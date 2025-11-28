Advertisement
Hong Kong Fire: हांगकांग में लगी आग में तीसरे दिन अब तक 94 की मौत, 76 घायल, 300 से अधिक लोग लापता; जानें लेटेस्ट अपडेट्स

Hong Kong Residential Building Fire: हांगकांग के ताई पो में बुजुर्गों की इमारत वांग फुक कोर्ट(Wang Fuk Court) में लगी भीषण आग अब तक 94 की मौत, 76 घायल, 300 से अधिक लोग लापता. तीसरे दिन भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. जानें ताजा पूरी डिटेल्स. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 28, 2025, 07:15 AM IST
Massive fire in Hong Kong: हांगकांग के ताई पो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट आवासीय कॉम्प्लेक्स में पिछले तीन दिनों से धधक रही भीषण आग ने शहर को सदमे में डाल दिया है. आठ मंजिला आठ टावरों वाले इस पुराने रिहायशी परिसर में अधिकांश निवासी बुजुर्ग और परिवार थे. आग ने सात टावरों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. गुरुवार सुबह तक आग पर 90 प्रतिशत तक काबू पा लिया गया है, लेकिन मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

तीसरे दिन का अपडेट: मौत का आंकड़ा 94 तक पहुंचा
फायर सर्विसेज विभाग के अनुसार, सुबह 9 बजे तक सर्च ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है. अब तक 94 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 76 लोग घायल हैं जिनमें 15 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. 300 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं. यह हांगकांग के इतिहास में पिछले 80 वर्षों की सबसे घातक आग की घटना है. 1948 के बाद एक ही हादसे में इतनी अधिक जानें नहीं गईं. रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों ने अब तक नौ बिल्लियों और एक कुत्ते को भी सुरक्षित बाहर निकाला है. दमकलकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर ऊपरी मंजिलों तक पहुंच बनाई, लेकिन इस दौरान एक फायरफाइटर हो वाई हो ने अपनी जान गंवा दी.

आग लगने के कारण और लापरवाही की परतें
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रिनोवेशन कार्य के दौरान मजदूरों द्वारा बांस के स्कैफोल्डिंग पर सिगरेट पीना आग का मुख्य कारण हो सकता है. परिसर में इस्तेमाल की जा रही ज्वलनशील फोम सीलेंट, प्लास्टिक नेटिंग और बांस के ढांचे ने आग को भयावह रूप दे दिया. तेज हवाओं ने इसे एक टावर से सात टावरों तक फैला दिया. 330 मिलियन हांगकांग डॉलर का रिनोवेशन ठेका मिला था प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसका सुरक्षा उल्लंघनों का पुराना रिकॉर्ड रहा है. निवासियों का आरोप है कि वे महीनों से मजदूरों की लापरवाही की शिकायत कर रहे थे. पुलिस ने कंपनी के दो निदेशकों और एक कंसल्टेंट को गैर-इरादतन हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया है.

पुरानी इमारतें, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था
1980 के दशक में बनी इन इमारतों में न तो स्प्रिंकलर सिस्टम था, न स्मोक डिटेक्टर और न ही फायर-रेसिस्टेंट ग्लास खिड़कियां. हांगकांग में जगह की कमी के कारण इमारतें एक-दूसरे से सटी हुई हैं, जिससे आग तेजी से फैली. 32 मंजिला टावरों तक दमकल की सीढ़ियां केवल 18वीं मंजिल तक पहुंच सकीं. 1200 से अधिक दमकलकर्मियों और 304 वाहनों ने दिन-रात संघर्ष किया, लेकिन भीषण गर्मी के कारण हेलिकॉप्टर रेस्क्यू भी संभव नहीं हो सका.

सरकार का ऐलान: 300 मिलियन HKD का राहत कोष
चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने 300 मिलियन हांगकांग डॉलर (लगभग 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के विशेष सहायता कोष की घोषणा की है. स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ICAC) ने ठेके, निगरानी और संभावित भ्रष्टाचार की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की है. शहर भर की सभी रिनोवेशन साइटों पर तत्काल सुरक्षा निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं.HSBC सहित कई बैंक पीड़ितों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं.

900 बेघर हुए लोग 
स्वयंसेवी संगठन डोनेशन सेंटर चला रहे हैं जहां भोजन, कपड़े और दवाइयां वितरित की जा रही हैं. करीब 900 बेघर हुए लोग अस्थायी आश्रय गृहों में हैं, जहां उनके पालतू जानवरों को भी जगह दी गई है.चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने कहा, “हम सब एक हैं. हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं.”यह महज एक आग की घटना नहीं, बल्कि पुरानी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था और ठेका प्रक्रिया में गहरी खामियों का दर्दनाक उदाहरण है. उम्मीद की जा रही है कि पूरी जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई नहीं जाएगी.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

