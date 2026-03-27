पेट्रोल अब 'तौलकर' मिल रहा, विज्ञापनों की बत्ती कटी... होर्मुज संकट से हांफने लगे दुनियाभर के देश, अब क्या होगा?

ईरान और अमेरिका की लड़ाई के चलते दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो गया है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है. होर्मुज वाला रूट बंद होने से महंगाई बढ़ने का सीधा खतरा पैदा हो गया है. पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं. भारत की एक बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने 5 रुपये प्रति लीटर तेल के दाम बढ़ा दिए हैं. मुंबई में कुछ होटल आंशिक या पूरी तरह से बंद करने पड़े. उधर, अफवाह फैलने से कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं. घरेलू LPG सिलेंडर की किल्लत हो रही है. एक महीने बाद अब वैश्विक ऊर्जा सप्लाई ठप होने की कगार पर है. अंतरराष्ट्रीय क्रूड की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई थीं. ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा संकट है और उन्हें क्या दिक्कत हो रही हैं.

सबसे पहले यह समझिए कि होर्मुज स्ट्रेट वाला रूट प्रभावित होने से सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप के देशों पर संकट आया है. इस रास्ते से गुजरने वाला करीब 90 प्रतिशत तेल और गैस एशिया के देशों को मिलता है. दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और एलएनजी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है. यह तेल केवल ईरान से नहीं आता बल्कि गल्फ देशों जैसे इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई से आता है. कई देशों में वर्क फ्रॉम होम, राष्ट्रीय अवकाश बढ़े, यूनिवर्सिटीज बंद करनी पड़ी, जिससे सीमित सप्लाई को बचाया जा सके.

भारत पर होर्मुज संकट का क्या असर है?

1. भारत: India No shortage... कुछ शहरों में लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल पंपों पर तेल न मिलने की खबरें हैं लेकिन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है. सरकार ने साफ कहा कि कोई कमी नहीं है, वितरण में कोई रोक नहीं है. किसी भी दुकान को आपूर्ति सीमित करने के लिए नहीं कहा गया है. दुनिया में कई देश मूल्य वृद्धि, सीमित आपूर्ति, विषम-सम वाहन प्रतिबंध और जबरन स्टेशन बंद करने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. कुछ ही देशों ने 'राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल' घोषित किया है. भारत में ऐसे किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है.

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2. चीन: भारत का पड़ोसी देश होर्मुज संकट से कितना प्रभावित है? जवाब है- बहुत कम. उसके तेल भंडार का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा इसी रूट से आता है लेकिन उसका रणनीतिक तेल भंडार तीन महीने से ज्यादा है. उसे रूस से अच्छी-खासी आपूर्ति हो रही है. इसके अलावा म्यांमार-चीन पाइपलाइन जैसे वैकल्पिक रूट से वह अभी ऊर्जा संकट से बचा है. अगर तेल के दाम बढ़ते है, तो चीन के आयात खर्चे में जरूर बढ़ोतरी हो सकती है.

महंगाई से कांपने लगा पाकिस्तान

3. पाकिस्तान: यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200 प्रतिशत से ज्यादा हो गई हैं. महंगाई बढ़ गई है. किराया बढ़ा है. माल-ढुलाई महंगी हो गई है. एलएनजी सप्लाई प्रभावित होने से कपड़ा और खाद जैसे उद्योग प्रभावित हुए हैं.

- स्कूल और कॉलेजों में दो हफ्ते की छुट्टी.

- काम करने के लिए 4-डे वीक किया गया.

- 50 प्रतिशत सरकारी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दिया गया.

- सरकारी विभागों को ईंधन का आवंटन आधा किया गया. गैरजरूरी वाहनों पर रोक.

4. थाईलैंड: न्यूज एंकरों ने एनर्जी बचाने के लिए स्टूडियो में सूट पहनना बंद कर दिया है. थाईलैंड में लोगों को कहा गया है कि होर्मुज संकट के चलते बिजली बचाने पर फोकस करें और एसी 26-27 डिग्री पर ही चलाएं. सभी सरकारी एजेंसियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

5. श्रीलंका: कुछ समय पहले इस देश के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन अब पैसा है, तो ईंधन नहीं मिल रहा. 2022 में श्रीलंका का विदेशी रिजर्व खाली हो गया था. अब, नए संकट में हर बुधवार को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है. ईंधन की सीमा तय कर दी गई है. हालांकि, पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिख रही है. लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल से पूरी हो रही हैं. हर जगह भीड़ है. चीजों के दाम बढ़ गए हैं.

6. म्यांमार: यहां भी ईंधन का संकट है. सैन्य समर्थित सरकार ने निजी वाहनों के लिए वैकल्पिक दिन वाली पॉलिसी लागू की है, जिससे ईंधन बचाया जा सके. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ईंधन की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है. महंगाई भी बढ़ने लगी है.

जितना चाहे, उतना तेल नहीं मिलेगा

7. बांग्लादेश: विश्वविद्यालय, विदेशी स्कूल और कोचिंग सेंटर ऑनलाइन हो गए हैं. 8 मार्च से फ्यूल राशनिंग लागू कर दी गई है, मतलब अब सीमित मात्रा में ही ईंधन मिल रहा है. 5 घंटे की बिजली कटौती के अलावा गैस की कमी होने से ज्यादातर फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो गए हैं. यहां पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें हैं. पंप मालिक कह रहे हैं कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है.

8. भूटान: वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है और आपातकालीन सेवाओं को सप्लाई में प्राथमिकता दी जा रही है.

करीब 40 प्रतिशत पेट्रोल पंपों पर ताले

9. कंबोडिया: 15 मार्च तक ही यहां करीब एक तिहाई पेट्रोल पंप बंद हो गए. उधर, फिलीपींस में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है.

10. लाओस: सरकारी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं. आने जाने की जरूरत कम हो, इसके लिए रोटेशनल शिफ्ट लगाई जा रही है.

11. जापान: यहां की स्थिति क्रिटिकल है. यह देश अपनी 90 प्रतिशत तेल जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया की सप्लाई पर निर्भर है. इसे अपना रिजर्व खोलना पड़ा है. उसके पास करीब 6 महीने का तेल भंडार है, जिसमें से 30 दिन का भंडार जारी कर दिया गया है. तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. मजबूरन, स्टील कंपनियां अपने जनरेटर बंद कर रही हैं. देश में आर्थिक सुस्ती और महंगाई का जोखिम बढ़ गया है.

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12. दक्षिण कोरिया: होर्मुज से आने वाले तेल पर 70 प्रतिशत निर्भरता है. हफ्ते में एक दिन कार चलाने पर पाबंदी लग गई है.

13. न्यूजीलैंड: जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने से एयर न्यूजीलैंड ने 1000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसल कर दी हैं. सरकार कारों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है.

इसके अलावा मिस्र में मॉल, रेस्तरा, सरकारी ऑफिस पहले ही बंद होने लगे हैं. चमचमाते बिलबोर्ड की लाइटें बंद कर दी गई हैं.

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