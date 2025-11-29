Advertisement
...तो क्या सिगरेट की वजह से देखते ही देखते चली गई 128 लोगों की जिंदगी? हांगकांग में हादसे से पहले क्या दिखा था?

Hong Kong Fire: हांगकांग में लगी आग ने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया है. इस आग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. 32 मंजिला वाले इन इमारतों में ज्यादातर बुजुर्ग रहते थे. अब हादसे के पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक वर्कर सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 29, 2025, 09:15 AM IST
Hong Kong Residential Building Fire: हांगकांग में लगी भीषण आग की चिंगारी अभी भी फैल रही है. इस आग ने हांगकांग सहित दुनियाभर को हैरत में डाल दिया है. यह दशकों में लगी सबसे भयानक आग में से एक है, इस आग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. ये आग 32 मंजिला आठ टावरों वाले इस पुराने रिहायशी परिसर में अधिकांश निवासी बुजुर्ग रहते थे. ये ताई पो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट आवासीय कॉम्प्लेक्स है. अब इस हादसे के पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एख वर्कर को स्मोकिंग करते हुए देखा जा रहा है. 

अधिकारियों ने नहीं की पुष्टि
सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि आग सिगरेट से लगी होगी, जिसके बाद इस हादसे ने एक और मोड़ ले लिया. RT इंडिया द्वारा पोस्ट की गई क्लिप में आरोप लगाया गया है कि ये चौंकाने वाला फुटेज हांगकांग में वांग फू कोर्ट में आग लगने से कुछ देर पहले बाहरी दीवार के पास वर्कर स्मोकिंग करते हुए दिख रहे हैं. अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और अभी तक आग लगने का ऑफिशियल कारण पता नहीं चला है. 

 

मचान को लेकर भी चर्चा
तबाही के पैमाने ने हांगकांग के पारंपरिक बांस के मचान को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे आग और फैली. हालांकि शहर भर में अभी भी बांस के फ्रेम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, जो एशिया में सदियों पुराने कंस्ट्रक्शन के तरीकों से मिला एक दुर्लभ तरीका है लेकिन अब इनकी जांच तेजी से हो रही है.

पिछले साल शुरू हुआ था काम
पिछले साल शुरू हुए बड़े रेनोवेशन के काम के तहत वांग फुक कोर्ट के आठ टावरों को बांस के मचान और हरी सुरक्षा जाल से ढक दिया गया था. जब बुधवार दोपहर को आग लगी, तो सूखे बांस और जाल ने एक जाल बना दिया जिससे आग तेजी से फैल गई. वहीं हांगकांग सरकार ने शुक्रवार को कहा कि बांस के गिरते टुकड़ों की वजह से आग फैली. सिक्योरिटी चीफ क्रिस टैंग ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक, आग एक ब्लॉक के निचले फ्लोर पर सुरक्षा जाल से लगी और फिर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील फोम बोर्ड से ऊपर की ओर बढ़ती गई. 

8 लोगों की हुई गिरफ्तारी
शुक्रवार को, अधिकारियों ने रेनोवेशन प्रोजेक्ट से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 40 से 63 साल की उम्र के सात पुरुष और एक महिला शामिल हैं. इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन ने एक बयान में कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों में स्कैफोल्डिंग सबकॉन्ट्रैक्टर, एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के डायरेक्टर और काम की देखरेख करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं.

