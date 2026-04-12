Advertisement
trendingNow13175712
Hindi Newsदुनियाहोर्मुज में हाई वोल्टेज बवाल: US युद्धपोतों की एंट्री से ईरान-अमेरिका फिर आए आमने-सामने, बढ़ा जंग का खतरा

होर्मुज में हाई वोल्टेज बवाल: US युद्धपोतों की एंट्री से ईरान-अमेरिका फिर आए आमने-सामने, बढ़ा जंग का खतरा

Hormuz Tension: होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों की आवाजाही से ईरान-अमेरिका तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. दोनों पक्षों के बीच समुद्र में आमना-सामना हुआ, हालांकि टकराव टल गया. अमेरिका जलमार्ग खोलने के मिशन पर है, जबकि ईरान विरोध कर रहा है. इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अनुसार वार्ता विफल रही, जिससे क्षेत्रीय संकट और गहरा गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hormuz Tension
Hormuz Tension

US Warships Iran Standoff: मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. जहां एक ओर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है; वहीं दूसरी ओर होर्मुज सट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों ने हालात को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. शनिवार को अमेरिकी नौसेना के 2 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस फ्रैंक ई. पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे. इस दौरान ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौसेना ने कड़ा विरोध जताया, जिससे समुद्र में तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति बन गई.

समुद्र में आमना-सामना, रेडियो संदेश से टला टकराव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब अमेरिकी युद्धपोत इस संकरे और रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे थे, तब ईरानी नौसेना ने उन्हें चुनौती दी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रेडियो पर बातचीत भी हुई, जिसे एक पास के नागरिक जहाज ने रिकॉर्ड किया. अमेरिकी जहाज की ओर से संदेश दिया गया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध आवागमन कर रहे हैं और उनका उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है. साथ ही उन्होंने युद्धविराम नियमों का पालन करने की बात भी दोहराई. हालांकि स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही, लेकिन अंततः दोनों अमेरिकी युद्धपोत बिना किसी बड़े टकराव के स्ट्रेट पार करने में सफल रहे.

6 हफ्ते बाद पहली बार हुआ ऐसा ऑपरेशन

यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 6 हफ्ते पहले क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी युद्धपोतों ने इस मार्ग से गुजरने का प्रयास किया. ईरान द्वारा इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने और समुद्री गतिविधियों को बाधित करने के कारण यह मार्ग लगभग बंद जैसा हो गया था. इस बीच, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह इस रणनीतिक जलमार्ग को किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रहने देना चाहता.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: किस वजह से फेल हुई शांति वार्ता और किस जिद पर अड़ा है ईरान? जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बताया

अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के अनुसार, यह मिशन होर्मुज स्ट्रेट को फिर से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना एक सुरक्षित समुद्री मार्ग तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही वैश्विक समुद्री उद्योग के साथ साझा किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस मिशन के तहत पानी के भीतर ड्रोन का इस्तेमाल कर ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने समुद्र में अव्यवस्थित तरीके से बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जिससे उन्हें हटाना और भी कठिन हो गया है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान खुद भी कई सुरंगों का सटीक पता नहीं लगा पा रहा है, जिससे यह स्थिति और खतरनाक हो गई है. 

अमेरिकी जहाज हटे पीछे: ईरान का दावा 

दूसरी ओर, ईरानी मीडिया ने दावा किया कि उसकी नौसेना की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिकी जहाजों को पीछे हटना पड़ा. तेहरान का यह भी कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को उसकी अनुमति और समन्वय की आवश्यकता होगी. यह शर्त वैश्विक समुद्री कानूनों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर सकती है.

ये भी पढ़ें: ‘डील नहीं दबाव था!’ JD Vance के बयान के बाद ईरान का पलटवार, अमेरिका की मांगों का खुला चिट्ठा

बता दें कि होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति होती है. ईरान द्वारा मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इस मार्ग पर दबाव बनाने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई है. जहाजों को अब वैकल्पिक और महंगे मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अपने जलक्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए प्रति पोत लगभग 2 मिलियन डॉलर का टोल प्रस्तावित किया है, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Hormuz TensionStrait of Hormuz CrisisUS-Iran War

Trending news

नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर