होर्मुज में हाई वोल्टेज बवाल: US युद्धपोतों की एंट्री से ईरान-अमेरिका फिर आए आमने-सामने, बढ़ा जंग का खतरा

US Warships Iran Standoff: मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. जहां एक ओर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है; वहीं दूसरी ओर होर्मुज सट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों ने हालात को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. शनिवार को अमेरिकी नौसेना के 2 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस फ्रैंक ई. पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे. इस दौरान ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौसेना ने कड़ा विरोध जताया, जिससे समुद्र में तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति बन गई.

समुद्र में आमना-सामना, रेडियो संदेश से टला टकराव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब अमेरिकी युद्धपोत इस संकरे और रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे थे, तब ईरानी नौसेना ने उन्हें चुनौती दी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रेडियो पर बातचीत भी हुई, जिसे एक पास के नागरिक जहाज ने रिकॉर्ड किया. अमेरिकी जहाज की ओर से संदेश दिया गया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध आवागमन कर रहे हैं और उनका उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है. साथ ही उन्होंने युद्धविराम नियमों का पालन करने की बात भी दोहराई. हालांकि स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही, लेकिन अंततः दोनों अमेरिकी युद्धपोत बिना किसी बड़े टकराव के स्ट्रेट पार करने में सफल रहे.

6 हफ्ते बाद पहली बार हुआ ऐसा ऑपरेशन

यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 6 हफ्ते पहले क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी युद्धपोतों ने इस मार्ग से गुजरने का प्रयास किया. ईरान द्वारा इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने और समुद्री गतिविधियों को बाधित करने के कारण यह मार्ग लगभग बंद जैसा हो गया था. इस बीच, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह इस रणनीतिक जलमार्ग को किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रहने देना चाहता.

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अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के अनुसार, यह मिशन होर्मुज स्ट्रेट को फिर से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना एक सुरक्षित समुद्री मार्ग तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही वैश्विक समुद्री उद्योग के साथ साझा किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस मिशन के तहत पानी के भीतर ड्रोन का इस्तेमाल कर ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने समुद्र में अव्यवस्थित तरीके से बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जिससे उन्हें हटाना और भी कठिन हो गया है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान खुद भी कई सुरंगों का सटीक पता नहीं लगा पा रहा है, जिससे यह स्थिति और खतरनाक हो गई है.

अमेरिकी जहाज हटे पीछे: ईरान का दावा

दूसरी ओर, ईरानी मीडिया ने दावा किया कि उसकी नौसेना की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिकी जहाजों को पीछे हटना पड़ा. तेहरान का यह भी कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को उसकी अनुमति और समन्वय की आवश्यकता होगी. यह शर्त वैश्विक समुद्री कानूनों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर सकती है.

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बता दें कि होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति होती है. ईरान द्वारा मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इस मार्ग पर दबाव बनाने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई है. जहाजों को अब वैकल्पिक और महंगे मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अपने जलक्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए प्रति पोत लगभग 2 मिलियन डॉलर का टोल प्रस्तावित किया है, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है.