमारतों का रेनोवेशन चल रहा था. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए बांस की मचान और खिड़कियों को ढकने के लिए कुछ ज्वलनशील फोम बोर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते यह आग तेजी से फैली. हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियों ने शनिवार 29 नवंबर 2025 की देर रात घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट के लिए कैंपस के ठेकेदार, प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से प्रबंधित 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम को तत्काल रोकने का आदेश दिया है.  

ये भी पढ़ें- इतिहास के 5 सबसे खूंखार शासक, करवाईं अनगिनत हत्याएं; परिवार को तक नहीं छोड़ा  

हादसे को लेकर जांच शुरु 

आग को लेकर हॉन्ग कॉन्ग की सरकार की ओर से क्रिमिनल जांच करवाई जा रही है. इसमें अबतक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस हाउसिंग कॉम्पलैक्स का रेनोवेशन बीते साल जुलाई 2024 से किया जा रहा था. अधिकारियों के मुताबिक इसके निर्माण में नियमों के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया स्टायरोफोम जैसा ज्वलनशील सामग्री और बिल्डिंग के बाहर लगी जाली के चलते आग तेजी से अक इमारत से दूसरी इमारत तक फैली.      

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Hong Kong

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
india
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
mumbai businesswoman
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
India Russia News
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
Winter Session
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?