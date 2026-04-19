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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज पर 72 घंटे में क्या-क्या हुआ? बंद है या फिर अभी-भी खुला है तेल का दरवाजा? प्वाइंट्स में समझें

होर्मुज पर 72 घंटे में क्या-क्या हुआ? बंद है या फिर अभी-भी खुला है तेल का दरवाजा? प्वाइंट्स में समझें

बीते 72 घंटों में होर्मुज को लेकर हालात जितने संवेदनशील हुए हैं, उतनी ही ज्यादा भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है. एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि वह क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण में है और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है. वहीं दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं और हालात पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:42 AM IST
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होर्मुज बंद है या खुला? (AI - Image)
होर्मुज बंद है या खुला? (AI - Image)

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से पूरी दुनिया के लिए अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफी अहम हो गया है. इसके पीछे की वजह है कि दुनिया का 20 फीसदी तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है. इस जलमार्ग पर ईरान ने कब्जा कर नाकेबंदी कर दी, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दिया. अब बीते 72 घंटों से होर्मुज खुला है या बंद है इसको लेकर ईरान और अमेरिका अलग-अलग दावे कर रहे हैं. दोनों देशों के इन दावों को लेकर पूरी दुनिया में एक भ्रम की स्थिति बन गई है कि आज होर्मुज खुला है या बंद? इस बात पर पूरी दुनिया के देश परेशान हैं कि आखिर होर्मुज बंद है या खुला? आइए हम आपको कुछ प्वाइंटर्स में बताते है होर्मुज जलमार्ग को लेकर असली स्थिति क्या है.  

  • 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के साथ ही ईरान की सत्ता के भीतर हलचल साफ दिखाई देने लगी थी. ईरानी सेना (IRGC) और सरकार के बीच तालमेल में कमी की खबरें धीरे-धीरे सामने आने लगीं. शनिवार को जहाजों की आवाजाही को लेकर जो स्थिति बनी, उसने इस अंदरूनी मतभेद को और उजागर कर दिया. एक तरफ अलग-अलग संकेत मिल रहे थे, तो दूसरी ओर स्पष्ट निर्देशों की कमी ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी.

  • ईरानी मीडिया के मुताबिक, विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बयान ने इस कन्फ्यूजन को और बढ़ा दिया. उनके बयान के बाद हालात और उलझ गए, जिससे यह साफ संकेत मिला कि सरकार और IRGC के बीच समन्वय में कमी है. पूरी स्थिति यह बताती है कि युद्ध के बीच ईरान के भीतर भी रणनीति को लेकर एकरूपता नहीं है, और यही असहमति अब खुलकर सामने आने लगी है.

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  • ईरान की ओर से सख्त बयान आए, खासकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर किसी तरह का ब्लॉकेड हुआ, तो होर्मुज में आवाजाही सीमित की जा सकती है. अमेरिका की तरफ से क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ने की खबरें आईं. इससे आशंका और गहरी हो गई कि कहीं तेल सप्लाई पर असर न पड़े.

  • ईरान में हालात इस समय काफी जटिल और असमंजस भरे नजर आ रहे हैं. देश के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद सत्ता के भीतर अलग-अलग सोच साफ तौर पर सामने आने लगी है. एक तरफ सरकार का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और उनके सहयोगी हालात को संभालने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहते हैं. उनका मानना है कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को संवाद के जरिए कम किया जा सकता है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे.

  • वहीं दूसरी ओर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का रुख कहीं ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है. वह इस घटना को सीधे चुनौती के रूप में देख रहा है और जवाबी कार्रवाई के पक्ष में खड़ा नजर आता है. इन दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के चलते ईरान के भीतर सत्ता संतुलन और आगे की रणनीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. अब यह देखना अहम होगा कि देश अंततः कूटनीति का रास्ता चुनता है या सख्त जवाब की दिशा में आगे बढ़ता है.

  • शुक्रवार (17 अप्रैल) तक जिस होर्मुज स्ट्रेट को लेकर राहत की खबरें सामने आ रही थीं, वहीं शनिवार आते-आते हालात ने अचानक करवट ले ली. एक दिन पहले तक माहौल शांत होता दिख रहा था, लेकिन ईरान के यू-टर्न और समुद्र में बढ़ती सैन्य हलचल ने स्थिति को फिर से तनावपूर्ण बना दिया. समुद्री क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों ने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है. जिस रास्ते को लेकर राहत की उम्मीद जगी थी, वही अब एक बार फिर अनिश्चितता और आशंका का केंद्र बन गया है.

  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अब वह होर्मुज के जरिए अमेरिका या दुनिया को ‘ब्लैकमेल’ नहीं कर सकता. ट्रंप ने अपने बयान में साफ संकेत दिया कि इस अहम समुद्री मार्ग का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत और उसके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए, यह कहते हुए कि तेहरान की रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रही. 

  • असल तनाव तब बढ़ गया जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के महज़ 24 घंटे बाद ही उस पर फिर से सख्त नियंत्रण लागू कर दिया. शुक्रवार को ईरान ने घोषणा की थी कि यह अहम समुद्री रास्ता कमर्शियल जहाजों के लिए खुला रहेगा, जिसके बाद कई तेल टैंकर इस मार्ग से गुजरने लगे. इनमें कुछ ऐसे जहाज भी शामिल थे, जिन पर पहले पाबंदियां लगाई गई थीं. करीब आठ से ज्यादा जहाजों की आवाजाही से यह संकेत मिला कि हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अचानक लिए गए नए फैसले ने स्थिति को फिर से अनिश्चित बना दिया. 

होर्मुज को लेकर क्या है अभी की स्थिति?

होर्मुज जलडमरूमध्य अभी खुला है, यानी जहाजों की आवाजाही जारी है. लेकिन इसे सामान्य आवाजाही नहीं कहा जा सकता है. सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और स्थिति कभी भी बदल सकती है. होर्मुज फिलहाल बंद नहीं है, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील हैं. यह एक ओपन बट अंडर थ्रेट की स्थिति है, जहां हर नया बयान या कदम स्थिति को बदल सकता है. दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है. अगर यह बंद होता है, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है.

होर्मुज को की कमान किसके पास, ईरान या IRGC?

भारतीय जहाजों पर हुई ताज़ा फायरिंग ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि होर्मुज की स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. दरअसल, होर्मुज अब एक बड़े शक्ति-संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है. यह संघर्ष सिर्फ बाहरी देशों के बीच नहीं, बल्कि ईरान के भीतर सत्ता के असली नियंत्रण को लेकर भी है. होर्मुज को लेकर IRGC का दबदबा साफ दिखाई देता है. उसने जहाजों को आवागमन को प्रतिबंधित किया, कुछ जहाजों पर हमले भी किए. कुछ जगहों पर बारूदी सुरंगे भी बिछाई. ऐसे में विदेश मंत्री अब्बास अराघची लगातार होर्मुज पर नरम रुख अपनाने की कोशिश करते रहे लेकिन सरकार और आईआरजीसी के बीच दूरियां बढ़ती रहीं. अमेरिकी हमलों के दौरान ईरान के शीर्ष नेताओं की मौत के बाद सत्ता के खालीपन का फायदा उठाकर IRGC ने ईरान में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली. जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि ईरान में अंतिम निर्णय लेने की ताकत किसके हाथ में है, तब तक फारस की खाड़ी में अस्थिरता बनी रहना तय है.

यह भी पढ़ेंः समंदर में US के निशाने पर होंगे ईरानी तेल टैंकर, जहाजों पर करेगा कब्जा?

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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