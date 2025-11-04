अब ये कैसा सीक्रेट? परमाणु बम का ऐसा टेस्ट करेगा अमेरिका, धरती बिल्कुल नहीं कांपेगी

America Nuclear Test Plan: अगर आप यह समझते रहे हैं कि परमाणु हथियारों का टेस्ट होगा तो हर बार धमाका होगा, तो आप गलत हैं. अमेरिका अब ऐसा परमाणु परीक्षण करने जा रहा है जिसमें कोई धमाका नहीं होगा. हां, जैसा धरती और समंदर में करने की बात की जाती है और उसके बाद धरती कांपती भी है.
अमेरिका के फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की खबर आई तो लोगों के मन में धमाके की वो तस्वीरें तैरने लगीं जो अभी गूगल पर सर्च करने पर मिलती हैं. आसमान की तरफ भागता ढेर सारा गुबार और विनाशकारी आग वाला मंजर. आजकल एआई पर भी ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हैं. हालांकि रुकिए. अमेरिका अब ऐसा परमाणु परीक्षण करने जा रहा है जिसमें कोई धमाका नहीं होगा. जी हां, इसे लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट कहा जा रहा है. अगर धमाका नहीं होगा तो धरती कांपेगी और न लोगों को पता चलेगा. किसी दिन कोई बताएगा तब पता चलेगा कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका ने ताजा परमाणु परीक्षण किया है. ऐसे में मन में सवाल आता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट होगा?
ट्रंप के फिर से एटमी टेस्ट शुरू करने के खुलासे के बाद अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने पूरी बात समझाई है. उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर टेस्ट प्लान किए जा रहे हैं वो नॉन-क्रिटिकल होंगे. इसमें फिलहाल कोई परमाणु विस्फोट नहीं होगा. आम तौर पर धमाका होने के बाद कई तरह के नुकसान का खतरा पैदा हो जाता है.
दिलचस्प बात यह भी है कि अगर धमाका नहीं होगा तो धरती नहीं कांपेगी. ट्रंप ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चीन और रूस एटमी टेस्ट कर रहे हैं इसलिए अमेरिका परमाणु हथियारों का टेस्ट तुरंत शुरू करने जा रहा है. अब समझते हैं कि नॉन-क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट क्या होते हैं?
ये परमाणु विस्फोट नहीं तो क्या है?
क्रिस राइट ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा, 'मुझे लगता है कि हम अभी जिन परीक्षणों की बात कर रहे हैं, वे सिस्टम टेस्ट हैं...ये परमाणु विस्फोट नहीं हैं. इन्हें हम नॉन-क्रिटिकल विस्फोट कह सकते हैं. उन्होंने समझाया है कि फिलहाल केवल परमाणु हथियारों के पार्ट्स का टेस्ट किया जाएगा जिससे यह कन्फर्म किया जा सके कि वे दुरुस्त हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं और परमाणु विस्फोट कर सकते हैं.
फिर टेस्ट किस चीज का होगा
ट्रंप सरकार के टॉप मिनिस्टर ने कहा कि ये टेस्ट नए सिस्टम पर किए जाएंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नए परमाणु हथियार पुराने मॉडलों से बेहतर हैं. राइट ने कहा, 'हमारे विज्ञान और कम्प्यूटेशन पावर के चलते हम अविश्वसनीय रूप से सिमुलेट कर सकते हैं कि परमाणु विस्फोट में क्या होगा.'
उन्होंने कहा कि अब हम सिमुलेट करते हैं कि किन परिस्थितियों में यह हुआ और जैसे-जैसे हम बम के डिजाइन बदलते हैं, वे क्या परिणाम देंगे.
