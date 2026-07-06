/खामेनेई की हत्या के पीछे अमेरिका इजरायल का हाथ, फिलिस्तीन के समर्थन को बताया वजह; हूती का दावा

अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन हूती के टॉप कमांडर ने ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की वजह बताने का दावा किया है. यमन में सक्रिय हूती के टॉप नेताओं में से एक ने आरोप लगाया है कि फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन और मुस्लिम जगत में व्यापक प्रभाव के कारण अमेरिका और इजरायल ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाकर उनकी हत्या करवा दी.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, हूती संगठन अंसारुल्लाह के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने रविवार को तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के दौरान दिए गए एक साक्षात्कार में यह दावा किया.
अल बुखैती ने कहा कि आयतुल्ला खामेनेई का प्रभाव केवल ईरान की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं था. उन्होंने उन्हें 'प्रतिरोध, स्वतंत्रता और अमेरिकी इजरायली वर्चस्व से मुक्ति की लड़ाई का प्रतीक' बताया.
उन्होंने ये भी कहा, 'खामेनेई दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे.'
इस बीच, ईरान के सरकारी चैनल Press TV ने बताया कि पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की अंतिम यात्रा सोमवार सुबह तेहरान से शुरू हुई. अनुमान है कि यह यात्रा 10 से 12 घंटे तक चली और इसमें लाखों लोग शामिल हुए. इस आयोजन को ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक गेदरिंग बताया गया.
ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई की अंतिम यात्रा सुबह 6 बजे तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर से शुरू हुई, जहां पिछले दो दिनों से खामेनेई का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था.
अंतिम यात्रा लगभग 10 किलोमीटर लंबे मार्ग से गुजरेगी, जिसमें दमावंद स्ट्रीट, इमाम हुसैन स्क्वायर, एंकेलाब स्ट्रीट, एंकेलाब स्क्वायर, आजादी स्ट्रीट, आजादी स्क्वायर और मेहराबाद हवाई अड्डे के निकट शाहिद लश्करी हाईवे शामिल हैं.
रविवार को ग्रैंड आयतुल्ला जाफर सोभानी ने खामेनेई, उनके दामाद डॉ. मेसबाह उल होदा बाघेरी कानी, उनकी बेटी ज़हरा हद्दाद अदेल, उनकी 14 महीने की नातिन ज़हरा मोहम्मदी गोलपायेगानी और सैय्यदेह बुशरा हुसैनी खामेनेई के लिए जनाज़े की नमाज़ अदा कराई.
Press TV के अनुसार, मंगलवार को पवित्र शहर क़ोम में श्रद्धांजलि समारोह होगा. इसके बाद बुधवार को इराक के नजफ स्थित इमाम अली (अ.स.) की दरगाह और कर्बला में इमाम हुसैन (अ.स.) तथा हज़रत अब्बास (अ.स.) के रौज़ों पर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई की वसीयत के मुताबिक उन्हे 9 जुलाई को सुपुर्दे-ए-खाक किया जाएगा.
प्रेस टीवी ने बताया कि रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इराक, ताजिकिस्तान, तुर्किये सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को तेहरान पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं.
गौरतलब है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के हमलों में मौत हुई थी. इसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया. अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए, जहां ईरानी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने तथा उनकी मौत के जिम्मेदार लोगों से हिसाब लेने का संकल्प दोहराया.
खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया था. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा कारणों और इजरायल से लगातार मिल रही धमकियों के चलते वो अपने पिता के छह दिवसीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके.