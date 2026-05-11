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Hindi Newsदुनियाविदेशी नागरिक होते हुए भी एक भारतीय स्टूडेंट UK में कैसे बन गया सांसद?

विदेशी नागरिक होते हुए भी एक भारतीय स्टूडेंट UK में कैसे बन गया सांसद?

वह अपनी पहचान महिला और पुरुष से अलग बताते हैं. भारत से पढ़ने परदेस गए थे. अपने विचारों को लेकर मुखर रहे और आज सांसद चुन लिए गए हैं. ताज्जुब की बात ये है कि उनके पास स्थायी वीजा भी नहीं है. वह कहने के लिए विदेशी ही हैं. यह कैसे हुआ?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 11:04 AM IST
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विदेशी नागरिक होते हुए भी एक भारतीय स्टूडेंट UK में कैसे बन गया सांसद?

अभी-अभी भारत के कई राज्यों में चुनाव हुए हैं. ऐसे माहौल में विदेश से दिलचस्प खबर सामने आई है. हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक भारतीय विदेशी नागरिक होते हुए भी यूके में सांसद बन गया है. यह कहानी मणिवन्नन की है. उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ. एक नॉन-बाइनरी ट्रांसजेंडर भारतीय होते हुए वह स्कॉटिश संसद (MSP) के सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं. दिलचस्प बात है कि वह एक विदेशी नागरिक हैं और उनके पास UK में रहने का परमानेंट वीजा भी नहीं है. 

पूर्व पीएचडी छात्र क्यू मणिवन्नन ने शुक्रवार को स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी के लिए एडिनबर्ग और लोथियंस ईस्ट सीट जीती. उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, 'मेरा नाम डॉ. क्यू मणिवन्नन है. मैं एक ट्रांसजेंडर तमिल प्रवासी हूं और मेरे प्रोनाउन्स they या them हैं.' They या Them से तात्पर्य नॉन-बाइनरी यानी महिला या पुरुष से अलग पहचान होना है. 

स्टूडेंट वीजा पर ब्रिटेन गए, सालाना 99 लाख सैलरी

उनके चुनाव पर विवाद भी हुआ. एक तबके (माइग्रेशन वॉच आदि) ने कहा कि भारतीय प्रवासी डॉ. मणिवन्नन स्टूडेंट वीजा पर ब्रिटेन आए थे. अब स्कॉटलैंड में एक राजनेता बन चुके हैं और ब्रिटेन को तोड़ने की वकालत कर रहे हैं. मणिवन्नन को सालाना करीब 99 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी. हालांकि, उनके पास फुल-टाइम काम करने का कानूनी अधिकार नहीं है. 

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वह अपने ग्रेजुएट वीजा के लिए क्राउडफंडिंग के जरिए पैसे जुटा रहे थे. इस वीजा की मदद से वह अगले तीन साल तक UK में रह सकेंगे. मणिवन्नन ने बताया कि वह तमिलनाडु की निचली जाति से आते हैं. उन्होंने कहा है कि वह 'ग्रीन्स' पार्टी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि यह पार्टी फिलिस्तीन का समर्थन करती है. फिलहाल, वह छात्र वीजा पर हैं, जिसके तहत उन्हें कुछ समय के लिए काम करने की अनुमति मिली हुई है. 

वो कानून, जिससे चमकी किस्मत

पिछले साल, SNP सरकार ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत UK का नागरिक न होने पर भी कोई व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसके पास किसी भी प्रकार से रहने की अनुमति हो. इसमें 'अल्पकालिक स्टडी वीजा' भी शामिल है. इससे पहले, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी निवास का अधिकार होना अनिवार्य था.

सितंबर 2021 में पढ़ाई के लिए स्कॉटलैंड के 'सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय' जाने से पहले मणिवन्नन ने दिल्ली में लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की थी. स्कॉटिश ग्रीन्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि क्यू के पास वैध वीजा है, जिसके तहत उन्हें स्कॉटलैंड में रहने और काम करने का अधिकार मिला हुआ है. वह एक 'कॉमनवेल्थ नागरिक' भी हैं इसलिए कोई विवाद की बात ही नहीं है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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