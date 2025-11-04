Advertisement
अब ये कैसा सीक्रेट? परमाणु बम का ऐसा टेस्ट करेगा अमेरिका, धरती बिल्कुल नहीं कांपेगी

America Nuclear Test Plan: अगर आप यह समझते रहे हैं कि परमाणु हथियारों का टेस्ट होगा तो हर बार धमाका होगा, तो आप गलत हैं. अमेरिका अब ऐसा परमाणु परीक्षण करने जा रहा है जिसमें कोई धमाका नहीं होगा. हां, जैसा धरती और समंदर में करने की बात की जाती है और उसके बाद धरती कांपती भी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:27 AM IST
अमेरिका के फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की खबर आई तो लोगों के मन में धमाके की वो तस्वीरें तैरने लगीं जो अभी गूगल पर सर्च करने पर मिलती हैं. आसमान की तरफ भागता ढेर सारा गुबार और विनाशकारी आग वाला मंजर. आजकल एआई पर भी ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हैं. हालांकि रुकिए. अमेरिका अब ऐसा परमाणु परीक्षण करने जा रहा है जिसमें कोई धमाका नहीं होगा. जी हां, इसे लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट कहा जा रहा है. अगर धमाका नहीं होगा तो धरती कांपेगी और न लोगों को पता चलेगा. किसी दिन कोई बताएगा तब पता चलेगा कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका ने ताजा परमाणु परीक्षण किया है. ऐसे में मन में सवाल आता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट होगा?

ट्रंप के फिर से एटमी टेस्ट शुरू करने के खुलासे के बाद अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने पूरी बात समझाई है. उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर टेस्ट प्लान किए जा रहे हैं वो नॉन-क्रिटिकल होंगे. इसमें फिलहाल कोई परमाणु विस्फोट नहीं होगा. आम तौर पर धमाका होने के बाद कई तरह के नुकसान का खतरा पैदा हो जाता है. 

दिलचस्प बात यह भी है कि अगर धमाका नहीं होगा तो धरती नहीं कांपेगी. ट्रंप ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चीन और रूस एटमी टेस्ट कर रहे हैं इसलिए अमेरिका परमाणु हथियारों का टेस्ट तुरंत शुरू करने जा रहा है. अब समझते हैं कि नॉन-क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट क्या होते हैं?

ये परमाणु विस्फोट नहीं तो क्या है?

क्रिस राइट ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा, 'मुझे लगता है कि हम अभी जिन परीक्षणों की बात कर रहे हैं, वे सिस्टम टेस्ट हैं...ये परमाणु विस्फोट नहीं हैं. इन्हें हम नॉन-क्रिटिकल विस्फोट कह सकते हैं. उन्होंने समझाया है कि फिलहाल केवल परमाणु हथियारों के पार्ट्स का टेस्ट किया जाएगा जिससे यह कन्फर्म किया जा सके कि वे दुरुस्त हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं और परमाणु विस्फोट कर सकते हैं.

फिर टेस्ट किस चीज का होगा

ट्रंप सरकार के टॉप मिनिस्टर ने कहा कि ये टेस्ट नए सिस्टम पर किए जाएंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नए परमाणु हथियार पुराने मॉडलों से बेहतर हैं. राइट ने कहा, 'हमारे विज्ञान और कम्प्यूटेशन पावर के चलते हम अविश्वसनीय रूप से सिमुलेट कर सकते हैं कि परमाणु विस्फोट में क्या होगा.'

उन्होंने कहा कि अब हम सिमुलेट करते हैं कि किन परिस्थितियों में यह हुआ और जैसे-जैसे हम बम के डिजाइन बदलते हैं, वे क्या परिणाम देंगे.

पढ़ें: पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम का नाम सुन मुनीर को आएगा पसीना

पढ़ें: जिहाद गया तेल लेने, पहले... ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

