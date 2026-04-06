ईरानी फौज से घिरा कमांडो 24 घंटे कैसे छिपा रहा? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने फैला दी एक फेक न्यूज

ईरान के हमले में शुक्रवार को अमेरिका का एक लड़ाकू विमान हिट होता है. पायलट को कुछ ही घंटे में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एयरमैन का कुछ पता नहीं चला, जबकि दोनों एकसाथ प्लेन से इजेक्ट हुए थे. यह प्लेन पर हमला होने की स्थिति में पायलटों के जान बचाने का आखिरी इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है. दुश्मन की सरजमीं पर अमेरिकी कमांडो के होने से ट्रंप प्रशासन में खलबली मच गई. इधर, जख्मी हालत में जमीन पर गिरे एयरमैन को दो बातें पता थीं- कैसे सर्वाइव करना है और कैसे दुश्मन से छिपे रहना है? आगे की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं होने वाली थी.

जी हां, 24 घंटे से ज्यादा समय तक एयरमैन (लेफ्टिनेंट कर्नल) ने खुद को ईरानी मिलिट्री से छिपाए रखा. कैसे? दरअसल, जिस बोयर अहमद प्रांत में यह अमेरिकी गिरा था, वह पहाड़ी क्षेत्र है. वहां ड्रोन और प्लेन से उसकी लोकेशन मिल सकती थी इसलिए उसने खुद को पहाड़ी दरार में छिपा लिया. उधर, ईरान ने घोषणा कर दी कि जो भी शख्स उस अमेरिकी को पकड़कर लाएगा, उसे 66,100 डॉलर इनाम दिया जाएगा. यह करीब 62 लाख रुपये रकम होती है.

रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले फैलाई फेक न्यूज

वेपन्स ऑफिसर (एयरमैन) अपनी लोकेशन बदलता रहा, क्योंकि उसे गांववाले और ईरानी सेना ढूंढ रही थी. वह क्रैश वाली जगह से कई किमी दूर पैदल चलता रहा. इसी दौरान ट्रंप ने अपने कमांडो को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया और स्पेशल फोर्सेज निकल पड़ी. आगे अमेरिका ने बड़ी ही चतुराई से दो काम किए.

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पहला, ईरान में फेक न्यूज फैला दी गई कि अमेरिकी सेना पहले ही अपने पायलट को ढूंढ चुकी है. ऐसा कर सीआईए ने ईरानी सेना को कन्फ्यूज करने की कोशिश की. यह काम ईरान में मौजूद अमेरिकी स्लीपर सेल (ऑपरेटिव्स) के जरिए किया गया. इधर, एयरमैन तीन शब्दों का क्रिप्टिक मैसेज भेज चुका था. यह था- 'गॉड इज गुड'. अमेरिका को तीन शब्दों का मैसेज मिला, तो पहले यह कन्फर्म किया गया कि ईरानी सेना कहीं साजिश में फंसा तो नहीं रही है. एयरमैन धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए धार्मिक मैसेज की पुष्टि कर दी गई.

दूसरा काम, अमेरिका ने यह किया कि उस इलाके में भीषण बमबारी शुरू कर दी, जहां उनका कमांडो छिपा था, जिससे ईरानी फौज पहले न पहुंच सके.

इजरायल ने रोक दी बमबारी

हां, ईरान ने शनिवार-रविवार के बीच ईरान पर कुछ तय किए गए हमले रोक दिए, जिससे अमेरिका अपने कमांडो को आसानी से निकाल सके. इजरायल कुछ इंटेलिजेंस सपोर्ट भी अमेरिका को उपलब्ध करा रहा था. अमेरिकी एयरमैन 7000 फुट ऊंचे और संकरे पहाड़ पर चढ़ गया. उसे बचाने के लिए सैकड़ों सील कमांडो रास्ते में थे. इससे पहले, ईरान के दुर्गम इलाके में गिरे पायलट को उसी दिन दो सैन्य हेलिकॉप्टरों की मदद से बचा लिया गया था, लेकिन एयरमैन की लोकेशन नहीं पता चल सकी थी.

अमेरिका ने पहले भेजा एक 'दूत'

एयरमैन का धार्मिक मैसेज कन्फर्म होते ही अमेरिकी सेना ने सबसे पहले अपने दूत को उसकी रक्षा में तैनात किया. वह था MQ-9 रीपर ड्रोन. वह लगातार एयरमैन के आसपास मंडरा रहा था. जैसे ही लगता कि ईरानी सेना करीब (3 किमी के घेरे में) आ रही है, तो वह मिसाइलें दाग देता. बताते हैं कि इस दौरान दो ड्रोन भी क्रैश हो गए. एयरमैन एक वेपन्स सिस्टम ऑफिसर था. उसके पास अपने बचाव के लिए सिर्फ एक हैंडगन (पिस्तौल) ही थी. F-15 विमान से बाहर निकलने और जमीन पर गिरने के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था फिर भी वह चलता रहा शायद इसीलिए ट्रंप ने इस एयरमैन को बहादुर योद्धा कहा है.

शनिवार सुबह दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. एक रेगिस्तानी एयरस्ट्रिप पर अमेरिकी प्लेन लैंड हुए. यहां से वे छोटे अटैक हेलिकॉप्टर में उस इलाके की तरफ बढ़े, जहां एयरमैन छिपा था. दोपहर में पता चला कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल प्लेन फंस गए हैं. ऐसे में शाम तक तीसरा रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया. दरअसल, दो सी-130 एयरक्राफ्ट रेगिस्तानी हवाई पट्टी पर फंस गए थे. ऐसे में कमांडोज को कुछ घंटे नए प्लेन के आने का इंतजार करना पड़ा. उड़ने से पहले कमांडोज ने अपने दोनों फंसे एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर यह कहकर शेयर की जा रही हैं कि ईरान ने अमेरिका के प्लेन मार गिराए. पूरा ऑपरेशन ट्रंप व्हाइट हाउस से मॉनिटर कर रहे थे. उन्होंने शनिवार - रविवार को सारे प्लान कैंसल कर दिए थे. जब एयरमैन अमेरिकी बेस पर पहुंचा, तब ट्रंप आराम करने गए.