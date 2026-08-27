Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /आम का पेड़ नहीं होता तो मैं मर जाता..., नेपाल की महाप्रलय में चमत्कार, मजदूर ने खुद सुनाई बचने की कहानी

'आम का पेड़ नहीं होता तो मैं मर जाता...', नेपाल की महाप्रलय में चमत्कार, मजदूर ने खुद सुनाई बचने की कहानी

नेपाल में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी है. एक नेपाली मजदूर की जान आम के पेड़ के कारण बच गई. उसने बताया कि ऐसी आवाज आई, जैसे भूकंप आ गया हो.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 27, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:12 AM IST
'आम का पेड़ नहीं होता तो मैं मर जाता...', नेपाल की महाप्रलय में चमत्कार, मजदूर ने खुद सुनाई बचने की कहानी

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs SL 2nd Test Live Score: रोमांचक मोड़ पर मैच, भारत की जीत के बीच खड़े सोनल, 5वें दिन क्या होगा टीम इंडिया का प्लान?
2
3
4
5