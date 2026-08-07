/पाकिस्तान की सैन्य गारंटी की निकली हवा! शहबाज-मुनीर की मौजूदगी में सऊदी अरब पर हूतियों का ड्रोन-मिसाइल अटैक; कई घायल

Shehbaz Sharif Saudi Arabia Visit: मध्य पूर्व में एक तरफ जहां सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान मिलकर 'इस्लामिक नाटो' जैसे गठबंधन की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा हमला बोलकर इस रक्षा मोर्चे को सीधी चुनौती दे दी है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख (COAS) जनरल आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही हूती विद्रोहियों ने यमन सीमा से सटे सऊदी के नजरान इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अंधाधुंध हमला कर दिया. इस हमले में एक 4 साल के बच्चे समेत 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
गुरुवार को हूती विद्रोहियों ने दोहरे मोर्चे पर भीषण हमले अंजाम दिए. सबसे पहले यमन के मारिब और हदरमौत प्रांतों में सऊदी समर्थित सरकारी सेना के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसमें 30 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए. इसके ठीक बाद सऊदी अरब के दक्षिणी नजरान इलाके के रिहाइशी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिससे नागरिक इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. सऊदी सेना ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करार दिया है.
यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तीन दिवसीय दौरे पर रियाद में ही मौजूद थे. गौरतलब है कि पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच 'स्ट्रैटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' हुआ था. इसके तहत एक देश पर सैन्य हमला दूसरे देश पर हमला माना जाता है. ऐसे में पाकिस्तानी नेतृत्व की मौजूदगी में हुआ यह हमला सीधे तौर पर इस्लामाबाद के लिए हूती विद्रोहियों का एक सख्त संदेश माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सैन्य गारंटी के बावजूद हूती पीछे हटने वाले नहीं हैं.
ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और तीनों देश (सऊदी, तुर्किये और पाकिस्तान) एक 'त्रिपक्षीय रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसे कूटनीतिक दुनिया में 'इस्लामिक नाटो' कहा जा रहा है. लेकिन इस हमले के बाद सऊदी अरब की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक हूती विद्रोही, इराकी मिलिशिया और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) मिलकर सऊदी के प्रमुख तेल ठिकानों, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर बड़े कोऑर्डिनेटेड हमलों की योजना बना रहे हैं.
हूतियों ने लाल सागर में सऊदी जहाजों के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की भी चेतावनी दी है. बता दें कि 2022 के युद्धविराम के बाद यह पहला मौका है जब सऊदी अरब की सीमा पर तनाव इस कदर चरम पर पहुंच गया है. अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रियाद में जुटने जा रहे सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के शीर्ष नेता हूती विद्रोहियों और ईरान समर्थित मिलिशिया के इस सीधे चैलेंज का क्या जवाब देते हैं.