खौफनाक चीखें, जले मांस की बदबू... नरक देख लौटे US डॉ. ने बताई मौत के बाद की 'हकीकत'! आंखे खुलते ही छोड़ी करोड़ों की नौकरी और शाही ठाट-बाट, क्या हुआ ऐसा?

Life After Death: मौत एक दरवाजा है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का. इस अनुभव ने डॉ. राजीव की पूरी जिंदगी बदल दी. जिसके बाद आंख खुलते ही उन्होंने उन सभी भौतिक चीजों को छोड़ दिया, जिसे पाना लोगों का अल्टीमेट गोल होता है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:24 PM IST
मौत को जिंदगी का आखिरी पड़ाव माना जाता है. इसके बाद व्यक्ति की कहानी जरूर खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी यात्रा जारी रहती है. भारत मूल के यूएस एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव पारती का दावा है कि उन्हें नर्क और भगवान को देखा है. मौत आपके शरीर का अंत है, लेकिन आपकी आत्मा का नहीं. मौत एक दरवाजा है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का. इस अनुभव ने डॉ. राजीव की पूरी जिंदगी बदल दी. जिसके बाद आंख खुलते ही उन्होंने उन सभी भौतिक चीजों को छोड़ दिया, जिसे पाना लोगों का अल्टीमेट गोल होता है. 2008 में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के दौरान डॉ. राजीव की कुछ समय के लिए धड़कनें थम गयी थी. उस समय वे 51 वर्ष के थे. 

इसे भी पढे़ं- Baba Harbhajan Singh: वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें

नर्क के मुहाने पर हूं!

डॉक्टर ने बताया कि मैंने दर्द और पीड़ा की चीखें सुनी. मैं मानो किसी जलती हुई सड़क पर, किसी धधकती घाटी के किनारे पर खिंचा चला गया. मेरे नथुनों में धुआं भर गया, और उसके साथ जलते हुए मांस की घिनौनी गंध भी. मुझे तब एहसास हुआ कि मैं नर्क के मुहाने पर हूं. डॉ. पारती ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने अनुभव के बारे में बताया है. उनका यह भी दावा है कि एक आवाज ने उनकी 'भौतिकवादी' जिंदगी की निंदा की. जिसके बाद उन्होंने बेकर्सफील्ड हार्ट हॉस्पिटल के मुख्य एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का पद, लग्जरी गाड़ियां, घर छोड़ने और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया.

डाइंग टू वेक अप

डॉक्टर राजीव ने डाइंग टू वेक अप: ए डॉक्टर्स वॉयेज इनटू द आफ्टरलाइफ एंड द विजडम ही ब्रॉट बैक' नामक पुस्तक लिखी. जिसमें डॉ. ने अपने मरने के बाद की हकीकत को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है. लेकिन जब उन्होंने इसकी बात अपने दोस्तों और कलीग से कही तो किसी ने विश्वास नहीं किया. उन्होंने कहा कि मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से यह समझा सकता था कि मुझे अपने उद्देश्य, अपने आत्मा के उद्देश्य का पालन करना होगा. वे चौंक गए, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी. मैंने उस शक्ति, उस स्रोत को महसूस किया था, निर्देश मेरे मन में बहुत स्पष्ट थे. इसके बाद, उन्होंने अपने पेशेवर पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी लक्जरी गाड़ियां और घर बेच दिए.

इसे भी पढे़ं- मिस्र के रेगिस्तान में मिला समुद्र का सबसे खूंखार शिकारी, रेत में 4,00,00,000 सालों से दफन समंदर का ये राज

नियर-डेथ एक्सपीरियंस में कितनी सच्चाई?

नियर-डेथ एक्सपीरियंस (NDE) वो अनुभव होते हैं जो मौत के करीब पहुंचने पर होते हैं, जैसे दिल का रुक जाना. इसमें लोग शरीर से अलग होने, शांति महसूस करने या रौशनी और मर चुके लोगों को देखने का अनुभव करते हैं. लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये जीवन के बाद के सबूत नहीं हैं.

Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं.

life after death

;