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समर कैंप में खौफनाक हादसा, नशीली मशरूम चॉकलेट खाकर 'जॉम्बी' बन गए 13 बच्चे; नजारा देख सन्न रह गई पुलिस

US Intoxicating Mushroom News: अमेरिका में हुए समर कैंप में खौफनाक हादसा देखने को सामने आया. वहां पर नशीली मशरूम चॉकलेट खाकर 13 बच्चे 'जॉम्बी' बन गए. सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 01:08 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:08 AM IST
समर कैंप में खौफनाक हादसा, नशीली मशरूम चॉकलेट खाकर 'जॉम्बी' बन गए 13 बच्चे; नजारा देख सन्न रह गई पुलिस

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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