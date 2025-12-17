Advertisement
trendingNow13043881
Hindi Newsदुनियाहार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैवानियत! मुर्दाघर का मैनेजर शवों से निकाल लेता था बॉडी पार्ट, खौफनाक खेल का खुला राज

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैवानियत! मुर्दाघर का मैनेजर शवों से निकाल लेता था बॉडी पार्ट, खौफनाक खेल का खुला राज

Cedric Lodge: हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पूर्व मुर्दाघर प्रबंधक सेड्रिक लॉज को 8 साल की जेल हुई है. बता दें, ये सजा किसी सामान्य अपराध के लिए नहीं बल्कि मानव शवों के अंगों की चोरी और उन्हें बेचने के लिए है. जानकारी के अनुसार, लॉज ने ये काम उन शवों के साथ किया जिन्हें मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया गया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Harvard University: हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पूर्व मुर्दाघर प्रबंधक सेड्रिक लॉज को शव के अंगों की चोरी और उन्हें बेचने के आरोप में 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. लॉज पर आरोप था कि उसने चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान किए गए शवों से अंग निकालकर उन्हें बेच दिया. लॉज को मंगलवार को पेंसिल्वेनिया में एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई. न्यायाधीश ने उसे दोषी पाया कि उसने मुर्दाघर से शरीर के अंगों की चोरी करके न्यू हैम्पशायर में अपने घर पर ले जाकर उन्हें बेच दिया. अभियोजकों ने कोर्ट में कहा कि इस कृत्य से अनगिनत परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा जो अपने प्रियजनों के शवों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में सोचने को मजबूर हुए.

लॉज ने शवों से सिर, चेहरे, दिमाग, त्वचा और हाथ निकालकर इन्हें न्यू हैम्पशायर के गोफस्टाउन स्थित अपने घर में रख लिया और बाद में उन्हें कई व्यक्तियों को बेच दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह कृत्य पूरी तरह से अजीबोगरीब चीजों के शौकीनों के मनोरंजन के लिए किया गया था. लॉज की पत्नी डेनिस को भी अपनी भूमिका के लिए एक साल की जेल की सजा सुनाई गई. डेनिस पर आरोप था कि उन्होंने चोरी किए गए अंगों और शरीर के हिस्सों को कई व्यक्तियों को बेचने में मदद की, जिनमें पेंसिल्वेनिया के दो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बाद में इन्हें फिर से बेच दिया.

सेड्रिक लॉज ने शवों के साथ किया था दुर्व्यवहार 

Add Zee News as a Preferred Source

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने लॉज की सजा पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है लेकिन पहले उसने कहा था कि लॉज के कार्य घृणित थे और यह हार्वर्ड के उन मानकों और मूल्यों के खिलाफ थे जिन्हें विश्वविद्यालय अपने शारीरिक अंग दानदाताओं और उनके परिवारों से अपेक्षाएं करता है. बता दें, अक्टूबर में एक अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पर एक मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी जिसमें आरोप था कि स्कूल ने उन परिवारों के दान किए गए शवों के साथ दुर्व्यवहार किया. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश स्कॉट एल काफकर ने इसे कई वर्षों तक चलने वाली एक भयावह साजिश बताया. अभियोजकों ने लॉज को 10 साल की सजा देने की मांग की थी जो इस अपराध के लिए अधिकतम सजा मानी जाती है. उन्होंने इसे झकझोर देने वाला अपराध कहा. लॉज के वकील ने हालांकि न्यायाधीश से नरमी बरतने की अपील की और स्वीकार किया कि उसके कृत्य ने मृतकों और उनके परिवारों को गहरा नुकसान पहुंचाया है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Harvard University

Trending news

गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
National Herald case
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट