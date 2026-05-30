होर्मुज बंद, दुनिया परेशान... फिर भारत के जहाज तेल-गैस लेकर कैसे निकल रहे हैं? सामने आ गया दिल्ली का सीक्रेट

Secret of Indian ships passing through Hormuz: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष की वजह से होर्मुज स्ट्रेट पिछले करीब 3 महीने से बंद है. एक और ईरानी सेना ने और दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी कर रखी है. इसकी वजह से दुनियाभर में तेल-गैस संकट बढ़ा हुआ है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि होर्मुज बंद होने के बावजूद भारतीय जहाज पश्चिम एशिया से भर-भरकर तेल-गैस ला रहे हैं. भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है, जबकि बाकी देश इस काम में नाकाम साबित हो रहे हैं. अब सरकार ने अपना यह सीक्रेट संकेतों में जाहिर कर दिया है.

सरकार ने बताया होर्मुज से जहाज निकालने का सीक्रेट

सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अंतर-मंत्रालयीय ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है. शिपिंग निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा,'हम भारत और ईरान के साथ कैसे समन्वय करते हैं. उनके साथ प्राथमिकता कैसे तय करते हैं, यह मैं आपको स्पष्ट कारणों से नहीं बताना चाहूंगा. हम MEA (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से समन्वय करते हैं और यही हमारी स्थिति है.'

उन्होंने कहा कि किस देश से जहाज आएंगे और उनके जरिए क्या माल लाया जाएगा, इसकी प्राथमिकता संबंधित प्रमुख मंत्रालयों के साथ मिलकर तय की जाती है. विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय के साथ इस मामले में समन्वय किया जाता है. इसके बाद तय प्राथमिकता के आधार पर फंसे जहाजों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है.

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जंग के बीच भी होर्मुज में बज रहा भारत का डंका

उन्होंने बताया कि खतरे के बावजूद भारत होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री यातायात बनाए रखने में सफल रहा है. वह होर्मुज से सबसे ज्यादा जहाज निकालकर लाने वाले देशों में शामिल है. वहां से अब तक भारतीय मालवाहक जहाज शिवालिक, नंदा देवी, जग लाड़की, पाइन गैस, जग वसंत, BW टायर, BW एल्म और ग्रीन सांवी लाए जा चुके हैं.

शिपिंग निदेशक ने बताया कि शर्मा के अनुसार, भारतीय झंडे लगे 13 मालवाहक जहाज अभी भी होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद हैं. उन्हें वहां से निकालकर लाने की कोशिश हो रही है. इनमें एक एलपीजी टैंकर, पांच क्रूड ऑयल टैंकर, एक केमिकल/प्रोडक्ट टैंकर, तीन कंटेनर जहाज, दो बल्क कैरियर और एक ड्रेजर शामिल हैं.

'ट्रैकर सिस्टम से जहाजों की मॉनिटरिंग में मदद'

जहाजों में लगे सार्वजनिक जहाज ट्रैकर्स से क्या भारतीय जहाजों पर खतरा बढ़ रहा है. इस सवाल पर ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि यह ट्रैकर सिस्टम कमर्शियल एप्लिकेशन होती है. कोई भी व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेकर इसका इस्तेमाल कर सकता है. इससे मिलने वाले डेटा का कोई भी व्यक्ति या देश अपनी मंशा के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है. शिपिंग निदेशक ने बताया कि इस सिस्टम से भारतीय जहाजों को कितना खतरा हो रहा है. यह बताना तो मुश्किल है लेकिन इससे होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को ट्रैक करने में आसानी जरूर हो रही है.