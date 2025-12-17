हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैवानियत! मुर्दाघर का मैनेजर शवों से निकाल लेता था बॉडी पार्ट, खौफनाक खेल का खुला राज

Harvard University: हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पूर्व मुर्दाघर प्रबंधक सेड्रिक लॉज को शव के अंगों की चोरी और उन्हें बेचने के आरोप में 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. लॉज पर आरोप था कि उसने चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान किए गए शवों से अंग निकालकर उन्हें बेच दिया. लॉज को मंगलवार को पेंसिल्वेनिया में एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई. न्यायाधीश ने उसे दोषी पाया कि उसने मुर्दाघर से शरीर के अंगों की चोरी करके न्यू हैम्पशायर में अपने घर पर ले जाकर उन्हें बेच दिया. अभियोजकों ने कोर्ट में कहा कि इस कृत्य से अनगिनत परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा जो अपने प्रियजनों के शवों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में सोचने को मजबूर हुए.

लॉज ने शवों से सिर, चेहरे, दिमाग, त्वचा और हाथ निकालकर इन्हें न्यू हैम्पशायर के गोफस्टाउन स्थित अपने घर में रख लिया और बाद में उन्हें कई व्यक्तियों को बेच दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह कृत्य पूरी तरह से अजीबोगरीब चीजों के शौकीनों के मनोरंजन के लिए किया गया था. लॉज की पत्नी डेनिस को भी अपनी भूमिका के लिए एक साल की जेल की सजा सुनाई गई. डेनिस पर आरोप था कि उन्होंने चोरी किए गए अंगों और शरीर के हिस्सों को कई व्यक्तियों को बेचने में मदद की, जिनमें पेंसिल्वेनिया के दो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बाद में इन्हें फिर से बेच दिया.

सेड्रिक लॉज ने शवों के साथ किया था दुर्व्यवहार

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने लॉज की सजा पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है लेकिन पहले उसने कहा था कि लॉज के कार्य घृणित थे और यह हार्वर्ड के उन मानकों और मूल्यों के खिलाफ थे जिन्हें विश्वविद्यालय अपने शारीरिक अंग दानदाताओं और उनके परिवारों से अपेक्षाएं करता है. बता दें, अक्टूबर में एक अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पर एक मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी जिसमें आरोप था कि स्कूल ने उन परिवारों के दान किए गए शवों के साथ दुर्व्यवहार किया. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश स्कॉट एल काफकर ने इसे कई वर्षों तक चलने वाली एक भयावह साजिश बताया. अभियोजकों ने लॉज को 10 साल की सजा देने की मांग की थी जो इस अपराध के लिए अधिकतम सजा मानी जाती है. उन्होंने इसे झकझोर देने वाला अपराध कहा. लॉज के वकील ने हालांकि न्यायाधीश से नरमी बरतने की अपील की और स्वीकार किया कि उसके कृत्य ने मृतकों और उनके परिवारों को गहरा नुकसान पहुंचाया है.