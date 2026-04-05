48 घंटे तक दुश्मन के बीच फंसा रहा, पायलट के पास क्या-क्या था; कैसे मौत के मुंह से निकाल लाया US?

ईरान में फंसे अपने पायलट को निकालकर अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है. ट्रंप ने खुद एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उनकी सेना ने पायलट सुरक्षित ईरान से बाहर निकाल लिया है. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह इतिहास के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक था. चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने ईरान की खतरनाक पहाड़ी वाले इलाके से अपने जवान को बाहर निकाला.

कहा जा रहा है कि करीब 48 घंटे तक अमेरिकी वायुसेना का यह अधिकारी ईरान के पहाड़ी इलाके में फंसा था. उसका F-15E फाइटर जेट मार गिराया गया था. पायलट तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा क्रू मेंबर (जो एक कर्नल था) पहाड़ों में गायब हो गया. वह दुश्मन के इलाके में था और ईरानी सेना लगातार उसकी तलाश कर रही थी.

अमेरका पायलट के पास क्या-क्या था

वह सैनिक बहुत मुश्किल हालात में था. उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल, एक इमरजेंसी बीकन (लोकेशन भेजने वाला डिवाइस) और कुछ कम्युनिकेशन से संबंधित सामान था. कहा जा रहा है कि उसने खुद को छुपाकर रखा और ऊंचाई वाले इलाके में जाकर बैठ गया ताकि दुश्मनों से बच सके. वह लगातार अमेरिकी सेना से संपर्क में था और अपनी लोकेशन भेजता रहा.

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ऑपरेशन कैसे हुआ: अमेरिकी रेस्क्यू मिशन लोकेशन ट्रैकिंग F-15E जेट बख्तियारी प्रांत के पहाड़ी इलाके में गिरा इंटेलिजेंस टीम ने पायलट के ‘इमरजेंसी बीकन’ को ट्रैक किया जॉइंट चीफ और कमांडर-इन-चीफ ने 24 घंटे लोकेशन की निगरानी की दुश्मन के इलाके में घेराबंदी पायलट ईरान के दुर्गम पहाड़ों में फंसा था हथियारबंद लोग पायलट की तरफ बढ़ रहे थे ईरानी सेना को भी उसकी भनक लग गई एयर कवर रेस्क्यू टीम भेजने से पहले ट्रंप ने 12+ फाइटर जेट तैनात किए इनका काम रेस्क्यू टीम को सुरक्षा देना और ईरान के हमले रोकना था स्पेशल फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को हेलिकॉप्टरों से ईरान के अंदर उतारा गया रेस्क्यू के दौरान ईरानी बलों और स्पेशल फोर्स के बीच भीषण फायरिंग हुई अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित कब्जे में लिया ग्राउंड ऑपरेशन के बाद पायलट को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

ईरान और लोकल लोग भी पायलट को ढूंढ रहे थे

इस बीच ईरानी सेना और स्थानीय लोग भी उसे ढूंढ रहे थे. खबरों के मुताबिक, उसकी जानकारी देने वालों के लिए इनाम तक रखा गया था. यानी हर घंटे खतरा बढ़ रहा था और यह समय के खिलाफ दौड़ बन चुकी थी. अमेरिका के लिए उसे ढूंढना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया. इसके लिए सैकड़ों स्पेशल फोर्स के जवान, कई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और खुफिया एजेंसियां (जैसे CIA) जुट गईं. इस मिशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे जटिल ऑपरेशनों में से एक बताया गया.

रात के अंधेरे में किया गया ऑपरेशन

जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, तो वह रात के अंधेरे में किया गया. अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरानी सेना की गाड़ियों और काफिलों पर हमले किए, ताकि वे उस पायलट तक न पहुंच सकें. इसी दौरान रेस्क्यू टीम जमीन पर पहुंची और वहां भारी गोलीबारी भी हुई. पायलट ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जगह पर डटा रहा, जब तक कि रेस्क्यू टीम उसके पास नहीं पहुंच गई. वह घायल था, लेकिन जिंदा था. आखिरकार अमेरिकी कमांडो ने उसे सुरक्षित निकाल लिया.

अमेरिका को नष्ट करने अपने 2 हेलीकॉप्टर

हालांकि मिशन आसान नहीं था. एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर भी हमला हुआ और कुछ सैनिक घायल हुए. एक A-10 विमान को भी मिशन के दौरान नुकसान पहुंचा. इसके अलावा, दो ट्रांसपोर्ट विमान खराब हो गए, जिन्हें बाद में खुद ही नष्ट करना पड़ा ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगें. आखिर में अतिरिक्त विमान बुलाकर पायलट और टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह ऑपरेशन इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका ने दुश्मन के इलाके में जाकर दो अलग-अलग पायलटों को बचाया, जो बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाती है.