समर कैंप में खौफनाक हादसा, नशीली मशरूम चॉकलेट खाकर 'जॉम्बी' बन गए 13 बच्चे; नजारा देख सन्न रह गई पुलिस

US Intoxicating Mushroom Zombie News: अमेरिका में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. न्यू जर्सी के एक समर कैंप में संदिग्ध रूप से नशीले मशरूम (Hallucinogenic Mushrooms) मिली चॉकलेट खाने से एक दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए. इसके चलते वे जॉम्बी यानी अचेत जैसी स्थिति में आ गए. घटना से प्रभावित बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के बीच बताई जा रही है. उन बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
'न्यू यॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना न्यू जर्सी के नॉर्थ अर्लिंग्टन एवेन्यू स्थित एक YMCA डे कैंप में हुई. बच्चों ने वहां पर नशीले मशरूम खा लिए, जिससे कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए. इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस और एंबुलेंस को मौके पर भेजा गया.
जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर 13 बच्चे थे, जो जॉम्बी की तरह दिख रहे थे. वे सभी सुन्न और बेसुध नजर आ रहे थे. उनमें से ज्यादातर बच्चों का मौके पर इलाज कर स्थिर कर लिया गया. लेकिन एक बच्चे की हालत ज्यादा खराब देखते हुए उसे इलाज के लिए यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया.
आपातकालीन कर्मियों के अनुसार, यह समस्या तब शुरू हुई जब एक छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे की ओर से दी गई गई चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया. उसे खाने के तुरंत बाद उसे परेशानी महसूस होने लगी. इसके कुछ ही मिनटों के भीतर 12 दूसरे बच्चों में भी इसी तरह के परेशान करने वाले लक्षण दिखाई देने लगे.
ईस्ट ऑरेंज पुलिस प्रमुख फिलिस बिंदी ने मीडिया से बताया कि पुलिस के जासूस यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था. संदिग्ध खाद्य पदार्थ किसी नाबालिग के पास कैसे पहुंच गया और क्या इसमें कोई आपराधिक गिरोह शामिल है. माता-पिता और अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों से दोस्तों या अपरिचित लोगों से भोजन, टॉफी या स्नैक्स न लें. ऐसा करने से गंभीर खतरा झेलना पड़ सकता है.