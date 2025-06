इजरायल का सबसे बड़ा अस्पताल तबाह, बेड से उठकर भागे मरीज, अस्पताल के अंदर का खौफनाक मंजर वायरल

Iran attack Israel hospital video: मोहब्बत और जंग में सबकुछ जायज नहीं होता है. जो लोग ऐसी मान्यता पर बिलीव करते हैं यानी विश्वास करते हैं उनके अंदर या तो पत्थर का कलेजा होता है या उनके अंदर की मानवता मर गई होती है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इजरायल-हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध की तरह इजरायल-ईरान युद्ध में भी अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, बेगुनाह सिविलियंस की जान ली जा रही है. ताजा मामले में ईरान ने अपनी 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलेस्टिक अद्रश्य मिसाइल से इजरायल के अस्पताल पर हमला किया तो उसमें कई लोग घायल हुए लेकिन जनहानि नहीं हुई. इसे आप चमत्कार को नमस्कार कह सकते हैं.

1000 बेड वाला अस्पताल तबाह

इजरायल सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, गुरुवार सुबह दक्षिणी इजरायल में सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरानी मिसाइल से हमला हुआ, जिससे दर्जनों लोग चोट खाकर जख्मी हुए और इमारत तबाह हो गई. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमले का बदला लेने और ईरान से 'भारी कीमत' वसूलने की कसम खाई है. न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक, ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायल के 4 दर्जन लोग घायल हो गए.

ये भी पढ़ें- फिरका परस्ती ने खामेनेई को 'फंसवाया'? प्लान पाकिस्तान के जहरीले जनरल आसिम मुनीर ने बनाया!

इजरायल के दक्षिण में सबसे बड़ा अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला ईरानी मिसाइलों के हमलों की सीरीज के दौरान हुआ. इजरायली मीडिया ने धमाके से उड़ी खिड़कियों और सामानों के बीच घने काले धुएं के वीडियोज प्रसारित किए उसमें देखा जा सकता है कि अस्पताल की इमारत के अंदर अफरातफरी फैल गई. हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें भारी तबाही देखी गई.

The recent rocket barrage by the Iranian regime hit a hospital in Southern Israel

By the order of Khamenei, who specifically instructed to aim for civilian populations and hospitals.

And you still ask why we don’t want them to have nuclear weapons…

pic.twitter.com/m2CuAxeFcn

— Voice From The East (@EasternVoices) June 19, 2025