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एयरपोर्ट पर हमले के बाद हूतियों ने फिर दागे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, सऊदी का दावा- सभी को मार गिराया

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच सऊदी गठबंधन ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है. इससे पहले शनिवार को हूती विद्रोहियों ने सऊदी के रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 12, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 12:28 PM IST
एयरपोर्ट पर हमले के बाद हूतियों ने फिर दागे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, सऊदी का दावा- सभी को मार गिराया

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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