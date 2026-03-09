Advertisement
ईरानी युद्धपोत पर टॉरपीडो लगा तो 32 नौसैनिक कैसे बच गए? भारत के करीब समंदर में अमेरिकी हमले की इनसाइड स्टोरी

ईरानी युद्धपोत में जब टॉरपीडो लगा तो पानी का एक तूफान आसमान की तरफ उठ खड़ा हुआ फिर टूटकर शिप समंदर की गहराई में समा गया. तस्वीर अमेरिका ने खुद दुनिया को दिखाई. हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हुई थीं जिसके बारे में किसी ने नहीं बताया. अब पता चला है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:06 AM IST
हिंद महासागर में उस दिन टॉरपीडो दागने से पहले अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत के कमांडर को दो बार वॉर्निंग दी थी. इसके बाद युद्धपोत में कमांडर और क्रू में बहस शुरू हो गई थी. थोड़ी देर बाद केवल 32 सेलर्स जीवित बचे. अब पूरी बात पता चली है. भारत के न्योते पर एक अभ्यास में शामिल होकर ईरानी युद्धपोत 4 मार्च 2026 को तेहरान लौट रहा था. श्रीलंका के तट से करीब 82 किमी दूर उस पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर दिया था. टॉरपीडो लगते ही युद्धपोत टूट गया और सीधा खड़ा होकर समंदर में समा गया. आईआरआईएस डेना पर 130 क्रू मेंबर्स थे. 

दरअसल, पर्शियन भाषा के ईरानी चैनल (ईरान इंटरनेशनल) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जब अमेरिकी फोर्स ने ईरानी युद्धपोत को घेर लिया था, शिप से एक फोन कॉल ईरान किया गया था. एक नौसैनिक ने अपने पिता को फोन पर कहा था कि अमेरिकी सेना ने दो बार चेतावनी दी है कि सभी क्रू मेंबर्स वॉरशिप छोड़ दें. एक के बाद एक चेतावनी मिलने पर भी IRIS Dena के कमांडर ने क्रू को शिप छोड़ने से मना कर दिया था. अब परिवार की तरफ से पूरी बात पता चली है. 

ईरानी युद्धपोत के कमांडर से झगड़ा क्यों हुआ?

सेलर के पिता ने बताया कि कुछ क्रू मेंबर्स ने कमांडर के साथ बहस भी की. झगड़ा हुआ लेकिन कमांडर अड़ा रहा. आखिर में केवल उन 32 सेलर्स की जान बची जो वॉर्निंग के बाद लाइफबोट की मदद से भागने में कामयाब हो गए. मतलब ये लोग छोटी नौका लेकर समंदर में कूद गए थे. उस सेलर की भी मौत हो गई थी जिसने अपने पिता को ईरान फोन किया था. 

दूसरे युद्धपोत ने श्रीलंका में ले ली शरण

उसी समय ईरानी युद्धपोत से श्रीलंका की नेवी को एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था. जब तक श्रीलंका नेवी पहुंचती, युद्धपोत पूरा डूब चुका था और गहरे समंदर में लाइफबोट के सहारे 32 क्रू मेंबर्स दिखे. उन्हें बचाकर किनारे ले जाया गया. बाद में अमेरिकी पनडुब्बी के हमले का खतरा देख एक और ईरानी जहाज आईआरआईएस बुशर को 208 क्रू मेंबर्स के साथ द्वीपीय देश में शरण दी गई. 

LIVE: पश्चिम एशिया में लड़ाई कहां तक पहुंची, ताजा अपडेट

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

america iran war

