डोरबेल बजाने की शरारत बनी मौत का कारण, 11 साल के बच्चे की हत्या
दुनिया

डोरबेल बजाने की शरारत बनी मौत का कारण, 11 साल के बच्चे की हत्या

Ding Dong Prank: अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में  'डिंग डोंग डिचिंग' प्रैंक करने वाले एक 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.   

 

Sep 01, 2025, 12:07 PM IST
डोरबेल बजाने की शरारत बनी मौत का कारण, 11 साल के बच्चे की हत्या

America News: बचपन में खेल-खेल में अक्सर कई बच्चे अपने पड़ोसियों के दरवाजे की डोरबेल बजाकर भाग जाते हैं. शरारती बच्चों को अपनी तरह का ये छोटा-मोटा प्रैंक करना बेहद पसंद होता है, लेकिन ऐसी ही हरकत एक शरारती बच्चे को भारी पड़ गई. अमेरिका में टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का कारण ये था कि उसने शरारत में एक घर की डोरबेल बजाई और भाग गया. 
 
डोरबेल की घंटी बजाने पर मारी गोली 
ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में एक 11 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसने शरारत में एक घर के डोरबेल की घंटी बजाई और भाग गया. पुलिस के मुताबिक लड़का शनिवार 30 अगस्त 2025 को  शरारत करते हुए घर के दरवाजे की घंटी बजा रहा था. आमतौर पर इस प्रैंक गेम को 'डिंग डोंग डिचिंग' कहा जाता है. इस शरारत में घर का डोरबेल बजाते हैं और व्यक्ति के दरवाजा खोलने से पहले ही भाग जाना होता है.      

मामले की जांच में जुटी पुलिस 
पुलिस के मुताबिक मृतक लड़के की अबतक पहचान नहीं हो पाई है. गोली लगने से उसके शरीर में गहरा घाव लगा था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. पुलिस प्रवक्ता शे अवोसियन ने बताया कि पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल रविवार 31 अगस्त 2025 की शाम तक लड़के की मौत के सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. इससे पहले भी  'डिंग डोंग डिचिंग' नाम का यह प्रैंक लोगों के लिए घातक साबित हुआ है.   

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी आ चुके हैं मामले  
बता दें कि साल 2023 में साउथ कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को 3 किशोर लड़कों की कार में जानबूझकर टक्कर मारकर हत्या करने के लिए फर्स्ट क्लास मर्डर के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया था, क्योंकि उन्होंने एक शरारत के तौर पर उसके दरवाजे की घंटी बजाई थी. वहीं इस साल मई में वर्जीनिया के एक व्यक्ति पर एक 18 साल के  युवक को गोली मारने के लिए सेकेंड क्लास मर्डर का आरोप लगा था. मृतक लड़के ने प्रैंक का टिकटॉक वीडियो बनाते समय उसके दरवाजे की घंटी बजाई थी.    

FAQ
 
क्या है डिंग डोंग प्रैंक?
डिंग डोंग प्रैंक एक शरारत है जिसमें लोग किसी के दरवाजे की घंटी बजाकर भाग जाते हैं. 

अमेरिका में क्या हुआ
अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक 11 साल के लड़के ने एक घर की डोरबेल बजाई और भाग गया, जिससे घर के मालिक ने उसे गोली मार दी. लड़के की मौत हो गई.

;