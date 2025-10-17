Advertisement
trendingNow12965094
Hindi Newsदुनिया

कौन था हूती नेता मोहम्मद अल-गमारी? इसकी मौत पर आज इजरायल खुश तो बहुत होगा

Who is Mohammed Al Ghamari: 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने 12 जून को अल-गमारी और उनके खासमखास अफसरों की टारगेट किलिंग का प्रयास किया था. अगस्त में एक बार फिर उन्हें निपटाने की कोशिश हुई. हालांकि बीते कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन था हूती नेता मोहम्मद अल-गमारी? इसकी मौत पर आज इजरायल खुश तो बहुत होगा

IDF killed Mohammed al Ghamari: आतंकवाद (Terrorism) का खात्मा करने के लिए इजरायल (Israel) लगातार कार्रवाई कर रहा है. भले ही माफ मांगनी पड़े, टारगेट हासिल करने की जल्दबाजी में वो अपने संरक्षक अमेरिका (US) के जानने वालों पर भी बम मारने में संकोच नहीं कर रहा. मिडिल ईस्ट हो या अरब जगत हर जगह इजरायली फौजों (IDF) की तूफानी पारी जारी है. ईरान के पाले पोसे हों या कहीं और के लेबनान के 'हिज्बुल्लाह' से यमन के 'हूती' तक इजरायली खौफ पसरा है. इसी बीच अचानक मोहम्मद अल गमारी की मौत की खबर आती है और आते ही वायरल हो जाती है. आखिर कौन हैं गमारी जिसकी मौत पर कहीं मातम है तो कहीं जश्न, आइए आपको बताते हैं.

कौन हैं गमारी?

यमन में हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत हो गई है, ईरान समर्थित संगठन हूती को कुछ देश आतंकवादी संगठन मानते हैं. ऐसे में हूती ने जैसे ही गमारी की मौत की पुष्टि की तो इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने उसका क्रेडिट लेने में देर नहीं लगाई. इजरायली रक्षामंत्री ने कहा, 'इजरायली हमले में घायल होने के बाद गमारी की मौत हुई है'.

Add Zee News as a Preferred Source

कहीं मातम कहीं जश्न

हूती ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए अपने चीफ की मौत की जानकारी देते हुए कहा, 'उनकी मौत जिहाद के लिए लड़ते हुए हुई. हालांकि हूतियों ने अपने कमाडंर इन चीफ की मौत की असल वजह नहीं बताई'. इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने X के जरिए कहा, 'अगस्त में इजरायली हमले में हूती सेना के प्रमुख मुहम्मद अल-गमारी घायल हो गए थे. इस हमले में हूती प्रधानमंत्री और लगभग एक दर्जन अन्य मंत्री मारे गए थे.

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने 12 जून को अल-गमारी और अन्य वरिष्ठ हूती अधिकारियों पर टारगेट किलिंग का प्रयास किया था. उसी समय आ रही रिपोर्ट्स से संकेत मिले रहे थे कि अल-गमारी गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी मौत की खबर कभी भी आ सकती है. 

अगस्त में भी हूती नेताओं पर इजरायली हमले में कथित तौर पर निशाना अल-गमारी भी शामिल थे. उस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल-रहावी के समेत उनके दर्जनभर खासमखास ढेर हुए थे. राजधानी सना में हुई एयर स्ट्राइक में हूती चरमपंथियों के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत हो गई थी. इजरायली एयरस्ट्राइक के दौरान रहावी अपने सेफ हाउस में थे. 

हूती की ताकत

हूती यमन के लाल सागर तट और राजधानी सना सहित देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं. इन्होंने गाजा में इजरायल-हमास की जंग के दौरान इजरायल पर कई हमले किए. हूती लाल सागर से गुजरते जहाजों को भी निशाना बनाते रहे हैं. इसके बाद इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन यानी पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन ने यमन में हूती के लड़ाकों को निपटाने का मिशन लॉन्च कर रखा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Al GhamariHouthi

Trending news

सास, बहू और सुसाइड... आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
high court news
सास, बहू और सुसाइड... आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
allahabad high court news
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
Gujarat cabinet expansion Live: गुजरात के भावी मंत्रियों के पास घनघनाने लगे फोन, दो घंटे बाद नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण
Gujarat
Gujarat cabinet expansion Live: गुजरात के भावी मंत्रियों के पास घनघनाने लगे फोन, दो घंटे बाद नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
Monsoon
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग