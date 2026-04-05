48 घंटे तक दुश्मन के बीच फंसा रहा, पायलट के पास क्या-क्या था; कैसे मौत के मुंह से निकाल लाया US?

US Operation in Iran: अमेरिका ने ईरान में एक और खतरनाक ऑपरेशन चलाकर अपने पायलट बचा लिया और फिर से साबित कर दिया कि क्यों उसकी सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेना है. चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने सैनिक की जान बचाई.
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ईरान में फंसे अपने पायलट को निकालकर अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है. ट्रंप ने खुद एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उनकी सेना ने पायलट सुरक्षित ईरान से बाहर निकाल लिया है. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह इतिहास के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक था. चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने ईरान की खतरनाक पहाड़ी वाले इलाके से अपने जवान को बाहर निकाला.
कहा जा रहा है कि करीब 48 घंटे तक अमेरिकी वायुसेना का यह अधिकारी ईरान के पहाड़ी इलाके में फंसा था. उसका F-15E फाइटर जेट मार गिराया गया था. पायलट तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा क्रू मेंबर (जो एक कर्नल था) पहाड़ों में गायब हो गया. वह दुश्मन के इलाके में था और ईरानी सेना लगातार उसकी तलाश कर रही थी.
वह सैनिक बहुत मुश्किल हालात में था. उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल, एक इमरजेंसी बीकन (लोकेशन भेजने वाला डिवाइस) और कुछ कम्युनिकेशन से संबंधित सामान था. कहा जा रहा है कि उसने खुद को छुपाकर रखा और ऊंचाई वाले इलाके में जाकर बैठ गया ताकि दुश्मनों से बच सके. वह लगातार अमेरिकी सेना से संपर्क में था और अपनी लोकेशन भेजता रहा.
इस बीच ईरानी सेना और स्थानीय लोग भी उसे ढूंढ रहे थे. खबरों के मुताबिक, उसकी जानकारी देने वालों के लिए इनाम तक रखा गया था. यानी हर घंटे खतरा बढ़ रहा था और यह समय के खिलाफ दौड़ बन चुकी थी. अमेरिका के लिए उसे ढूंढना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया. इसके लिए सैकड़ों स्पेशल फोर्स के जवान, कई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और खुफिया एजेंसियां (जैसे CIA) जुट गईं. इस मिशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे जटिल ऑपरेशनों में से एक बताया गया.
जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, तो वह रात के अंधेरे में किया गया. अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरानी सेना की गाड़ियों और काफिलों पर हमले किए, ताकि वे उस पायलट तक न पहुंच सकें. इसी दौरान रेस्क्यू टीम जमीन पर पहुंची और वहां भारी गोलीबारी भी हुई. पायलट ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जगह पर डटा रहा, जब तक कि रेस्क्यू टीम उसके पास नहीं पहुंच गई. वह घायल था, लेकिन जिंदा था. आखिरकार अमेरिकी कमांडो ने उसे सुरक्षित निकाल लिया.
हालांकि मिशन आसान नहीं था. एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर भी हमला हुआ और कुछ सैनिक घायल हुए. एक A-10 विमान को भी मिशन के दौरान नुकसान पहुंचा. इसके अलावा, दो ट्रांसपोर्ट विमान खराब हो गए, जिन्हें बाद में खुद ही नष्ट करना पड़ा ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगें. आखिर में अतिरिक्त विमान बुलाकर पायलट और टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह ऑपरेशन इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका ने दुश्मन के इलाके में जाकर दो अलग-अलग पायलटों को बचाया, जो बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाती है.