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Hindi Newsदुनियाचर्चा के दौरान होर्मुज को लेकर अराघची और विटकॉफ में हुई हाथापाई; पाकिस्तान के मित्र ने ही खोल दी अंदर की पोल

चर्चा के दौरान होर्मुज को लेकर अराघची और विटकॉफ में हुई हाथापाई; पाकिस्तान के 'मित्र' ने ही खोल दी अंदर की पोल

Hormuz Dispute Clash Report: इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका वार्ता के दौरान अब्बास अराघची और स्टीव विटकॉफ के बीच होर्मुज मुद्दे पर तीखी बहस का दावा सामने आया. Çetiner Çetin के अनुसार स्थिति लगभग हाथापाई तक पहुंच गई, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:55 AM IST
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Hormuz Dispute Clash
Hormuz Dispute Clash

Abbas Araghchi vs Witkoff: इस्लामाबाद में हाल ही में हुई ईरान-अमेरिका वार्ता को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा सामने आया है. तुर्किये के वरिष्ठ पत्रकार सेतिनेर सेतिन (Çetiner Çetin) ने आरोप लगाया है कि वार्ता के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर इतनी तीखी बहस हुई कि स्थिति लगभग हाथापाई तक पहुंच गई.

होर्मुज बना टकराव का केंद्र

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण और शासन रहा. यह वही रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जहां हाल के दिनों में सैन्य तनाव भी बढ़ा हुआ है. Çetiner Çetin के दावे के मुताबिक, बातचीत के दौरान माहौल अचानक गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ. कथित तौर पर ईरानी पक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि ईरानियों को कभी धमकी न दी जाए. जिससे तनाव और बढ़ गया.

आधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि, इस घटना को लेकर अभी तक किसी भी आधिकारिक अमेरिकी या ईरानी स्रोत ने पुष्टि नहीं की है. विशेषज्ञों का मानना है कि कूटनीतिक वार्ताओं के दौरान तनावपूर्ण बहस आम बात होती है, लेकिन हाथापाई जैसी स्थिति दुर्लभ है. 

ये भी पढ़ें: सावधान, रुक जाओ...! US के जंगी जहाजों ने होर्मुज में की जबरन एंट्री, ईरानी नेवी ने दी चेतावनी

पत्रकार की पृष्ठभूमि

जानकारी के अनुसार, Çetiner Çetin तुर्किये के एक अनुभवी पत्रकार और विश्लेषक हैं. वे तुर्किये के प्रधानमंत्री के पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिस में मिडिल ईस्ट डेस्क और इंटरनेशनल मीडिया मैनेजर के रूप में कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा, वे तुर्किये के प्रमुख अखबार Yeni Şafak में राजनीतिक विश्लेषण लिखते हैं और इससे पहले इराक में NTV और TRT जैसे चैनलों के साथ भी काम कर चुके हैं. उनकी यह पृष्ठभूमि उनके दावे को महत्व देती है, हालांकि दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है. यह घटना ऐसे समय सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता पहले ही बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो चुकी है. दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और होर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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