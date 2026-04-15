ईरान के 8 जहाजों की चाल नाकाम, होर्मुज पर ट्रंप की ‘लक्ष्मण रेखा’ ने बिगाड़ा खेल

मिडिल ईस्ट के खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, जहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री रणनीति को और सख्त कर दिया है. अब यह सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे कार्रवाई का रूप ले चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही ईरान से जुड़े तेल टैंकर समुद्र में आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी नौसेना उनकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर देती है. हालात इतने कड़े हो गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे कई जहाजों को बीच समुद्र में ही रोक दिया गया. बताया जा रहा है कि अब तक ऐसे 8 टैंकरों को इंटरसेप्ट कर वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा चुका है.

यह पूरी रणनीति बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है. जैसे ही कोई जहाज ईरान के बंदरगाह से निकलता है, उस पर नजर रखी जाती है और जैसे ही वह ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ता है, अमेरिकी बल सक्रिय हो जाते हैं. बीच रास्ते में ही जहाजों को रोककर उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया जाता है. इस सख्ती से साफ संकेत मिलता है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपनी पकड़ और दबाव दोनों को मजबूत बनाए रखना चाहता है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और भी संवेदनशील हो सकते हैं.

मिडिल ईस्ट समुद्री इलाके पर अमेरिका का दबदबा

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्र में अब पूरी तरह अमेरिका का दबदबा कायम है और उसकी ‘मैरीटाइम सुपीरियरिटी’ यानी समुद्री ताकत बरकरार है. कूपर के मुताबिक, जैसे ही नाकाबंदी लागू की गई, महज 36 घंटों के भीतर ईरान का समुद्री रास्तों से होने वाला व्यापार लगभग ठप हो गया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इतनी प्रभावी रही कि ईरान की सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर तुरंत असर देखने को मिला. कूपर ने आगे बताया कि ईरान की करीब 90 प्रतिशत अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर टिकी हुई है. ऐसे में इस नाकाबंदी ने सीधे तौर पर उसकी आर्थिक गतिविधियों को झटका दिया है. कूपर का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ और मजबूत हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीजफायर के पक्ष में नहीं अमेरिका?

एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही चरम पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपने रुख को और सख्त कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती. उनके इस बयान ने क्षेत्रीय हालात को और संवेदनशील बना दिया है. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि फिलहाल वह किसी तरह के युद्धविराम को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं. यानी आने वाले समय में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है.

होर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी गतिविधियां तेज

इधर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग और गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी गतिविधियां तेज हो गई हैं. समुद्री मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जहाजों की आवाजाही पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. यह इलाका वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है, इसलिए यहां किसी भी हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. कुल मिलाकर, सैन्य सतर्कता, सख्त राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ती निगरानी. इन सबके बीच यह साफ है कि हालात अभी नाजुक बने हुए हैं. कूटनीतिक स्तर पर भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल तनाव कम होने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः 45 दिन बाद महायुद्ध के खात्मे पर बड़ा इशारा, ट्रंप ने कहा- War is over