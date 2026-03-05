Advertisement
trendingNow13130237
Hindi Newsदुनियादूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार... अमेरिका की लड़ाई भारत के करीब आई, टाइटेनिक की तरह डूबा ईरानी युद्धपोत

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार... अमेरिका की लड़ाई भारत के करीब आई, टाइटेनिक की तरह डूबा ईरानी युद्धपोत

अगर आपने टाइटेनिक फिल्म देखी है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ घंटे पहले अमेरिकी सबमरीन से दागी गई टारपीडो (समंदर में चलने वाली मिसाइल) ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को कैसे डुबो दिया. शिप पहले टूटा फिर टाइटेनिक की तरह खड़ा हो गया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार... अमेरिका की लड़ाई भारत के करीब आई, टाइटेनिक की तरह डूबा ईरानी युद्धपोत

पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई अब हिंद महासागर तक फैल गई है. बंगाल की खाड़ी में भारत की ओर से आयोजित नौसेना अभ्यास से लौट रहे ईरान के युद्धपोत को अमेरिका ने टारपीटो मारकर डुबो दिया. टारपीडो एक तरह की स्वचालित मिसाइल होती है जिसे समुद्र के अंदर दुश्मन के शिप या सबमरीन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब अमेरिकी सबमरीन ने अटैक किया, ईरानी युद्धपोत श्रीलंका के दक्षिण तटीय शहर गाले से करीब 81 किमी की दूरी पर था. Iris Dena नामक वॉरशिप पर हुए हमले में 90 ईरानी जवानों की मौत हो गई है. गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पहली बार टारपीडो चलाकर किसी देश का शिप डुबोया है.

अब आप हमले के बाद थोड़ी दूर से शायद सबमरीन से ली गई तस्वीर देखिए, आपको टाइटेनिक फिल्म की वो भयानक तस्वीर याद आ जाएगी जब जहाज सीधा खड़ा हो जाता है और समंदर में समाने लगता है. कुछ इसी तरह का मंजर हिंद महासागर में देखने को मिला. अमेरिकी टारपीडो ईरानी वॉरशिप के आगे वाले हिस्से में लगी तो युद्धपोत टूट गया. आग लग गई और थोड़ी देर बाद यह सीधा खड़ा होकर समंदर में समा गया.  fallback

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले को 5 दिन हो चुके हैं. ईरान ने पलटवार शुरू किया तो ट्रंप प्रशासन ने पूरी मिलिट्री खत्म करने की धमकी दे डाली. उसी कड़ी में अब पश्चिम एशिया से बाहर जाकर अमेरिकी सेना ने ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. वैसे भी, अमेरिकी सेना ने दुनिया के हर कोने में अपनी कमान बना रखी है और उसी हिसाब से जंगी बेड़े की तैनाती भी है. अब हमले का वीडियो देखिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

टारपीडो हमले के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईरान की पूरी मिलिट्री को खत्म करने का वॉशिंगटन का मकसद इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं है? इस बीच, अमेरिकी सीनेट में इस लड़ाई के विरोध में आया प्रस्ताव गिर गया. रिपब्लिकन सांसद ईरान पर हमला करने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के सपोर्ट में डटकर खड़े रहे. (अब बंगाल की खाड़ी में दो हफ्ते पहले युद्धाभ्यास के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने उसी ईरानी युद्धपोत का वीडियो देखिए.) 

अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही ईरान में 'और अंदर' हमले किए जाएंगे. अपनी एंबेसी को निशाना बनाए जाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि जरूरत हुई तो ईरान में सेना उतारने से वह पीछे नहीं हटेंगे. अमेरिकी फोर्स इराक में भी ईरान की सपोर्टर मिलिशिया को टारगेट कर रही है. ईरानी फौज पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है. ऐसे में साफ है कि लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है. 

उन्हें लगा वे सेफ होंगे लेकिन...

फॉक्स न्यूज के होस्ट और अब पेंटागन में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरानी वॉरशिप को लग रहा था कि वह इंटरनेशनल वॉटर में सुरक्षित है लेकिन हमारी सबमरीन ने उसे डुबो दिया. यह हमला बुधवार तड़के किया गया. (विशाखापत्तनम में ईरानी युद्धपोत पर सवार जवानों की परेड देखिए, लौटते समय इन्हीं पर हमला हुआ) 

श्रीलंका कोस्ट गार्ड को मिला सिग्नल

श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बताया है कि कोस्टगार्ड्स को बुधवार सुबह 5 बजे आइरिस डेना युद्धपोत से एक डिस्ट्रेस कॉल मिली. यह संकट का संकेत था. क्रू मेंबर्स ने बताया कि धमाका हुआ है. श्रीलंका ने मदद के लिए शिप भेजी क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेशन के तहत यह उसका फर्ज था. शिप से 32 लोगों को बताया गया है. 87 शव निकाले जा चुके थे. तब तक ईरानी शिप डूब चुका था और सतह पर केवल तेल की परत दिखाई दे रही थी. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

iran america war

Trending news

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल