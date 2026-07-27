समर कैंप में खौफनाक हादसा, नशीली मशरूम चॉकलेट खाकर 'जॉम्बी' बन गए 13 बच्चे; नजारा देख सन्न रह गई पुलिस

ईस्ट ऑरेंज पुलिस प्रमुख फिलिस बिंदी ने मीडिया से बताया कि पुलिस के जासूस यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था. संदिग्ध खाद्य पदार्थ किसी नाबालिग के पास कैसे पहुंच गया और क्या इसमें कोई आपराधिक गिरोह शामिल है. माता-पिता और अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों से दोस्तों या अपरिचित लोगों से भोजन, टॉफी या स्नैक्स न लें. ऐसा करने से गंभीर खतरा झेलना पड़ सकता है.