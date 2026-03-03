ईरान पर हमले की बीच अमेरिका ने किया परमाणु परीक्षण? एरिया-52 में 100 से ज्यादा भूकंप आए

ऐसे समय में जब अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, नेवाडा प्रांत में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि जिस इलाके में भूकंप महसूस किए गए, वहीं पर परमाणु हथियार रखे गए हैं. इस इलाके के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है. इसे एरिया-52 कहा जाता है. यह न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए मशहूर है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर हमले के बीच अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण कर लिया है?

नेवाडा में उस इलाके को टोनोपा टेस्ट रेंज कहते हैं. पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा भूकंप की घटनाएं महसूस की गई हैं. यह खबर आते ही दुनिया में खलबली मच गई है. फ्रांस ने भी कहा है कि वह अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाएगा. अमेरिका कहता रहा है कि वह ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा. अब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद भी अमेरिका के हमले नहीं थमे हैं.

3.9 की तीव्रता का झटका

द सन की रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार दोपहर से सोमवार सुबह तक भूकंप के झटके आते रहे. जिस जगह पर परमाणु हथियार रखे गए हैं वह लास वेगास से करीब तीन घंटे उत्तर-पूर्व में और एरिया 51 के पास है. भूकंप के झटकों में से एक 3.9 की तीव्रता का भी था जिसे जमीन पर मौजूद आम इंसान भी महूसस कर सकते हैं.

क्या परमाणु हमले से थमेगा युद्ध?

अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है. ट्रंप कह रहे हैं कि वह कई हफ्ते तक हमले कर सकते हैं, काफी बम रखा हुआ है. आम लोग सोच रहे हैं कि युद्ध कैसे खत्म होगा? ईरान की सेना भी मान नहीं रही है. वह अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए आसपास के कई देशों में अमेरिकी बेसों को निशाना बना रही है.

अब भूकंप आने की खबर डराने वाली है. ईरान के जवाबी हमले में कई अमेरिकी सैनिक भी मारे जा रहे हैं. 1-2 प्लेन भी नष्ट हुए हैं. तीन दिन तक लड़ाई खिंचने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान में जमीनी ऑपरेशन के लिए सेना भेजने से पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने आगे कहा कि वह हमले करते रहेंगे जबतक कि यह कन्फर्म न हो जाए कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है.

क्या परमाणु हमले से युद्ध खत्म करेंगे ट्रंप, एक्सपर्ट ने बताया

Zee न्यूज से बातचीत में डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू (रिटायर्ड) ने कहा कि जब जापान पर 1945 में परमाणु बम डाला गया था उस समय जापान ने सरेंडर नहीं किया था. तब अमेरिका का दूसरा मकसद दुनिया को मैसेज देने का था कि जान लो, हमारे पास परमाणु बम है. अब अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या ईरान के पास डर्टी बम है और वह इजरायल के लिए खतरा बन सकता है. इसमें सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका की पब्लिक ट्रंप का साथ देगी कि वह हफ्ते या महीनों लड़ाई खींचे? किसी भी लोकतंत्र में पब्लिक की राय महत्वपूर्ण होती है. तीन लोगों की मौत हुई तभी ट्रंप को सामने आना पड़ा.

उन्होंने कहा कि हां, एक आशंका पैदा होती है कि अगर अमेरिकियों की मौत की संख्या बढ़ती है तो क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हमले का विकल्प चुनें. हालांकि इसकी संभावना कम है. फिर भी कुछ बोल नहीं सकते. जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता. अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर बम गिरा तो बहुत सी जानें जाएंगी.