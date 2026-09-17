/हूती की कार्रवाई, सऊदी अरब की शामत आई! मार गिराने के बाद वीडियो में दिखाया एफ-15 का जलता हुआ मलबा

F-15 Shot Down: यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एफ-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने के बाद उसका वीडियो जारी किया है. हूथी विद्रोहियों का कहना है कि विमान को उस वक्त मारा गया, जब वह आसमान में एक्शन मोड में कार्रवाई कर रहा था. हूथियों का दावा है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर बनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके विमान को निशाना बनाया.
हूथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सोशल मीडिया पर कहा, 'अल्लाह की मदद से यमनी सशस्त्र बल सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने में कामयाब रहे. यह विमान मारिब प्रांत के हवाई क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों के समर्थन में दुश्मनी वाली कार्रवाई कर रहा था.' उन्होंने सऊदी अरब पर 450 हमले करने का आरोप भी लगाया.
हूथी विद्रोहियों की तरफ से जारी एक वीडियो में सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने और मारिब प्रांत में उसके मलबे को दिखाया. 4 मिनट के इस वीडियो में कई क्लिप्स का कलेक्शन है. इसकी शुरुआत जेट को निशाना बनाने के सीन से होती है, और फिर वीडियो रात के उन विजुअल्स पर जाता है, जिनमें जमीन पर जबरदस्त आग और उठता हुआ धुआं दिखाई देता है. यह शायद क्रैश के तुरंत बाद की सिचुएशन है.
The wreckage of a Saudi F-15 fighter jet in Marib, Yemen, after the Houthis claimed they shot down the aircraft on September 16.
The Houthi claim remains unverified, and Saudi authorities have not confirmed the loss. pic.twitter.com/nkphzdmM54
— Ebrahim Zolfaghari (@IranTimes72) September 16, 2026
बाद के दिन के विजुअल्स में पथरीले रेगिस्तानी इलाके में बिखरा हुआ, मुड़ा-तुड़ा और काला पड़ा धातु का मलबा दिखता है. इसमें जले हुए ढांचे के टुकड़ों और सऊदी विमान के निशान वाले एक बड़े, खड़े वर्टिकल स्टेबलाइजर के क्लोज-अप भी शामिल हैं.
मलबे के आस-पास मिलिट्री गियर और यमनी कपड़ों में हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं. कुछ के पास राइफलें हैं और एक शख्स मलबे की ओर इशारा कर रहा है. हूती लड़ाकों को पिक-अप ट्रकों में रेगिस्तान में तेजी से दौड़ते हुए देखा जा सकता है. एक जगह वे आगे बढ़ती हुई गाड़ी पर गोलीबारी भी करते हैं.
वीडियो में एक लड़ाका कह रहा है, 'खुदा ने चाहा तो हम अभी दुश्मन को रोकने के लिए एक ऑपरेशन कर रहे हैं.' बुधवार को, यमन के हूतियों से लड़ रहे सऊदी की अगुआई वाले गठबंधन ने विद्रोहियों पर मक्का शहर को निशाना बनाने का आरोप लगाया. इस घटना से मुस्लिम दुनिया में आक्रोश फैल गया और क्षेत्र में चल रहा संघर्ष और गहरा गया.
गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने X पर एक बयान में कहा, 'रॉयल सऊदी एयर डिफेंस फोर्सेज ने आतंकवादी हूती मिलिशिया की तरफ से लॉन्च किए गए एक दुश्मन ड्रोन को 'मक्का अल-मुकर्रमा' (मक्का का एक और नाम) के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोककर तबाह कर दिया.'
अल-मलिकी ने इस घटना को 'आतंकवादी गतिविधि' बताया और कहा कि दो पवित्र मस्जिदों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक रेड लाइन है. उन्होंने कहा कि मक्का को निशाना बनाने की यह दूसरी कोशिश थी. उन्होंने जुलाई 2017 में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का जिक्र किया. हालांकि, हूतियों ने सऊदी अरब के दावे को खारिज कर दिया और आरोप को 'मनगढ़ंत बातें और झूठ' करार दिया.
बयान में कहा गया, 'अपराधी अल-सऊद शासन की तरफ से सम्मानित मक्का को निशाना बनाने के बारे में फैलाई गई मनगढ़ंत बातें और झूठ किसी को धोखा नहीं दे सकते. असल में, वे ही अय्याशी, अनैतिकता और वेश्याओं को बुलाकर इसकी पवित्रता को भंग करते हैं, और यमन से पवित्र स्थलों को कोई खतरा नहीं है.' यह हालिया टकराव पश्चिमी एशिया के संघर्ष के बैकग्राउंड में हुआ है. हूतियों के नए हमलों और सऊदी हवाई हमलों ने क्षेत्रीय संकट में एक और मोर्चा खोल दिया है.