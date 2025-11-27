सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हांगकांग में लगी भयानक आग, 16 घंटे से जल रही इमारतें, चुनाव भी हो सकता है रद्द! A To Z पूरी डिटेल्स

Advertisement
Hong Kong apartment fires: हांगकांग के ताई पो में बुजुर्गों की इमारत वांग फुक कोर्ट(Wang Fuk Court) में लगी भीषण आग अब तक 44 लोगों की मौत, 279 अभी भी लापता है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 27, 2025, 07:42 AM IST
Massive fire in Hong Kong: हांगकांग के ताई पो इलाके में वांग फुक कोर्ट आवासीय कॉम्प्लेक्स में मंगलवार शाम लगी आग ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है. यह 1945 के बाद हांगकांग का सबसे घातक अग्निकांड साबित हो रहा है, जहां 16 घंटे बाद भी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई है. आठ मंजिला आठ टावरों वाली इस सोसाइटी में ज्यादातर बुजुर्ग और परिवार रहते थे. आग की चपेट में सात टावर पूरी तरह घिर चुके हैं. आइए, जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी और लेटेस्ट अपडेट्स.

कहां और क्यों लगी आग?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वांग फुक कोर्ट में आठ ऊंची इमारतें हैं, जहां करीब 4,800 लोग रहते थे. पिछले साल जुलाई से इनकी मरम्मत और पेंटिंग का काम चल रहा था. बिल्डिंग्स के बाहर बांस के स्कैफोल्डिंग और हरी नेटिंग लगी हुई थी. मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट या किसी चिंगारी से आग भड़क उठी. बांस और प्लास्टिक सामग्री की वजह से आग ने महज 10 मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया. तेज हवाओं ने इसे और भयावह बना दिया, जिससे सात टावरों तक आग फैल गई.

आग बेकाबू
इस आवासीय कॉम्प्लेक्स में कुल 8 टावर हैं, करीब 2,000 फ्लैट और लगभग 4,800 निवासी थे. आग तेज़ हवाओं के साथ सात में से सात टावरों तक फैल चुकी थी. इमारतें ऊंची थीं और अंदर से बचाव दल के लिए प्रवेश करना बेहद मुश्किल था. गिरती मचान, तेज गर्मी-धुआँ और ऊंचाई ने राहत कार्य को कठिन बना दिया है.

आग का लेवल-5 अलार्म
आग इतनी तेजी से फैली कि पहले अलार्म स्तर 1 घोषित हुआ, फिर दोपहर तक स्तर 4, और शाम होते-होते सर्वाधिक स्तर “लेवल-5 अलार्म” तक पहुंच गया. हांगकांग में इसे बहुत गंभीर माना जाता है. कुछ घंटे में ही आग 7 में से 7–8 टावरों तक फैल चुकी थी. स्थिति अत्यंत भयावह है.

राहत – बचाव और हानि
घटनास्थल पर 767 से अधिक अग्निशमन कर्मी, 128 अग्निशमन गाड़ियाँ और 57 एम्बुलेंस भेजी गईं हैं. कई लोग झुलसे हालत में अस्पताल भेजे गए, करीब 45 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. लेकिन अफसोस अब तक तक अब इसमें कम से कम 44 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक फायरफाइटर भी शामिल है. वहीं लगभग 279 लोग अभी भी लापता बताये जा रहे हैं. कुछ लोग अस्थायी शेल्टर में भेजे गए, और कई घर जलकर राख हो चुके हैं.

अब तक कितने लोग मारे गए?
मरने वाले: 44 (40 तो मौके पर ही चले गए)  
लापता: 279 (अधिकतर बूढ़े माँ-बाप और छोटे बच्चे)  
घायल: 45 से ज्यादा, कई की हालत गंभीर (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक का ही है)

कानूनी कार्रवाई: तीन गिरफ्तारियां, लापरवाही का शक
हांगकांग पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. ठेकेदार कंपनी के दो मालिक और एक इंजीनियर. इन पर 'लापरवाही से हत्या' का मामला दर्ज हुआ है. जांच में पता चला कि फायर-रेटार्डेंट सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और स्कैफोल्डिंग में सस्ते प्लास्टिक का उपयोग हुआ. एक स्पेशल जांच टीम गठित की गई है.

चुनाव टल जाएगा क्या?
हांगकांग में 7 दिसंबर को महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव होने हैं. इस सोसाइटी में ही करीब 4,800 वोटर रहते थे. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है, और कैंपेनिंग पूरी तरह ठप हो चुकी है. कई निवासी सवाल उठा रहे हैं, "ऐसे माहौल में चुनाव कैसे?" सरकार ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन स्थिति संवेदनशील बनी हुई है.

हेल्पलाइन नंबर क्या है, सरकार ने क्या किया है?
800 दमकल वाले, 140 गाड़ियाँ लगी हैं  
1400 खाली घर तैयार रखे हैं  
हेल्पलाइन: +852 1878 999  
जांच के लिए स्पेशल टीम बनी

