दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार... अमेरिका की लड़ाई भारत के करीब आई, टाइटेनिक की तरह डूबा ईरानी युद्धपोत

पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई अब हिंद महासागर तक फैल गई है. बंगाल की खाड़ी में भारत की ओर से आयोजित नौसेना अभ्यास से लौट रहे ईरान के युद्धपोत को अमेरिका ने टारपीटो मारकर डुबो दिया. टारपीडो एक तरह की स्वचालित मिसाइल होती है जिसे समुद्र के अंदर दुश्मन के शिप या सबमरीन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब अमेरिकी सबमरीन ने अटैक किया, ईरानी युद्धपोत श्रीलंका के दक्षिण तटीय शहर गाले से करीब 81 किमी की दूरी पर था. Iris Dena नामक वॉरशिप पर हुए हमले में 90 ईरानी जवानों की मौत हो गई है. गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पहली बार टारपीडो चलाकर किसी देश का शिप डुबोया है.

अब आप हमले के बाद थोड़ी दूर से शायद सबमरीन से ली गई तस्वीर देखिए, आपको टाइटेनिक फिल्म की वो भयानक तस्वीर याद आ जाएगी जब जहाज सीधा खड़ा हो जाता है और समंदर में समाने लगता है. कुछ इसी तरह का मंजर हिंद महासागर में देखने को मिला. अमेरिकी टारपीडो ईरानी वॉरशिप के आगे वाले हिस्से में लगी तो युद्धपोत टूट गया. आग लग गई और थोड़ी देर बाद यह सीधा खड़ा होकर समंदर में समा गया.

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले को 5 दिन हो चुके हैं. ईरान ने पलटवार शुरू किया तो ट्रंप प्रशासन ने पूरी मिलिट्री खत्म करने की धमकी दे डाली. उसी कड़ी में अब पश्चिम एशिया से बाहर जाकर अमेरिकी सेना ने ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. वैसे भी, अमेरिकी सेना ने दुनिया के हर कोने में अपनी कमान बना रखी है और उसी हिसाब से जंगी बेड़े की तैनाती भी है. अब हमले का वीडियो देखिए.

Add Zee News as a Preferred Source

टारपीडो हमले के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईरान की पूरी मिलिट्री को खत्म करने का वॉशिंगटन का मकसद इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं है? इस बीच, अमेरिकी सीनेट में इस लड़ाई के विरोध में आया प्रस्ताव गिर गया. रिपब्लिकन सांसद ईरान पर हमला करने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के सपोर्ट में डटकर खड़े रहे. (अब बंगाल की खाड़ी में दो हफ्ते पहले युद्धाभ्यास के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने उसी ईरानी युद्धपोत का वीडियो देखिए.)

ईरान के युद्धपोत को भारत ने मिलान 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।

यह युद्धपोत लगभग 200 नाविकों के साथ भारत से लौट रहा था जिसे अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में टॉरपीडो डुबो दिया।

समुद्र में डूबने से 80 से अधिक नाविकों की मौत हो गई।

pic.twitter.com/0SqFf8lMjB — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) March 5, 2026

अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही ईरान में 'और अंदर' हमले किए जाएंगे. अपनी एंबेसी को निशाना बनाए जाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि जरूरत हुई तो ईरान में सेना उतारने से वह पीछे नहीं हटेंगे. अमेरिकी फोर्स इराक में भी ईरान की सपोर्टर मिलिशिया को टारगेट कर रही है. ईरानी फौज पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है. ऐसे में साफ है कि लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है.

उन्हें लगा वे सेफ होंगे लेकिन...

फॉक्स न्यूज के होस्ट और अब पेंटागन में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरानी वॉरशिप को लग रहा था कि वह इंटरनेशनल वॉटर में सुरक्षित है लेकिन हमारी सबमरीन ने उसे डुबो दिया. यह हमला बुधवार तड़के किया गया. (विशाखापत्तनम में ईरानी युद्धपोत पर सवार जवानों की परेड देखिए, लौटते समय इन्हीं पर हमला हुआ)

Contingent from #IRISDena marching in Vishakhapatnam during #Milan-2026 naval exercise on 19th February. IRIS Dena sunk this morning near #Galle, Srilanka by USA submarine, fourth such kill after WW2. War reaches in #IndianOcean . #IranIsraelWar #IranWar #IndianNavy pic.twitter.com/skDCJlbaAp — Krishna Mohan Mishra (@kmmishratv) March 4, 2026

श्रीलंका कोस्ट गार्ड को मिला सिग्नल

श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बताया है कि कोस्टगार्ड्स को बुधवार सुबह 5 बजे आइरिस डेना युद्धपोत से एक डिस्ट्रेस कॉल मिली. यह संकट का संकेत था. क्रू मेंबर्स ने बताया कि धमाका हुआ है. श्रीलंका ने मदद के लिए शिप भेजी क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेशन के तहत यह उसका फर्ज था. शिप से 32 लोगों को बताया गया है. 87 शव निकाले जा चुके थे. तब तक ईरानी शिप डूब चुका था और सतह पर केवल तेल की परत दिखाई दे रही थी.