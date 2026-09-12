/लुंगी-चप्पल में घूमने वाले हूतियों का मोखा पर कब्जा, AI से जनरल की आवाज क्लोन करके यमनी सेना को पीछे धकेला; लाल सागर में सऊदी की हार की इनसाइड स्टोरी

आपने जंग का मैदान, जंग का अखाड़ा सुना होगा, लेकिन कभी जंग का समंदर नहीं सुना होगा, हालांकि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान की टशन में होर्मुज के बाद अब लाल सागर जंग का महासागर बन गया है. जिसके तट पर चप्पल और लुंगी में घूमने वाले हूतियों ने यमनी सुरक्षा बल के जनरल की आवाज क्लोन करके सऊदी के नियंत्रण वाले रणनीतिक पोर्ट मोखा पर कब्जा कर लिया. गुरुवार को भयानक लड़ाई के बीच अचानक लेफ्टिनेंट जनरल तारिक सालेह के नेतृत्व वाली यमनी सेना मोखा से पीछे हट गई थी. उसी दौरान सालेह की आवाज जैसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया था.
मोखा में हूतियों की बढ़त और AI की मदद से आवाज की कथित क्लोनिंग के इस मामले ये बता दिया है कि आधुनिक युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल केवल मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया है. जंग के मोर्चे में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल अब दुश्मन देश के सैनिकों के बीच भ्रम और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी हो रहा है.
अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड की तरह बिना किसी तामझाम और फाइटर जेट का इस्तेमाल किए बगैर हूती लड़ाकों ने लाल सागर के तट पर स्थित रणनीतिक बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर लिया. इस तरह बिना कोई बड़ी जंग लड़े, बस कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर किए हमलों और अपने तेज दिमाग से हूतियों ने लाल सागर के रणनीतिक समुद्री तट मोखा पर कब्जा करके सऊदी और यूएई जैसी ताकतों को शर्मिंदा कर दिया.
लेफ्टिनेंट जनरल तारिक सालेह के नेतृत्व वाली यमनी सेना के पीछे हटते ही, हूतियों ने मोखा को अपने नियंत्रण में लेने का ऐलान कर दिया. बाद में सालेह की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज ने आरोप लगाया कि हूतियों ने AI के जरिए उनकी आवाज क्लोन की, ताकि सैनिकों में भ्रम पैदा किया जा सके और उनका मनोबल कमजोर हो.
X पर 'बाशा रिपोर्ट' नाम के ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट के अनुमान के मुताबिक, 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स वाले यमन के एक्टिविस्ट आदेल अल-हसनी ने इस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस मैसेज की रीच उस समय बढ़ी, जब यमनी सुरक्षा बलों के सैनिक युद्ध के मैदान में दबाव का सामना कर रहे थे और मोखा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम खबरें आ रही थीं.
नेशनल रेजिस्टेंस मिलिट्री मीडिया ने इस मनगढ़ंत हरकत को भ्रम पैदा करने और युद्ध के मैदान के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए कहा, 'लेफ्टिनेंट जनरल तारिक सालेह का कोई भी असली बयान या रुख़ नेशनल रेजिस्टेंस मिलिट्री मीडिया के आधिकारिक चैनलों के जरिए ही जारी किया जाएगा. अविश्वसनीय स्रोत के जरिए सालेह के नाम से दिया गया संदेश फरेब और काल्पनिक माना जाना चाहिए.'
#FactCheck One of the most damaging alleged PSYOPs today involved an audio recording purportedly generated with AI and made to sound like @NRFYemen commander Lt. Gen. Tariq Saleh @tarikyemen. The recording reportedly presented Saleh as ordering or announcing a withdrawal and was… https://t.co/CeTFdm28K2 pic.twitter.com/UQRs8ShjGg
— Basha September 10, 2026
हालांकि मोखा स्थित सैटेलाइट चैनल अलजुम्हूरिया टीवी ने भी इस ऑडियो को AI से तैयार किए जाने की बात कही. लेकिन, चैनल ने इसे हूतियों की ‘नाकाम कोशिश’ करार दिया.
तारिक सालेह, यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भतीजे हैं. वह नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज के एक धड़े का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने मोखा को अपना प्रमुख सैन्य ठिकाना बना रखा था. मोखा पर हूतियों का कब्जा उन्हें बाब अल मंदेब के और करीब ले आया है. ये जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है.
यमन के लाल सागर तट पर स्थित मोखा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बेहद करीब है. यह भी होर्मुज जलडमरूमध्य की तरह दुनिया का एक अहम कारोबारी समुद्री रास्ता है.
साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए सीजफायर के बाद से यमन के गृहयुद्ध की ज्यादातर ताकतें लगभग स्थिर थीं. इस बीच मोखा पर कब्जे को हूतियों की बड़ी क्षेत्रीय बढ़त माना जा रहा है.
समंदर की जंग में AI वाले ऑडियो के इस्तेमाल मामला उस समय सामने आया, जब कई सबूतों से खुलासा हुआ है कि उत्तरी यमन में हूती नियंत्रण वाले इलाकों में एडवांस AI तकनीक के साथ नए-नए प्रयोग हो रहे हैं. 10 सितंबर को आई Anthropic की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ गैर सरकारी हथियारबंद समूहों ने युद्ध से जुड़े कामों में उसके AI Claude Code मॉडल का इस्तेमाल किया है. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हूती का नाम नहीं लिया.