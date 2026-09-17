Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /हूती की कार्रवाई, सऊदी अरब की शामत आई! मार गिराने के बाद वीडियो में दिखाया एफ-15 का जलता हुआ मलबा

हूती की कार्रवाई, सऊदी अरब की शामत आई! मार गिराने के बाद वीडियो में दिखाया एफ-15 का जलता हुआ मलबा

हूती विद्रोहियों की तरफ से एफ-15 जेट मार गिराये जाने के दावे के बाद अब उन्होंने उसका वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में जेट का मलबा जलता हुआ नजर आ रहा है. इसके अलावा धातु की कई चीजें पड़ी हुई नजर आ रही हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 17, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:57 AM IST
हूती की कार्रवाई, सऊदी अरब की शामत आई! मार गिराने के बाद वीडियो में दिखाया एफ-15 का जलता हुआ मलबा

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
19 सितंबर तक भारी बारिश पर ब्रेक, चमोली में हल्की बारिश तो देहरादून मे छाएंगे बादल
2
3
4
5