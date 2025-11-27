हांगकांग की गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग, 44 की मौत, 279 लापता, 3 आरोपी गिरफ्तार

Hong Kong Fire Update: हांगकांग में कई दशकों सबसे खतरनाक आग लगने की खबर आई. ये आग ताइ पो (Tai Po) जिले के एक ऊंचे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फैल गई. इसमें कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई, 279 लोग लापता हैं, और दर्जनों लोग घायल हैं. फायरफाइटर्स रात भर आग बुझाने में लगे रहे. आग बुधवार दोपहर को एक 32-मंजिला बिल्डिंग के बाहरी मचान पर लगी, जिसका रेनोवेशन चल रहा था और ये तेजी से कॉम्प्लेक्स के 8 में से 7 टावरों में फैल गई.

किस वजह से लगी आग?

अधिकारियों ने कहा कि ये आग बहुत तेजी से फैली और इसका कारण ज्वलनशील फोम शीट और बांस की मचान हो सकती है. तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया, जिससे खिड़कियों से धुआं और आग निकलने लगी, जबकि बचाव दल फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

अफरा-तफरी का माहौल

गुरुवार 27 नवंबर 2025 की सुबह तक, आग पूरी तरह से नहीं बुझी थी. 900 से ज्यादा लोगों को टेम्परेरी शेल्टर में ले जाया गया क्योंकि बिल्डिंग के अंदर का तापमान खतरनाक रूप से ज्यादा था, जिससे बचाव का काम बहुत मुश्किल हो गया था. एक 37 साल के फायरफाइटर की मौत हो गई, और दूसरे को गर्मी से थकावट हो गई. कुल मिलाकर, 29 बचे हुए लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं.

कितनी पुराना है बिल्डिंग कॉम्पलेक्स

पुलिस ने हत्या के शक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि जांच करने वाले ये जांच कर रहे थे कि बिल्डिंग का सामान आग से बचने के जरूरी स्टैंडर्ड को पूरा करता है या नहीं. ये कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक में बना था और इसमें तकरीबन 4,800 लोग रहते थे. जब आग लगी, तब यहां बड़े पैमाने पर रेनोवेशन का काम चल रहा था.

चीन ने जताया दुख

हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली (John Lee) ने ऐलान किया कि सरकार की कोशिशें पूरी तरह से आपदा से निपटने पर फोकस करेंगी, जिससे आने वाले 7 दिसंबर को होने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनावों से जुड़ी पब्लिक एक्टिविटीज कुछ समय के लिए रोक दी जाएंगी. चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने दुख जताया और अधिकारियों से और ज्यादा मौतों को कम करने की अपील की.

1996 के बाद सबसे खतरनाक हादसा

इमरजेंसी कॉल आने पर फायरफाइटर्स ने सैकड़ों लोगों, लैडर ट्रक और 100 से ज्यादा एम्बुलेंस को तैनात किया, जबकि कुछ लोग देर रात तक फंसे हुए थे. यह हादसा 1996 के बाद से हांगकांग की सबसे खतरनाक आग है, जब कॉव्लून (Kowloon) में लेवल-5 की आग में 41 लोगों की मौत हो गई थी.

(इनपुट-एपी)