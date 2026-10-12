/एयरपोर्ट पर हमले के बाद हूतियों ने फिर दागे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, सऊदी का दावा- सभी को मार गिराया

सऊदी अरब और यमन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले हफ्ते ही यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया. इस बीच सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने एक ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है. यह दावा ऐसे समय पर किया गया है, जब हाल में ही हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी की तरफ लगातार हमले किए जा रहे हैं.
दरअसल, सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मालिकी ने सोमवार को बताया कि यमन के हूती समूह की ओर से दागे गए एक ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया गया. ये जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में दी गई है.
बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जारी बयानों अल-मालिकी ने कहा कि ड्रोन को सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत (ईस्टर्न प्रोविंस) में इंटरसेप्ट किया गया, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को हूतियों ने दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब के खमीस मुशैत शहर की ओर दागा था.
इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है, जब सीमा पार हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. रविवार को सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हमले हुए थे.
सिन्हुआ की रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी विमानन अधिकारियों ने बताया कि रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए एक हमले में एक भारतीय समेत 12 लोगों की जान गई. इसके अलावा दम्माम के पास स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया.
इधर, अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए एक अन्य हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, 309 लोग घायल हुए थे.
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में बताया गया कि रविवार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूतियों ने फिर से हमला किया. इस हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए. इससे एक दिन पहले भी यमन के इसी ग्रुप ने एक जानलेवा हमला किया था, जिसके कारण अधिकारियों को एयरपोर्ट पर कामकाज रोकना पड़ा था.
बताया जा रहा है कि शनिवार का हमला पिछले एक दशक से ज्यादा समय में सऊदी अरब की जमीन पर हुआ सबसे घातक हमला था. यह यमन युद्ध में तनाव बढ़ने का एक बड़ा संकेत है. (इनपुट- आईएएनएस)