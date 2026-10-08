इस्लामी NATO की तैनाती को हूती ने धमाके से उड़ाया; सऊदी अरब की रणनीति पर उठे सवाल

हिंदी की एक कहावत है - मूर्ख या कमजोर मित्र से बुद्धिमान शत्रु का साथ अच्छा होता है. आज इस कहावत को सऊदी अरब को जरूर याद करना चाहिए. क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्किए जैसे कथित दोस्तों पर भरोसा किया, और इस भरोसे की उसे अब बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. ये तो सबको पता है कि यमन में ईरान समर्थित हूती गुट और सऊदी समर्थित हादी गुट के बीच जंग चल रही है. जब इस जंग की आंच सऊदी अरब तक पहुंचने लगी, तो 5 अक्टूबर को आनन-फानन में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के इस्लामिक नाटो यानी मक्का पैक्ट को एक्टिवेट किया गया. 7 अक्टूबर को पाकिस्तान के फौजी और जंगी साजो सामान भी सऊदी अरब पहुंच गया, लेकिन हूती लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के पहुंचते ही सऊदी अरब पर अटैक कर दिया.
इस हमले में बैलेस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया. हूती गुट की कार्रवाई के दो बड़े टारगेट थे. ये टारगेट थे सऊदी अरब के एयरपोर्ट और सैन्य अड्डे. सऊदी अरब के कुल 6 एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी गई थीं, जिनमें से दो मिसाइलें तय निशाने पर जाकर लगीं. इस मिसाइल अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
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— Zee News (@ZeeNews) October 8, 2026
15 हजार फौजी, 10 फाइटर जेट और मेड इन चाइना हवाई रक्षा प्रणाली. ये वो जंगी सामान है जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में जमा कर रखा है, और इतनी भारी तैनाती के बावजूद सऊदी अरब के शहरों पर लगातार मिसाइलें बरस रही हैं. ये तथ्य और हालात इस्लामिक नाटो की ताकत और वजूद की हकीकत बता देते हैं. सऊदी अरब में हो रहे हमलों के लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, गलती सऊदी अरब की है. मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी फौज की नाकामी का लंबा चौड़ा इतिहास है, इसके बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फौज पर भरोसा कर लिया, और अब वो इस गलती की कीमत चुका रहा है.
पाकिस्तानी फौज की नाकामी का ये रिपोर्ट कार्ड 1960 के दशक से शुरू होता है. तब सऊदी अरब और यमन के बीच युद्ध जारी था और सऊदी अरब की मदद के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स पहुंची थी. पाकिस्तानी एयरफोर्स की बमबारी के बावजूद, सऊदी अरब अपने सैन्य लक्ष्य नहीं हासिल कर पाया था. 1970 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिटाने के लिए जॉर्डन के राजा ने पाकिस्तानी आर्मी को बुलाया था. इस मिलिट्री ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज ने 10 हजार से ज्यादा निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार दिया था. 1967 के अरब-इजरायल युद्ध में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट शामिल हुए थे. अरब देशों के गठबंधन और पाकिस्तान की मदद के बावजूद जीत इजरायल के खाते में गई थी. वर्ष 2017 में पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ ने यमन में हूती गुट के खिलाफ सऊदी अरब के सैनिकों की कमान संभाली थी. इस मिशन में भी राहिल शरीफ नाकाम साबित हुए थे.
पाकिस्तानी फौज की नाकामी से जुड़े इस इतिहास में और भी कई पन्ने हैं. अगर उनका जिक्र शुरू किया तो शायद पूरी रात गुजर जाएगी. अगर सऊदी अरब ने पैनी नजर से पाकिस्तानी फौज का ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ा होता तो शायद वो इस्लामिक नाटो का हिस्सा ही नहीं बनता.
पाकिस्तान में अब रोटी भी महंगी
पाकिस्तानी फौज से सऊदी अरब परेशान है तो पाकिस्तानी अवाम अपनी ही सरकार से परेशान है. अब तक आप पाकिस्तान में महंगे टमाटर और प्याज की खबरें सुनते थे. अब पाकिस्तान में रोटी भी महंगी हो गई है. पाकिस्तान में सामान्य आटे का दाम 165 रुपए किलो हो गया है, जिसकी वजह से हर बड़े शहर में एक रोटी की कीमत 20 रुपए पहुंच गई है. पाकिस्तान में किस तरह रोटी के लाले पड़े हैं. ये खुद पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग बता रहे हैं.
कहते हैं, दो वक्त की रोटी के लिए इंसान दिन भर मेहनत करता है, अगर वो रोटी भी पहुंच से बाहर हो जाए तो इंसान क्या करे. यही है पाकिस्तानियों का वो दर्द, जो रोटी के जिक्र भर से छलक आता है.