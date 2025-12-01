राख में तब्दील हुआ घर पर रखा सारा सामान... हॉन्ग कॉन्ग की लपटें बुझते ही सामने आई खौफनाक तस्वीरें, मलबे में दबा लोगों का शव

Hong Kong Building Fire: हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो जिले में बीते दिनों एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी थी. इन भयानक लपटों में जलकर कुल 146 लोगों की मौत हो गई है. बता दें कि यह आग वांग फुक कोर्ट नाम के 2000 फ्लैट वाले हाउसिंग कॉम्पलैक्स में लगी थी. इस कॉम्लैक्स में कुल 8 इमारतें थी, जिनमें हर बिल्डिंग में 35 मंजिलें थीं. यह भयानक आग कुछ ही देर में 8-7 इमारतों में फैल गई थी, जिससे पूरे इलाके में हाहाकार मच गया था. हॉन्ग कॉन्ग पुलिस ने इस भीषण आग के बाद की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

पुलिस ने शेयर की तस्वीरें

पुलिस की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में घरों को पूरा राख से सना हुआ और इंटीरियर भी पूरा जर्जर दिख रहा है. घर के अंदर जले हुए AC, सामानें को पुर्जे और कई सामान पड़े हुए नजर आ रहे हैं.

The death toll in the deadly Tai Po blaze has risen to 146, as personnel from the police's victims identification unit continue combing Wang Fuk Court's scorched flats and corridors. Officers completed their sweep of Wang Kin House and Wang Tai House on Sunday, and will… pic.twitter.com/aDjoggkuyw — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 30, 2025

इसके अलावा तस्वीर में अधिकारी मलबा साफ करते और शवों की तलाश करते हुए भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि हॉन्ग कॉन्ग में 75 साल बाद ऐसी भीषण आग लगी है. शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को आग पर काबू पा लिया गया था.

कैसे लगी आग

बताया जा रहा है कि पिछले साल से ही इन इमारतों का रेनोवेशन चल रहा था. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए बांस की मचान और खिड़कियों को ढकने के लिए कुछ ज्वलनशील फोम बोर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते यह आग तेजी से फैली. हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियों ने शनिवार 29 नवंबर 2025 की देर रात घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट के लिए कैंपस के ठेकेदार, प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से प्रबंधित 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम को तत्काल रोकने का आदेश दिया है.

हादसे को लेकर जांच शुरु

आग को लेकर हॉन्ग कॉन्ग की सरकार की ओर से क्रिमिनल जांच करवाई जा रही है. इसमें अबतक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस हाउसिंग कॉम्पलैक्स का रेनोवेशन बीते साल जुलाई 2024 से किया जा रहा था. अधिकारियों के मुताबिक इसके निर्माण में नियमों के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया स्टायरोफोम जैसा ज्वलनशील सामग्री और बिल्डिंग के बाहर लगी जाली के चलते आग तेजी से अक इमारत से दूसरी इमारत तक फैली.