Advertisement
trendingNow13025692
Hindi Newsदुनिया

Hong Kong Tragedy: हांगकांग की 7 बिल्डिंगों में भीषण की जांच में बड़ा खुलासा, इस वजह से गई 151 लोगों की जान

Wang Fuk massive fire: पुलिस ने अगले तीन हफ्तों में ऑपरेशन पूरा कर लेने की उम्मीद जताई है. अधिकारियों के अनुसार भीषण आग की वजह फायर सेफ्टी नियमों को अनदेखा करना रहा है. हांगकांग के अधिकारियों ने सोमवार को दिए बयान में अभी तक इस हादसे में 151 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hong Kong Tragedy: हांगकांग की 7 बिल्डिंगों में भीषण की जांच में बड़ा खुलासा, इस वजह से गई 151 लोगों की जान

Hong Kong massive fire: हांगकांग में भीषण आग के कारण मरने वालों की संख्या 151 पहुंच गई है. ताइपो इलाके में वांग फुक कोर्ट परिसर में लगी भीषण आग को हांगकांग के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है. इस भीषण दर्दनाक हादसे को लापरवाही और सुरक्षा मानकों में चूक को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके चलते 13 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बारे में अधिकारियों के हवाले से स्थानीय मीडिया इसकी जानकारी दी है. अधिकारियों के अनुसार तेरह लोगों को इस हादसे का आरोपी मानते हुए गैर-इरादतन हत्या के शक में गिरफ्तार किया है. आईसीएसी कमिश्नर डैनी वू ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 13 में से 12 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं.

30 लोग लापता
हांगकांग पुलिस अधिकारियों का हवाले देते हुए द स्टैंडर्ड डॉट एचके ने बताया कि सोमवार शाम 4 बजे तक करीब 30 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. इसके साथ-साथ पुलिस ने अगले तीन हफ्तों में ऑपरेशन पूरा कर लेने की उम्मीद जताई है. अधिकारियों के अनुसार भीषण आग की वजह फायर सेफ्टी नियमों को अनदेखा करना रहा है. 26 नवंबर को सात इमारत आग लग जाने के कारण जलकर खाक हो गई थीं. जिसके बाद लगातार 2 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया. 

यह भी पढ़ें: टॉप रूसी मिलिट्री साइंटिस्ट के मर्डर की कोशिश! घर के पास धमाका 'आग के गोले' में बदली कार

Add Zee News as a Preferred Source

इस वजह से हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हांगकांग के अधिकारियों ने सोमवार को दिए बयान में अभी तक इस हादसे में 151 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है. अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान बिल्डिंग में मरम्मत कार्य चल होने की बात सामने आई है. मरम्मत के दौरान इस्तेमाल किए गए मचान को ढकने वाली कुछ जालियां फायर-सेफ्टी कोड के हिसाब से नहीं थीं और खिड़कियों को भी प्लास्टिक शीट से ढके होने के पता चला है. मजदूरी विभाग की तरफ से बताया गया बिल्डिंग में रह रहे लोग पिछले एक साल से सुरक्षा की शिकायत कर रहे थे. जिसके चलते जुलाई 2024 से अभी तक बिल्डिंग का 16 बार निरीक्षण किए गए थे और इस बारे में ठेकेदार को कई बार लिखित चेतावनी दी गई थी. कुछ ही हफ्तों पहले इस बिल्डिंग का आखिरी निरीक्षण भी एक हफ्ते पहले ही हुआ था. 

 इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Hong Kong Tragedy News

Trending news

एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश