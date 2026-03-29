एक हादसा और बदल गई पूरी दुनिया की तकदीर, जिस LPG पर मची है हाय-तौबा; उसका कैसे हुआ था आविष्कार?

LPG Crisis: ईरान युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया. होर्मुज वाला रास्ता बंद हुआ तो कई देशों में रसोई गैस की किल्लत हुई. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग गईं. हर कोई सिलेंडर के साथ सड़कों पर नजर आया. ऐसे नजारों ने उस दौर की याद दिला दी जब लोग सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते थे.
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Invention of LPG Gas Cylinders: इंसानों और का चोली-दामन का साथ है. आवश्यकता अविष्कारों की जननी है. हर दौर में ये दोनों बातें सच और सही साबित हुई हैं. ईरान की जंग के बीच ने बड़े-बड़े एलपीजी सप्लायर्स के होश उड़ा दिए हैं. देश में गैस सिलेंडर लेने के लिए मार्च भर शहर दर शहर लंबी-लंबी करातें देखी गईं. सिलेंडरों के साथ लाइन में लगे लोगों के चेहरे देख एलपीजी सिलेंडर की अहमियत और इसके अविष्कार की कहानी याद आने लगी. क्या आप जानते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने का आइडिया कहां से आया. और सिलेंडर की ईजाद कैसे हुई, आइए बताते हैं.
भारत में कभी घर-घर में मिट्टी के चूल्हों पर पेड़ की सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता था. जमाना बदलता गया तो खाने बनाने के तौर-तरीके भी बदल गए. पहले मिट्टी का तेल/केरोसीन ऑयल और अंगीठी में खाना बनता था. फिर एलपीजी सिलेंडर और अब बड़े शहरों में सीधे किचन तक पीएनजी गैसलाइन की पाइप पहुंच गई है.
बात एक सदी से ज्यादा पुरानी है. भारत अंग्रेजों का गुलाम था. रेलगाड़ी चल चुकी थी. अंग्रेज बहादुर और बड़े लोग कारों से चलते थे. कारखाने लगने लग चुके थे. लेकिन लोगों के घर में खाना स्टोव में मौजूद तेल यानी लिक्विड फ्यूल से बनता था, क्योंकि तबतक एलपीजी सिलेंडर का आविष्कार नहीं हुआ था. उसी समय अमेरिका में एक शख्स गैराज के मैकेनिकों के पास अपनी अजीबोगरीब परेशानी लेकर पहुंचा. उसने टैंक फुल कराया था. टैंक में लीकेज नहीं था. लेकिन पेट्रोल की सुई का कांटा लगातार गिर रहा था. वहां मौजूद मैकेनिक हैरान थे.
जब ये शिकायत वाल्टर ओ स्नेलिंग नाम के केमिस्ट की डेस्क पर पहुंची तो उसका माथा ठनका. वाल्टर होशियार था. उसने उस दिशा में सोचा, जिसके बारे में तब ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था. उसने कार मालिक की परेशानी को चुनौती की तरह लिया. दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए वाल्टर ने अपनी जांच शुरू की तब पेट्रोल भाप बनकर उड़ रहा था. वाल्टर की सोच ने उन्हें पेट्रोलियम पदार्थों के भीतर छिपी वोलाटाइल गैसों के अजीब व्यवहार का पता लगाने में मदद की. तब, फ्यूल को ज्यादातर लिक्विड के तौर पर समझा जाता था. इस आइडिये पर ज्यादा प्रयोग नहीं हुए थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर की हल्की गैसें आसानी से भाप बनकर टैंक खाली कर सकती हैं.
अपनी छोटी लैब में, वाल्टर ने पेट्रोलियम पदार्थों के हिस्सों को अलग करना शुरू किया. उसने देखा कि वे तत्व कैसे काम करते हैं. उसके कुछ हिस्से तेजी से भाप बन गए. जहां दूसरे लोग इस दिशा में सोच विचार कर पीछे रह गए. वहीं वास्टर ने धीरे-धीरे, गैसों के एक ग्रुप की पहचान की जो गायब हो रहे फ्यूल की जिम्मेदार थीं.
इन गैसों में प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल थे. वे हल्की, बहुत ज़्यादा जलने वाली और हवा में तेजी से फैलने वाली थीं. ज्यादातर रिफाइनरियों ने उन्हें तेल प्रोसेसिंग के बचे हुए उन अवशेषों को मुश्किलें बढ़ाने वाली चीज से ज्यादा कुछ नहीं समझा. वाल्टर से उस दौर की बर्बादी नहीं देखी गई. उन्होंने उन बची हुई चीजों में नई संभावना देखी. उन्होंने पाया कि दबाव में इन गैसों को ठंडा करके लिक्विड रूप में दबाया जा सकता है. मजबूत धातु के कंटेनरों में स्टोर करने पर, वे स्थिर रह सकती थीं. एक बार निकलने के बाद, वे वापस गैस में बदल गईं और साफ-सुथरे तरीके से नियंत्रित रूप से जलने लगीं. इस चीज को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या LPG के नाम से जाना जाने लगा.
एक कार का फ्यूल उड़ रहा था. उस परेशानी ने वाल्टर को एलपीजी सिलेंडर बनाने का विचार दिया. जिसने उस दौर में एक नए तरह के फ्यूल का रास्ता खोल दिया. वाल्टर ने न सिर्फ उड़ने वाली गैसों की पहचान की बल्कि उन्हें अलग करने और प्रेशर वाले सिलेंडरों में सुरक्षित रूप से स्टोर करने के तरीके खोज निकाले. ये करना बहुत जरूरी था. क्योंकि मजबूत और सुरक्षित कंटेनर के बिना, गैस बस बाहर निकल जाती थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियरों और कंपनियों ने जल्द ही इस संभावना को पहचाना. उसी दौर में एलपीजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाने में मदद करने वाले कारोबारी घरानों में फिलिप्स पेट्रोलियम नाम की कंपनी भी थी. जिसने फ्यूल के प्रोडक्शन और मार्केटिंग में अहम भूमिका निभाई. आगे चलकर यही सिलेंडर हमारे आपके किचन में पहुंचे.
वाल्टर का जन्म 1880 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था. उन्होंने अपना बचपन क्रिएटिव कामों में बिताया. उस दौर में केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग पूरे अमेरिका की इंडस्ट्री में बदलाव ला रहे थे. कम उम्र से ही उन्हें एक्सपेरिमेंट पसंद थे. केमिस्ट्री उन्हें पसंद आई क्योंकि यह उन अनदेखी ताकतों को समझाती थी जिनके अंदर रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की क्षमता थी. गैस, फ्यूल, प्रयोग और रिएक्शन. ये उनके लिए आइडिया नहीं बल्कि चुनौतियां थीं जिन्हें जीतकर उन्होंने लोगों की जिंदगी आसान कर दी.