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Hindi Newsदुनिया1 के बदले 115 की ताकत... ट्रंप को समझ नहीं आया, ईरान ने कैसे अमेरिका की नाक में दम कर दिया?

1 के बदले 115 की ताकत... ट्रंप को समझ नहीं आया, ईरान ने कैसे अमेरिका की नाक में दम कर दिया?

वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और अब ईरान... हाल के वर्षों में जहां भी अमेरिका ने लड़ाई छेड़ी, उसे बाद में छोड़कर भागना पड़ा. ईरान वॉर में भी ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. 200 जेट भी उनके फेल साबित हो रहे हैं. खर्च बढ़ रहा है. नाटो भी साथ नहीं दे रहा है. ऐसे में सवाल यह है कि तेहरान के पास कौन सी ताकत है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 01:29 PM IST
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1 के बदले 115 की ताकत... ट्रंप को समझ नहीं आया, ईरान ने कैसे अमेरिका की नाक में दम कर दिया?

ईरान पर हमला शुरू किए अमेरिका को तीन हफ्ते होने को हैं लेकिन जंग खत्म होने के आसार नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि बम और मिसाइलें मारकर वह तेहरान की सत्ता पलट देंगे लेकिन सब उल्टा हो गया. देश एकजुट है. सेना को स्पेशल पावर मिल गई है. कुछ समय तक सुप्रीम लीडर नहीं रहा लेकिन इजरायल और अमेरिका के मिशनों पर हमले नहीं रुके. अब ट्रंप जंग से निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं. होर्मुज में नाटो के युद्धपोत मांगे लेकिन लगभग सबने मना कर दिया. क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास जंबो जेट है, बॉम्बर हैं, लड़ाकू विमान है, खतरनाक बम भी हैं लेकिन एक छोटे से ड्रोन से अमेरिका की नाम में दम कर दिया है, पर कैसे? 

असल में सस्ते ड्रोन युद्ध का एक नया आसमान तैयार कर रहे हैं, जहां महंगे जेट या मिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती. इसे आप ऐसे समझिए. अमेरिका या इजरायल ईरान से आए एक ड्रोन को आसमान में ही उड़ाने के लिए जिस पैट्रियट इंटरसेप्टर (या दूसरी) का इस्तेमाल करते हैं. उसकी कीमत 4 मिलियन डॉलर है. रुपये में 37 करोड़ होता है. इतने ही रुपये में ईरान वाले 115 वन-वे ड्रोन खरीदे जा सकते हैं. इस एक ड्रोन की कीमत 35 हजार डॉलर है. रुपये में यह 32 लाख रुपये के करीब है. अब आप तुलना कर लीजिए. कहां 37 करोड़ और कहां 32 लाख रुपये. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि संघर्ष के पहले ही हफ्ते में ईरान ने 1,000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे. अनुमान लगाया जा रहा है कि तेहरान के पास हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन बनाने की क्षमता है. यही वजह है कि ये सस्ते ड्रोन न सिर्फ ट्रंप बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं. खर्च बढ़ रहा है, घरेलू प्रेशर है, तेल ट्रैफिक के लिए जरूरी होर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर रखा है. 

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इधर सस्ते ड्रोन आसमान में युद्ध का तरीका बदल रहे हैं. अमेरिका एयरस्ट्राइक, मिसाइल, जेट से ही युद्ध लड़ रहा है. ग्राउंड पर सैनिक उतारने से बच रहा है लेकिन ड्रोन उसकी मंशा को सफल नहीं होने दे रहे हैं. 

इतिहास गवाह है कि कई दशकों तक आसमान में दबदबा उन अमीर देशों का रहा है जिनके पास मॉडर्न प्लेन रहे हैं और जो उन्हें उड़ाने का खर्च उठा सकते हैं. अब जमाना बदल गया है. सस्ते अटैक ड्रोन अब अमेरिका जैसी पावर को चुनौती दे रहे हैं. इससे कम संपन्न देश भी सस्ते में अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं. अमेरिका लंबे समय से दुनिया के कुछ सबसे महंगे विमान अपने पास रखे हुए है. भारी भरकम बजट खर्च करता है. 

- बादलों के बहुत ऊपर, अमेरिका ने हमलावर करने के लिए लगभग 200 लड़ाकू विमान लगा रखे है. पहली बार अमेरिकी सेना F-35 का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है. 
- बी2 बॉम्बर लंबी दूरी के स्टील्थ विमान हैं जो 40,000 पाउंड तक के टारगेटेड बम ले जाने में सक्षम हैं. 
- कुछ बड़े विमान ईंधन भरने या निगरानी के लिए लगाए गए हैं. 
- एक और बड़ा विमान B-1 बॉम्बर है, जिसका उपनाम 'बोन' है. यह 75,000 पाउंड तक की मिश्रित युद्ध सामग्री और मिशन उपकरण ले जा सकता है और 24 क्रूज मिसाइलें रख सकता है.
- अमेरिका के मानवरहित वाहनों में 'रीपर' शामिल हैं, जिन्हें जमीनी स्टेशन से एक पायलट द्वारा संचालित किया जाता है. पहली बार FLM-136 LUCAS का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक तरफ़ा हमलावर ड्रोन है और जो ईरान के 'शाहिद' ड्रोन जैसा ही दिखता है.

ईरान ने ऐसा क्या किया?

तेहरान ने वर्षों अपने सहयोगियों के लिए मानवरहित ड्रोन बनाने और उनकी आपूर्ति करने में बिताए हैं. अब वह खुद बड़े पैमाने पर तैनात कर रहा है. 28 फरवरी के बाद अगले दो हफ्ते में तेहरान ने इजरायल और वाशिंगटन के सहयोगी खाड़ी देशों पर सैकड़ों मिसाइलें और 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं. यह रणनीति सटीकता के बजाय संख्या पर निर्भर करती है, जिसमें हवाई सुरक्षा को पस्त करने के लिए एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं. इन ड्रोनों को बनाना सस्ता है. 

सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुमान के अनुसार, एक 'शाहिद' ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर के बीच होती है.

युद्ध का मैदान बदल गया

हां, हाल के वर्षों में युद्ध की टेक्नोलॉजी तेजी से बदली है. यूक्रेन की रूस के खिलाफ लड़ाई इस बदलाव का एक साफ उदाहरण है. जो लड़ाई टैंकों और तोपखाने के दबदबे से शुरू हुई थी, वह धीरे-धीरे ड्रोन युद्ध में बदल गई है. पारंपरिक कवच और विमानों के मामले में कमजोर पड़ने पर यूक्रेन ने जासूसी और हमले के लिए सस्ते, बिना इंसानों वाले सिस्टम का सहारा लिया. माना जाता है कि रूस को होने वाले लगभग 70% नुकसान के लिए ड्रोन ही जिम्मेदार हैं. इनकी मदद से दूर से ही हमले किए जा सकते हैं, जिससे पायलटों और एयरक्रू के लिए खतरा कम हो जाता है.

अंतर समझिए

अमेरिका के सबसे ताकतवर विमान बहुत ज्यादा प्रशिक्षित क्रू पर निर्भर करते हैं. जैसे दो सीटों वाले F-15 विमान को उड़ाने के लिए पायलटों को काफी खर्च करके सालों ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. अगर ऐसा कोई विमान गिरता है, तो अमेरिका को न सिर्फ प्लेन का नुकसान होता है, बल्कि क्रू भी मारे जाते हैं. इसके उलट, सस्ते ड्रोन को दूर से ही कंट्रोल किया जाता है. ड्रोन नष्ट भी हो जाता है, तो उसे चलाने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है और उसकी जगह नया ड्रोन लाने का खर्च कुछ हजार डॉलर ही है.

यह असंतुलन अब एक रणनीतिक समस्या बन गया है. हमला करना सस्ता है, जबकि बचाव का खर्च आसमान छू रहा है. अमेरिका और उसके सहयोगी कभी-कभी लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर दागकर उन ड्रोन को मार गिराते हैं, जिन्हें बाजार में आसानी से मिलने वाले पुर्जों से बहुत कम कीमत पर जोड़ा गया होता है. 

अमेरिका अब पिछड़ने की भरपाई करने की जल्दबाजी में है. वॉशिंगटन ने छोटे सैन्य ड्रोनों को तेजी से आगे बढ़ाने के कदम उठाए हैं और 'लो-कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट एरियल सिस्टम' (LUCAS) जैसे सिस्टम को आम तौर पर लगने वाले समय से कहीं ज्यादा तेजी से मंजूरी दी है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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