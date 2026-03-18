जहां किम जोंग की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता… वहां पर किन 0.07% लोगों ने तानाशाह कह दिया ‘ना’?

Kim Jong Un North Korea Election 2026 News: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है. उन्हें संसदीय चुनाव में 99.93% वोट मिले हैं. जबकि मात्र 0.07% वोट विरोधी खेमे में गए हैं. आप ये चुनावी नतीजे जानकर हैरान हो गए ना, लेकिन ये सच है. हर बार की तरह किम जोंग के परिवार ने दिखावटी चुनाव करवाकर खुद को विजेता घोषित कर दिया है.

किम जोंग उन की पार्टी ने जीती सभी 687 सीटें

योनहाप न्यूज एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट्स के अनुसार, सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और उसके सहयोगियों ने सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की सभी 687 सीटें जीत लीं. 15 मार्च को हुए मतदान में 15वीं सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के डिप्टी चुने गए. जल्द ही संसद का सत्र राजधानी प्योंगयांग में आयोजित होगा, जिसमें नेतृत्व के प्रमुख पदों का फैसला और संवैधानिक बदलावों पर चर्चा होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन ने इन चुनाव में 70% से अधिक नए चेहरों को डिप्टी बनाया है. ऐसा करके वे पुराने चेहरों को सत्ता केंद्र से हटा सकेंगे और वफादार नए लोगों को आगे ला सकेंगे. किम की बहन किम यो-जोंग और विदेश मंत्री चोए सोन-हुई भी नई चुनी गई डिप्टी की लिस्ट में शामिल हैं. किम के करीबी सहयोगी जो योंग-वोन को शीर्ष संसदीय भूमिका मिलने की उम्मीद है. वहीं, अनुभवी नेता चोए र्योंग-हाए को प्रमुख पदों से हटाकर नई सूची से बाहर रखा गया है.

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दोबारा से सर्वोच्च नेता बनेंगे किम जोंग उन

माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में होने वाले दिखावटी संसदीय सत्र में किम को स्टेट अफेयर्स कमीशन का प्रमुख दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, जिससे उनका सर्वोच्च नेता का दर्जा पक्का हो जाएगा. इसके साथ ही, किम जोंग उन संविधान में संशोधन कर दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित कर सकते हैं. अनुमान है कि वे दक्षिण कोरिया को औपचारिक रूप से शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर सकता है, जो नीति में बड़ा बदलाव होगा.

अगर विपक्ष नहीं, तो 0.07% ‘विरोधी’ वोट कहां से आए?

बताते चलें कि चीन की तरह, उत्तर कोरिया में एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था है. वहां पर वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया ही सब कुछ है. के नेतृत्व वाली एक-दल प्रभुत्व वाली व्यवस्था है. दिखावे के लिए कुछ छोटी पार्टियां हैं, लेकिन वे सत्तारूढ़ गठबंधन के नियंत्रण में काम करती हैं और वास्तविक राजनीतिक चुनौती नहीं देतीं. सरकार, प्रत्येक उम्मीदवार के चयन, मीडिया और सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखती है.

आमतौर पर हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार होता है, जिससे वास्तविक चुनावी विकल्प नहीं रह जाता.चुनाव सामान्य लोकतंत्रों की तरह गुप्त मतदान से नहीं होते. वे नेतृत्व द्वारा पहले से लिए गए फैसलों की एकता दिखाने और समर्थन का माध्यम होते हैं.

उत्तर कोरिया में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है. फिर भी, वहां के चुनाव में 0.07% विरोधी वोट दिखाए गए हैं. असल में मतदाताओं के पास तकनीकी रूप से उम्मीदवार को अस्वीकार करने का विकल्प है, लेकिन ऐसा करने के लिए अलग, गैर-गुप्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो उन्हें जांच के दायरे में ला सकता है. यही वजह है कि वहां पर कोई भी चुनाव या उसके नतीजों का विरोध नहीं करता. इसके बावजूद छोटी संख्या में विरोधी वोट भी दिखाए जाते हैं, जिससे उनकी वैधता बनी रहे.

कई लोग उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपुल्स असेंबली को रबर स्टैंप संस्था कहते हैं. इसके बावजूद, यह नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसलों को कानूनी वैधता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है. जिसके चलते किम जोंग उन यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह उनके देश की संसद और वहां के लोगों का फैसला है.