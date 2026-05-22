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Hindi Newsदुनियावजन 700 किलो, चार बार स्नान... कंघी करने वाले इस गोल्डेन भैंसे की पूरी दुनिया में चर्चा क्यों है?

वजन 700 किलो, चार बार स्नान... कंघी करने वाले इस गोल्डेन भैंसे की पूरी दुनिया में चर्चा क्यों है?

Bakrid 2026: इस भैंसे की स्किन गोल्डेन है. कोई इसे गोरा समझता है तो कोई अंग्रेज कहता है. नाम 'डोनाल्ड ट्रंप' रखा गया है. इसे दिन में चार बार नहलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी कुर्बानी दे दी जाएगी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 10:04 AM IST
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वजन 700 किलो, चार बार स्नान... कंघी करने वाले इस गोल्डेन भैंसे की पूरी दुनिया में चर्चा क्यों है?

इस भैंसे के लुक की पूरी दुनिया में चर्चा है. इस भैंसे का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप' रखा गया है. इंसानों की तरह इसकी कंघी की जाती है. कुछ ही दिनों के बाद बांग्लादेश में इसकी कुर्बानी दे दी जाएगी. गोल्डेन हेयर वाले इस भैंसे की तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं. 

बांग्लादेश में लोग इसके साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं. यह किसी सोशल मीडिया स्टार की तरह ऑनलाइन मौजूद है. 38 साल के जियाउद्दीन मृधा ने बताया है कि उनके भाई ने 700 किलो के इस भैंसे का नाम रखा. इसकी हेयरस्टाइल अमेरिकी प्रेसिडेंट से मेल खाती है. 

बकरीद के मौके पर लोग जानवर खरीदते हैं और उसका निकनेम भी रखते हैं. ईद उल-अज़हा यानी कुर्बानी की ईद इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों का प्रमुख त्योहार है. इस साल 27-28 मई को बकरीद मनाई जाएगी. 

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1 करोड़ में एक भैंसा

इस भैंसे को albino buffalo कहा जाता है क्योंकि यह एक दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें जानवर की स्किन बदल जाती है. 1 करोड़ भैंसे में एक में ऐसा देखा जाता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह के गोल्डेन भैंसे कम ही होते हैं. इनकी स्किन पर सफेद या पिंक कलर मेलानिन की कमी के कारण होता है. 

दिन में चार बार स्नान

मृधा कहते हैं कि इंसान की तरह इसके सिर पर पानी डालकर नहलाते हैं, फिर कंघी करते हैं. पूरे शरीर पर कंघी की जाती है. इसे दिन में चार बार नहलाया जा रहा है. 

पिछले साल अकेले बांग्लादेश में 91 लाख से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी दी गई थी. वहां गाय, भैंसे, बकरी और भेड़ समेत कई अन्य जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. 

पढ़ें: 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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