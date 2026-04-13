Iran US War: होर्मुज के बाद अब बाब अल-मंडेब भी बंद करेगा ईरान, तेहरान की अमेरिका को खुली धमकी!

Bab al-Mandeb Threat: अमेरिका-ईरान वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी का ऐलान किया है, जिसके जवाब में ईरान ने बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को बाधित करने की चेतावनी दी है. इससे वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.
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Hormuz Blockade: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के कुछ ही घंटों बाद मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ गया है. ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी का आदेश दिया, जिसके जवाब में ईरान ने एक और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल-मंडेब स्ट्रेट (Bab al-Mandeb Strait) को बाधित करने की चेतावनी दी है.
बता दें कि करीब 21 घंटे तक चली अमेरिका-ईरान वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई थी. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडी वेंस ने पुष्टि की कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सहित कई अहम मुद्दों पर अमेरिकी शर्तें स्वीकार नहीं कीं, जिसके बाद वार्ता सफल नहीं हो पाई. वार्ता के टूटते ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रास्ता कमजोर पड़ता दिखा और सैन्य विकल्पों की चर्चा तेज हो गई.
वार्ता विफल होने के तुरंत बाद ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर सख्त नियंत्रण लगाएगी. अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार, यह नाकाबंदी निर्धारित समय से लागू की जाएगी. हालांकि, गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन ईरान से जुड़े किसी भी जहाज को रोका जाएगा. यह कदम वैश्विक तेल व्यापार पर सीधा असर डाल सकता है, क्योंकि दुनिया के करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है.
Naval blockade of Iran?
Bab al-mandeb
Coming soon?!
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 12, 2026
अमेरिकी फैसले के तुरंत बाद ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने एक संदेश जारी किया. इस संदेश में कहा गया है कि ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी? बाब अल-मंडेब जल्द ही आ रहा है? इस बयान को व्यापक रूप से चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि ईरान या उसके क्षेत्रीय सहयोगी, विशेष रूप से यमन में सक्रिय हूती विद्रोही, बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को निशाना बना सकते हैं.
बाब अल-मंडेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. यह यूरोप, एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रमुख रास्ता माना जाता है. इस मार्ग से बड़ी मात्रा में तेल, गैस और कंटेनर शिपिंग होती है. हाल के वर्षों में यहां अस्थिरता के कारण जहाजों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जिससे लागत और बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि हुई है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज और बाब अल-मंडेब दोनों मार्गों पर एक साथ दबाव बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है. तेल की कीमतों में तेज उछाल, आपूर्ति में बाधा और समुद्री सुरक्षा संकट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. साथ ही, अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच सीधे टकराव का खतरा भी बढ़ जाएगा.